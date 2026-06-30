পুরভোটে ক্ষমতা দখলে বুথ ও ব্লক স্তরের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির বার্তা বেণুগোপালের
কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপাল এখন দু’দিনের সফরের কলকাতায় রয়েছেন৷ সোমবার তিনি এসেছেন৷ একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন তিনি৷ মঙ্গলবারই তাঁর সফরের শেষদিন৷
Published : June 30, 2026 at 4:21 PM IST
কলকাতা, 30 জুলাই: এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) ও সাংসদ কেসি বেণুগোপাল কলকাতায় সাংগঠনিক পর্যালোচনা বৈঠক করলেন। কংগ্রেস সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার উপর জোর দিয়েছেন। বিশেষ করে, বঙ্গের আসন্ন উপনির্বাচন, পুরসভা ও পুরনিগম নির্বাচনের প্রস্তুতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন বলে জানা গিয়েছে৷
বিধানভবন সূত্রের দাবি, ‘‘পুরসভা ভোটের আগে বেণুগোপাল বুথ ও ব্লক স্তরের সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করা, দলীয় কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং রাজ্যজুড়ে জনসংযোগমূলক কর্মসূচি আরও জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন।’’
সূত্রের খবর, সোমবারের বৈঠকে আগামী 21 জুলাই 2026 পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত ‘শহিদ মিনার চলো’ কর্মসূচির প্রস্তুতিও পর্যালোচনা করা হয়। রাজ্যের সর্বস্তরের কংগ্রেস কর্মীদের এই কর্মসূচিতে ব্যাপক সংখ্যায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। বেণুগোপাল প্রথমে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরপর তিনি পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স কমিটির কিছু প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
বৈঠকগুলিতে উপস্থিত ছিলেন এআইসিসি-র পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক গুলাম আহমেদ মীর, এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক দীপা দাশমুন্সি, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, এআইসিসি-র সম্পাদক অম্বা প্রসাদ-সহ দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব।
উল্লেখ্য, সোমবার কলকাতায় এসেছেন তিনি। পরপর দু’দিনের সফরের অংশ হিসেবে এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) ও সাংসদ কেসি বেণুগোপাল এদিন কলকাতায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক করেন। এই বৈঠকগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল দলের সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনা করা এবং আগামিদিনের রাজনৈতিক কর্মসূচির পরিকল্পনা নির্ধারণ করা। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বাচন-পরবর্তী সামগ্রিক মূল্যায়ন, সংগঠনের শক্তি ও সীমাবদ্ধতা এবং তৃণমূল স্তরে কংগ্রেসকে আরও সুসংহত করার কৌশল নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়।
বিধানভবন সূত্রের আরও দাবি , বেণুগোপাল দেশব্যাপী ‘ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ’ অভিযানের গুরুত্বও তুলে ধরেন। সেই আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র-যুবদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন। তিনি রাজ্যের সকল সাংগঠনিক ইউনিটকে এই কর্মসূচিকে সফল করতে ব্যাপক গণসংযোগ ও সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। আগামী 9 অগস্ট নয়াদিল্লিতে এই অভিযানের সমাপনী মহাসমাবেশে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন।
এই বৈঠকগুলির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে তৃণমূল স্তরে জনসংযোগ, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এবং জনস্বার্থভিত্তিক আন্দোলনকে আরও গতিশীল করার ক্ষেত্রে দলের অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে।