তৃণমূলেই থাকছি, মমতার ফোনে অভিমান ভুলে প্রার্থীর হয়ে কাজের বার্তা খগেশ্বরের

তৃণমূলেই থাকছি, মমতার ফোনে অভিমান ভুলে প্রার্থীর হয়ে কাজের বার্তা খগেশ্বরের
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোন পেয়ে নিজের সিদ্ধান্ত থেকে পিছপা হলেন রাজগঞ্জ বিধানসভার বিদায়ী বিধায়ক খগেশ্বর রায় ৷
Published : March 19, 2026 at 11:28 AM IST
জলপাইগুড়ি, 19 মার্চ: প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই অগ্নিশর্মা হয়েছিলেন দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৷ একদিন আগে পর্যন্তও সেই ক্ষোভ ছিল ৷ তবে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করতেই অভিমান ভুললেন খগেশ্বর রায় ৷ রাজগঞ্জ বিধানসভার বিদায়ী বিধায়ক জানালেন, তৃণমূল কংগ্রেসে থেকেই কাজ করতে চান । এমনকি এবার দলীয় প্রার্থীর জন্যও কাজ করতে দেখা যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি ।
এদিন রাজগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেন, "বুধবার রাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ফোন করেছিলেন । তিনি দলে থেকে কাজ করতে বলেছেন । দিদির কথা আমি অমান্য করতে পারব না । তাই তৃণমূল কংগ্রেসেই থাকছি । দলের হয়েই কাজ করব । পরবর্তীতে আমার বিষয়টি দিদি দেখবেন বলে আমাকে জানিয়েছেন । আমি প্রার্থীর হয়ে কাজ করব । চারবার আমি পরপর জিতেছি । আমার অভিমান তো হবেই । আমাকে আগে জানানো হয়নি আমাকে প্রার্থী করা হচ্ছে না ।"
জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য খগেশ্বর রায় ৷ রাজগঞ্জ বিধানসভার চারবারের বিধায়ক তিনি । 2009 সালের উপনির্বাচনে জিতে প্রথমবার রাজগঞ্জ বিধানসভা থেকে বিধায়ক হন তিনি এবং রাজ্য বিধানসভায় যান ৷ এরপর রাজ্যে সরকারের পালাবদল ঘটে ৷ তারপরও লাগাতার 2011, 2016, 2021 সালে খগেশ্বর রায় জয়ী হন । কিন্তু এরপরেও 2026 সালের ভোটে রাজগঞ্জ বিধানসভা আসন থেকে তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়নি ৷
চারবারের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের বদলে এবার এই আসন থেকে এশিয়াডে সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনকে প্রার্থী করে তৃণমূল কংগ্রেস । আর তাঁতেই ক্ষুব্ধ হন খগেশ্বর রায় ৷ তিনি জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ঘোষণা করেন ৷ তাঁর পাশাপাশি রাজগঞ্জের প্রতিটি অঞ্চল সভাপতি পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন । জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহুয়া গোপও খগেশ্বর রায়ের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন । কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয়নি ৷ সরাসরি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একপ্রকার 'যুদ্ধ' ঘোষণা করেন খগেশ্বর রায় ৷
রাজগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক অভিযোগ করেন, টাকা দিয়ে তৃণমূলে ভোটের টিকিট বিক্রি করা হয়েছে ৷ আর সেই টাকার কাছে তিনি হেরে গিয়েছেন এবং প্রার্থী না করলে তিনি বৃহস্পতিবার সিদ্ধান্ত নেবেন আগামীতে কী করবেন বলে জানিয়েছিলেন । এর আগেই বুধবার রাতে তাঁকে ফোন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর এই ফোনের পরেই অভিমানের প্রাচীর ভেঙে গেল ৷ নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এলেন খগেশ্বর রায় ।