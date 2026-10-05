সুন্দরী তরুণীদের দলে না আনলে পুরনোদের ছাঁটাই ! মন্তব্য ঘিরে বিতর্কে বিজেপি নেতা
Katwa BJP factionalism: নগর সভাপতির পদত্যাগের দাবিও উঠেছে। যদিও সুমনের দাবি, তিনি এই ধরনের কোনও মন্তব্য় করেননি । পুলক যশের প্রতিবেদন ।
Published : October 5, 2026 at 11:14 PM IST
কাটোয়া, 5 অক্টোবর : ‘সুন্দরী ও শিক্ষিত তরুণীদের দলে না আনলে পুরনো মহিলা কর্মীদের ছাঁটাই করে দেওয়া হবে।’ এমনই মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্কে বিজেপির কাটোয়া নগর সভাপতি সুমন দেবনাথ । তাঁর আচরণে ক্ষুব্ধ দলেরই একাংশ। কাটোয়ায় বিজেপির অন্দরে তুমুল বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। নগর সভাপতির পদত্যাগের দাবিও উঠেছে। যদিও সুমনের দাবি, তিনি এই ধরনের কোনও মন্তব্য় করেননি ।
অভিযোগকারীরা বলছেন , দীর্ঘদিন ধরে দলের সঙ্গে থাকা মহিলা কর্মীদের পরিবর্তে নতুন, সুন্দরী ও শিক্ষিত মহিলাদের সংগঠনে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। পুরনো কর্মীদের নাকি দল থেকে সরিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। এমনকী দলীয় কর্মসূচিতে পুরনো মহিলা কর্মীদের সম্মান না-দিয়ে সম্প্রতি দলে আসা মহিলাদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
এরপরই সুমনের বিরুদ্ধে ওই বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে । নিজেদের দাবিকে সামনে রেখে নগর সভাপতির কার্যালয়ের সামনে জড়ো হন দলের নেতা-কর্মীদের একটি অংশ। সে সময় কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন সুমন । তাঁকে ঘিরে ক্ষোভ দেখাতে থাকেন মহিলা কর্মীদের একাংশ। দফায় দফায় চলে বিক্ষোভ। ওঠে নগর সভাপতির পদত্যাগের দাবিও।
দলের পুরনো কর্মীদের হয়ে সরব হন কৃষ্ণা চৌধুরী। তিনি জানান, 26 বছর ধরে বিজেপির সঙ্গে রয়েছেন। অথচ এখন তাঁদেরই বলা হচ্ছে, পুরনো মহিলা কর্মীদের দিয়ে আর কাজ চলবে না। নতুন, সুন্দরী ও শিক্ষিত মহিলাদের সংগঠনে আনতে হবে। কৃষ্ণার দাবি, দীর্ঘদিনের কর্মীদের এভাবে অপমান করে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা মেনে নেওয়া হবে না।
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া বাপি দাসের কথায়, "সংগঠনের পুরনো কর্মী ও কমিটির সদস্যদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হচ্ছে না। সংগঠনে আসা নতুন কর্মীদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মহিলা কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও গালিগালাজ করা হচ্ছে।" এর পাশাপাশি সুমন দেবনাথের বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়া এবং মহিলাদের প্রতি কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগও তোলা হয়।
যদিও সমস্ত দাবি খারিজ করেছেন সুমন দেবনাথ। তিনি বলেন , "কেউ কোনও দাবি করলেই তা সত্যি হয়ে যায় না। প্রমাণ দিতে হয়। দলের কোনও কর্মীর কোনও বক্তব্য় থাকলে নির্দিষ্ট সাংগঠনিক পদ্ধতি মেনে কোর কমিটি, জেলা সভাপতি বা রাজ্য নেতৃত্বকে লিখিতভাবে জানানো উচিত।"
প্রকাশ্যে সাংবাদিকদের ডেকে এই ধরনের মন্তব্য করে তাঁকে হেনস্থা করা হচ্ছে বলেও দাবি সুমনের। তিনি আরও বলেন , "এভাবে ভয় দেখিয়ে বা চাপ দিয়ে তাঁকে দমিয়ে রাখা যাবে না।" একইসঙ্গে অভিযোগকারীদের 'খারাপ মানুষ' বলতে রাজি নন তিনি। তাঁরা কোনও পরিস্থিতির শিকার হয়ে অথবা অন্য কারও প্রভাবে এমন করছেন বলেও মন্তব্য করেন সুমন।