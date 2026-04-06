রাজগঞ্জে মনোনয়ন জমা তৃণমূলের স্বপ্না বর্মনের, ডাক পেলেন না খগেশ্বর রায়

রাজগঞ্জে মনোনয়ন জমা তৃণমূলের স্বপ্না বর্মনের, ডাক পেলেন না খগেশ্বর রায়
রাজগঞ্জে চারবারের বিধায়ক খগেশ্বর রায়৷ তাঁকে এবার প্রার্থী করেনি তৃণমূল৷ প্রার্থী করা হয়েছে স্বপ্না বর্মনকে৷
Published : April 6, 2026 at 9:33 PM IST
জলপাইগুড়ি, 6 এপ্রিল: মনোনয়নপত্র জমা দিলেন স্বপ্না বর্মন৷ জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ বিধানসভা থেকে তাঁকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস৷ চারবারের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের বদলে এশিয়াডে সোনাজয়ী স্বপ্নাকে প্রার্থী করায় বিতর্ক তৈরি হয়েছিল তৃণমূলের অন্দরে৷ ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন স্বয়ং খগেশ্বর৷ সোমবার স্বপ্নার মনোনয়নে ডাক পেলেন না সেই খগেশ্বর৷ উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার রাজনীতিতে খগেশ্বরের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতা বলে পরিচিত তৃণমূলের কৃষ্ণ দাস৷
গত 27 ফেব্রুয়ারি স্বপ্না বর্মন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন৷ গত 17 মার্চ 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য 291 জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে তৃণমূল৷ সেই তালিকায় রাজগঞ্জের প্রার্থী হিসেবে নাম ছিল স্বপ্না বর্মনের৷ তবে রেলের চাকরি ছাড়া নিয়ে জটিলতার জেরে তাঁর মনোনয়ন নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়৷ বিষয়টি নিয়ে আদালতেও টানাপোড়েন চলে৷
রেলের অভিযোগ ছিল, চাকরিরত অবস্থায় রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়ে নিয়ম ভেঙেছেন স্বপ্না বর্মন৷ সেই কারণে তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে৷ শুরু হয়েছে বিভাগীয় তদন্ত৷ শোকজ করা হয়েছে স্বপ্নাকে৷ সেই শোকজের জবাব না দিয়ে স্বপ্না গত 16 মার্চ চাকরি থেকে অব্যাহতি চান৷ কিন্তু বিভাগীয় তদন্তের প্রক্রিয়া শেষ না হলে স্বপ্নাকে অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব নয়৷
রেল তাদের বক্তব্য কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে জানিয়ে দেয়৷ আদালত স্বপ্নাকে রেলের কাছে ভুল স্বীকার চিঠি পাঠাতে বলে৷ পরে রেল আদালতে দাবি করে যে ভুল স্বীকার না করেই চিঠি দিয়েছে স্বপ্না৷ আদালত আবার স্বপ্নাকে রেলের কাছে ভুল স্বীকার করতে বলে৷ পরবর্তী শুনানিতে রেল আবার অভিযোগ করে যে স্বপ্না ভুল স্বীকার করছে না৷ শোকজের জবাবও দেয়নি৷
আদালত স্বপ্নাকে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে রেলের কাছে ভুল স্বীকার করতে নির্দেশ দেয়৷ রেলকেও দ্রুত নিষ্পত্তি করতে বলে আদালত৷ সেই মতো স্বপ্নাও শোকজের জবাব দেন, ভুল স্বীকার করেন, ছুটিতে থাকাকালীন বেতন ফেরত দেওয়া ও অবসরকালীন ভাতা নেবেন না বলে জানানোর পর তাঁকে অব্যাহতি দেয় রেল৷
রাজগঞ্জে প্রথম দফায় নির্বাচন৷ ভোটগ্রহণের দিন আগামী 23 এপ্রিল৷ সোমবারই ছিল মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষদিন৷ একসময় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, যে স্বপ্না শেষপর্যন্ত মনোনয়ন জমা দিতে পারবেন কি না, সেই নিয়েই ধোঁয়াশা তৈরি হয়৷ যদিও সেই ধোঁয়াশা কেটে যায় কয়েকদিন আগেই৷ রবিবার রাতে নির্বাচন কমিশনের ছাড়পত্র পেয়ে যান৷ তার পর সোমবার, সময়সীমা শেষের দিনেই মনোনয়ন জমা দিলেন রাজগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী৷
এদিন সকালে মনোনয়ন পেশ করার আগে ভ্রামরী দেবীর মন্দিরে যান স্বপ্না বর্মন৷ দুপুরে আসেন জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের দফতরে৷ মনোনয়ন জমা দেন৷ তার পর তিনি বলেন, ‘‘অনেক সংঘর্ষের পর আমি মনোনয়নপত্র জমা দিলাম। রাজগঞ্জের ঘরে মেয়ে হিসেবে আমাকে লোকে ভালোবাসে। আমি ভ্রামরী দেবী মন্দিরে পুজো দিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিলাম। অনেক সমস্যা ছিল। রেল আমাকে আগেই এনওসি দিয়েছে। নির্বাচন কমিশন থেকে ছাড়পত্র পেতে একটু সময় লেগেছে। গতকাল ছাড়পত্র পাওয়ার পরেই আজ মনোনয়ন দিলাম। এবার বিপুল ভোটে আমি জয়ী হব। আমি রাজগঞ্জের মানুষের কাছে আপ্লুত।’’
এদিন মনোনয়ন পেশের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণ দাস৷ তিনি রাজগঞ্জ বিধানসভায় তৃণমূলের কো-অর্ডিনেটর৷ তিনি বলেন, ‘‘প্রত্যেকের জীবনে অনেক সমস্যা আছে। মানুষের কাজ করতে গেলে সমস্যা হবেই। তবে এই সমস্যা থেকে উতরে যেতে হবে। স্বপ্না অসুস্থ থেকেই এশিয়াডে সোনা জয় করেছে।’’
যদিও প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার দিন যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল রাজগঞ্জে, মনোনয়ন পেশেও তৃণমূলের অন্দরে সেই বিতর্ক রয়েই গেল৷ স্বপ্নাকে প্রার্থী করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন রাজগঞ্জের বর্তমান বিধায়ক খগেশ্বর রায়৷ পরে তাঁকে ফোন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তার পর বরফ কিছুটা গলে৷ পরে প্রচারে এসে মমতা নিজে এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও কথা বলেন খগেশ্বরের সঙ্গে৷ তিনিও প্রচারে থাকার অঙ্গীকার করেন৷ প্রচারও শুরু করেন স্বপ্নার জন্য৷
তবে সোমবার স্বপ্না বর্মনের মনোনয়নে তাঁকে ডাকাই হয়নি বলে অভিযোগ৷ এই বিষয়ে দুঃখ পেয়েছেন খগেশ্বর৷ তিনি বলেন, ‘‘আমি দল পাগল, আমি টিকিট পাগল নই। আমাকে মনোনয়ন দেওয়ার সময় জানাতে পারত৷ সেটাও জানালো না। আমার দুঃখ লেগেছে।’’
এখন দেখার খগেশ্বর ও স্বপ্নার মধ্যে এই দূরত্ব ভোটের ফলাফলে কোনও প্রভাব ফেলে কি না!