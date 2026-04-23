ইভিএমে কালি দিয়ে ঢাকা হয়েছে তৃণমূলের প্রতীক, অভিযোগ দিলীপের প্রতিপক্ষ প্রদীপের

খড়গপুর সদরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদীপ সরকার৷ তাঁর অভিযোগ, ইভিএমে কালি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের প্রতীক৷ মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন৷

খড়গপুর সদরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদীপ সরকার (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 23, 2026 at 3:39 PM IST

খড়গপুর (পশ্চিম মেদিনীপুর), 23 এপ্রিল: ইভিএমে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকের উপর কালি লেপে দেওয়ার অভিযোগ তুললেন খড়গপুর সদর বিধানসভার প্রার্থী প্রদীপ সরকার৷ বৃহস্পতিবার ভোট-পর্ব শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরই তিনি এই অভিযোগ তোলেন৷

একই সঙ্গে তিনি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও তুলেছেন৷ তাঁর দাবি, বুথের বাইরে যেখানে তৃণমূলের পোস্টার-পতাকা সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেখানে বুথের উপরই রয়েছে বিজেপির পতাকা৷ দু’টি বিষয় নিয়েই তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন৷ তবে এই নিয়ে কমিশনের তরফে কোনও বক্তব্য মেলেনি৷

খড়গপুর সদর বিধানসভা কেন্দ্র 1982 সাল থেকে 2016 সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের গড় হিসেবে পরিচিত ছিল৷ এই আসন থেকে টানা সাতবার জিতেছিলেন কংগ্রেসের জ্ঞান সিং সোহন পাল৷ রাজ্য রাজনীতিতে যিনি চাচা বলে পরিচিত ছিলেন৷ 2016 সালে খড়গপুর সদরে ‘জায়ান্ট কিলার’ হিসেবে আবির্ভূত হন বিজেপির দিলীপ ঘোষ৷ তিন বছর পর মেদিনীপুরের সাংসদ হয়ে যাওয়ার পর উপ-নির্বাচনে এই আসনে ঘাসফুল ফোটান তৃণমূলের প্রদীপ সরকার৷

তিনি অবশ্য 2021 সালে জয় ধরে রাখতে পারেননি৷ সেবার জয়ী হন বিজেপির অভিনেতা প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়৷ এবার খড়গপুর সদরে আবার দিলীপ ঘোষকে ফিরিয়ে এনেছে বিজেপি৷ প্রদীপ সরকার তৃণমূলের প্রার্থী৷ তিনিও হারানো আসনে ফের জিততে মরিয়া৷ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই তাই বুথে বুথে ঘুরছেন তিনি৷ সেই পরিদর্শন পর্বের মধ্যেই খড়গপুরের গুলবাজার বয়েজ স্কুলে 245 নম্বর বুথে ইভিএমে তৃণমূলের প্রতীকে কালি লেপে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন৷ প্রদীপ সরকারের অভিযোগ, ‘‘আমার প্রতীকের উপর কালি লাগিয়ে দিয়েছে, যাতে আমার প্রতীক কেউ দেখতে না পান৷ এই নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছি৷’’

এদিন বুথে বুথে পরিদর্শনের মাঝে ইটিভি ভারত-এর মুখোমুখি হয়েছিলেন প্রদীপ সরকার৷ সেখানেই তিনি এই অভিযোগ করেন৷ খড়গপুর সদরের তৃণমূল প্রার্থী ওই সাক্ষাৎকারে আরও বলেছেন, ‘‘কিছু কিছু জায়গায় নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন আছে৷ আমি 47 নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার৷ সেখানে ভোট দিতে গিয়ে দেখলাম বুথের উপর বিজেপির পতাকা রয়েছে৷ ওই সীমানা প্রাচীরের মধ্যে অন্য একটি বুথের দেওয়ালে বিজেপির প্রতীক আঁকা৷ নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনী যেখানে বুথের একশো মিটারের মধ্যে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না, বাইক চালাতে দিচ্ছে না, সেখানে এটা কীভাবে হয়৷’’

তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন শুধু তৃণমূলের পোস্টার-ব্যানার ছিঁড়ছে৷ দেওয়াল লিখন মুছে দিচ্ছে৷ অথচ বিজেপিকে ছাড় দিচ্ছে৷ প্রদীপ সরকারের দাবি, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে আঁতাতের যে অভিযোগ তুলছেন, সেটাই তো প্রমাণিত হল৷ তাঁর কথায়, ‘‘এটা লজ্জাজনক ব্যাপার৷ নির্বাচন কমিশনের উচিত এই নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত৷ এই বিষয়ে মহকুমাশাসকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি৷ তিনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন৷’’

2016 সালে খড়গপুর সদরে প্রায় ছ’হাজার ভোটে জিতেছিলেন দিলীপ ঘোষ৷ ঊনিশে সেই ব্যবধান পূরণ তো করেইছিলেন প্রদীপ সরকার, উলটে তিনি জিতেছিলেন প্রায় 21 হাজার ভোটে৷ 2021-এর বিধানসভা ভোটে তিনি যখন হারেন, সেই সময় জয়-পরাজয়ের ব্যবধান ছিল প্রায় হাজার৷ সামান্য এই ব্যবধান পূরণ করে ছাব্বিশে জয়ের বিষয়ে আশাবাদী প্রদীপ সরকার৷

কিন্তু তাঁর প্রতিপক্ষ দিলীপ ঘোষকে সকাল থেকেই ফুরফুরে মেজাজে দেখা যাচ্ছে৷ যা নিয়ে প্রদীপ সরকারের বক্তব্য, ‘‘দিলীপ ঘোষ কখন ফুরফুরে থাকেন, কখন মুড খারাপ হয়, কখন নির্বাচন বিধি ভেঙে চা খেতে যান, কখন মহিলাদের পিষে মেরে দেব বলেন, তো ওঁর রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমার কিছু বলার নেই৷ এটুকু বলতে পারি ফুরফুরে থাকুন, আর দুঃখে থাকুন, উনি ভালো থাকুন, এটা আমি চাইব৷ এবং ওঁর যা ফুরফুরে থাকার চার তারিখ পর্যন্ত উনি থাকুন৷ চার তারিখের পর ওঁকে নিউটাউনের হাওয়া খেয়ে ফুরফুরে থাকতে হবে৷ খড়গপুরের বাতাস উনি পাবেন না৷’’

