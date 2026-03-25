মিনি ম্যারাথনে প্রচার তৃণমূল প্রার্থীর, 12.5 কিমি দৌড়ে পৌঁছালেন অভিষেকের সভায়

মিনি ম্যারাথনে প্রচার তৃণমূল প্রার্থীর, 12.5 কিমি দৌড়ে পৌঁছালেন অভিষেকের সভায়
পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ির তৃণমূল প্রার্থী বুধবার সাড়ে 12 কিলোমিটার দৌড়ে প্রচার করলেন৷
Published : March 25, 2026 at 4:00 PM IST
দাঁতন (পশ্চিম মেদিনীপুর), 25 মার্চ: প্রচারে অভিনবত্ব সব প্রার্থীই আনতে চান৷ ব্যতিক্রম নন পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রামজীবন মান্ডিও৷ প্রার্থীদের কেউ যখন খড় কাটছেন, কেউ রুটি বেলছেন, কেউ রোগী দেখছেন, তখন রামজীবন মান্ডি অংশ নিলেন মিনি ম্যারাথনে৷
বুধবার সকালে প্রায় সাড়ে 12 কিলোমিটার দৌড়ালেন তিনি৷ সময় নিলেন প্রায় 50 মিনিট৷ দৌড়ের মাঝেই চালালেন জনসংযোগ৷ আর থামলেন একেবারে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সভাস্থলে গিয়ে৷
নির্বাচনী প্রচারে অভিনব জনসংযোগ
গত 15 মার্চ জাতীয় নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে৷ তার একদিন পর, 17 মার্চ তৃণমূল কংগ্রেস তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে৷ অন্যান্য দলও দফায় দফায় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে৷ সেই প্রার্থীরা ইতিমধ্যে প্রচারেও বেরিয়ে পড়েছেন৷
প্রচারে বেরিয়ে বহু প্রার্থীকে নানা অভিনব পন্থা নিতে দেখা যাচ্ছে৷ কেউ রান্না করে দিচ্ছেন, কেউ রুটি বেলে দিচ্ছেন, কেউ আবার রোগী দেখছেন৷ দাড়ি কামিয়ে দেওয়া, খড়কাটা, চাষের কাজে সাহায্য করার ঘটনাও ঘটেছে৷ প্রায় সব দলের প্রার্থীদেরই এই ধরনের অভিনব জনসংযোগে দেখা যাচ্ছে৷ সেই তালিকায় বুধবার যুক্ত হল কেশিয়াড়ির তৃণমূল প্রার্থী রামজীবন মান্ডির নাম৷
নির্বাচনী প্রচারে মিনি ম্যারাথন
নির্বাচনী প্রচারে পুরুষ প্রার্থীদের সাধারণত পাজামা-পাঞ্জাবিতেই দেখা যায়৷ পাজামার বদলে কেউ কেউ প্যান্ট পরলেও পাঞ্জাবি থাকেই৷ কিন্তু বুধবার সকালে রামজীবন মান্ডি প্রচার সারলেন হাফপ্য়ান্ট, স্যান্ডোগেঞ্জিতে৷ যদিও সেটা ম্যারাথনে দৌড়ানোর পোশাক৷ পায়ে জুতসই স্নিকার্সও ছিল৷
এদিন সকালে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনের মনোহরপুর থেকে দৌড় শুরু করেন৷ পিছনে ছিল বাইক বাহিনী৷ দৌড়ের মাঝে কখনও হাত নেড়ে স্থানীয়দের অভিবাদন জানিয়েছেন৷ আবার কখনও কখনও দৌড় থামিয়ে পথচলতি মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন, কুশল বিনিময় করেছেন, আলিঙ্গনও করেছেন৷
এভাবে প্রায় সাড়ে 12 কিলোমিটার দৌড়ানোর পর তিনি থামেন দাঁতনের ঘোলাই মোড়ে৷ সেখানেই এদিন সভা করবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ ফলে অভিনব কায়দায় প্রচার ও দলের নেতার সভায় পৌঁছানো দুই সেরে কার্যত এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন রামজীবন মান্ডি৷
কী বলছেন রামজীবন মান্ডি?
কেশিয়াড়ির তৃণমূল প্রার্থী রামজীবন মান্ডি বলেন, ‘‘আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন আমাদের সভায় বক্তব্য রাখতে। তাই তাঁর উদ্দেশ্যে এবং সেই সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা রাজ্যের মানুষ পাচ্ছে, সেই সুবিধা সঠিকভাবে পৌঁছানোর জন্যই প্রায় সাড়ে 12 কিলোমিটার আমি দৌড়ালাম 50 মিনিটে। মানুষকে বোঝাতে চাইছি যে রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি যে সুবিধা তাঁরা পাচ্ছেন, সেগুলোও সঠিক রাখতেই আপনারা ভোট দিন তৃণমূল প্রার্থীকে।’’
অভিনব প্রচার নিয়ে চর্চা
ভোট মানেই প্রার্থীদের সদলবলে ঘুরবেন৷ আর জোড়হাতে ভোট প্রার্থনা করবেন৷ সেখানে কেউ অন্যরকম কিছু করলেই তা নজর কাড়তে বাধ্য৷ হয়েছেও তাই৷ এই নিয়ে চর্চাও শুরু হয়েছে সাধারণের মধ্যে৷ কিন্তু সেই চর্চার প্রভাব কি ভোট বাক্সে পড়বে? এর উত্তর কেশিয়াড়ির ভোটাররা দেবেন আগামী 23 এপ্রিল৷ আর তা প্রকাশ্যে আসবে আগামী 4 মে৷