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বিরোধী-স্বরকে রুখতেই গুন্ডা দমন বিল এনেছে বাংলার বিজেপি সরকার, অভিযোগ কেসি বেণুগোপালের

দু’দিনের সাংগঠনিক বৈঠক শেষে মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপাল৷ সেখানে তিনি একাধিক ইস্যুতে তোপ দাগেন বিজেপির বিরুদ্ধে৷

KC Venugopal slams BJP
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত কেসি বেণুগোপাল (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 30, 2026 at 9:33 PM IST

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কলকাতা, 30 জুন: নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মতো ‘ভয় মুক্ত’ বাংলা গড়ার লক্ষ্যে রাজ্য বিধানসভায় ভোটাভুটিতে দু’টি বিল পাশ করিয়েছে রাজ্যের শাসক দল বিজেপি। অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সেফটি অ্য়ান্ড কন্ট্রোল অফ অ্যান্টি সোশাল অ্যাক্টিভিটিজ বিল 2026'। একই সঙ্গে পুরনো আইন সংশোধন করে 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মেইনটেনেন্স অফ পাবলিক অর্ডার আমেন্ডমেন্ট বিল 2026' সোমবার পাশ করানো হয়েছে। যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়। সেই ইস্যুতে ঘি ঢাললেন জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠনিক নেতা কেসি বেণুগোপাল।

পর পর দু’দিন কলকাতায় সাংগঠনিক বৈঠক শেষে মঙ্গলবার তিনি বলেন, "গুন্ডা দমনের নামে বিরোধী স্বরকে দমন করার লক্ষ্য নিয়েছে বিজেপি। সমস্ত এজেন্সিকে ব্যবহার করে বিরুদ্ধ স্বরকে দমাতে চেয়েছে তারা। ফলে গোটা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের শাসক বিজেপির কোনও তফাৎ নেই।" তাই এরকম পরিস্থিতিতে ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিয়ে গিয়েছেন জাতীয় কংগ্রেসের এই নেতা। কিন্তু আঞ্চলিক স্তরে ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গীদের সঙ্গে যে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই ছিল, তা থাকবে বলেই ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর বিধানভবনে সাংবাদিক বৈঠকে কেসি বেণুগোপাল বলেন, "কেরালায় আমরা সিপিআই(এম)-এর সঙ্গে লড়াই করছি। পঞ্জাবে আমরা আপের সঙ্গে লড়াই করছি। কিন্তু দেশের বহুত্ববাদ, গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক অধিকার যখন ভুলুন্ঠিত করছে বিজেপি-আরএসএস। তার বিরুদ্ধে আমরা সবাই একসঙ্গে লড়াই করছি। তার জন্যই ইন্ডিয়া মঞ্চ।"

উল্লেখ্য়, সোমবার রাজ্যের সমস্ত সংগঠনিক জেলার সভাপতি ও এআইসিসি সদস্যের নিয়ে বৈঠক করেন বেণুগোপাল। মঙ্গলবার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সমস্ত প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠকে করেন। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য দীপা দাশমুন্সি, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসে ইনচার্জ গোলাম আহমেদ মীর, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার প্রমুখ।

সবশেষে সাংবাদিক বৈঠক করেন কেসি বেণুগোপাল৷ সেখানে তিনি অভিযোগ, "পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি দেশের বিজেপির থেকে কম আক্রমণাত্মক হবে না। আসলে এরা সংবিধান মানে না। এরা সব ধ্বংস করে দিতে চায়। তার জন্যই সবার প্রথম হকারদের উচ্ছেদ শুরু করেছে। কংগ্রেস দল গরিব মানুষের পাশে থাকবে। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করবে।"

উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যার রাম মন্দিরের চুরির ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে বিজেপি-আরএসএস-কে কার্যত তুলেধনা করেছেন তিনি। কংগ্রেস শীর্ষ নেতার দাবি, "আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। কেন বিজেপি এই ঘটনায় একটিও কথা বলছে না? কোথায় গেল অমিত শাহের হিন্দুত্ব, যিনি বা যাঁরা হিন্দু ধর্মের ধারক বাহক হিসেবে বুক চাপড়ে বেড়ান। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপিও বা কেন একটিও কথা বলছে না?"

এখানেই থামেননি তিনি। শহর কলকাতার স্কুলগুলিতে মিড ডে মিলের দায়িত্ব ইসকনকে দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার তথা খাদ্যাভাসের অধিকার খর্ব করার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। বেণুগোপালের দাবি, "সরকার ঠিক করে দিচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা কী খাবে! এটা হতে পারে না। আসলে বিজেপি সব জায়গায় নিজের আধিপত্য কায়েম করতে চায়।"

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কেসি বেণুগোপাল
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