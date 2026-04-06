উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে প্রচার অতীনের, পালটা কটাক্ষ সিপিআইএম প্রার্থীর

উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে প্রচার অতীনের, পালটা কটাক্ষ সিপিআইএম প্রার্থীর
কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্রের বিধায়ক অতীন ঘোষ৷ এবারও তিনি ওই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী৷ তাঁর বিপক্ষে সিপিআইএম-এর হয়ে ভোটের ময়দানে রয়েছেন রাজেন্দ্র গুপ্তা৷
Published : April 6, 2026 at 5:36 PM IST
কলকাতা, 6 এপ্রিল: 2021 সালে কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্র থেকে জিতে প্রথমবার বিধায়ক হন অতীন ঘোষ৷ এই কেন্দ্রে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় আবারও ভরসা রেখেছেন অতীনের উপর৷ ছাব্বিশের ভোটে জিততে এবার তাঁর হাতিয়ার গত পাঁচ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান৷ সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি পাঁচ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন৷
সেখানে অতীন ঘোষ দাবি করেন, তাঁর বিধানসভা এলাকার সিঁথি ও পাইকপাড়া অঞ্চলে নিকাশির সমস্যা মারাত্মক ছিল৷ গত পাঁচ বছরে সেই সমস্য়া মেটানো হয়েছে৷ রাজ্য সরকারের সহায়তায় 28 কোটি টাকা খরচ করে নিকাশি পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে৷ নিকাশির জন্য পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হয়েছে৷
তাঁর দাবি, বাম আমলে কেইআইপি-র টাকায় নিকাশি সমস্যা মেটাতে কাজ শুরু হয়েছিল৷ তবে তা শেষ করা হয়নি৷ তার জন্য মানুষের ভোগান্তি হচ্ছিল৷ এখন আর সেই সমস্যা হবে না৷ এছাড়া তাঁর বিধানসভা এলাকার নিকাশি সংক্রান্ত আরও সমস্যা মেটাতে 10 কোটি টাকার অনুমোদন মিলেছে, কিন্তু ভোট ঘোষণা হওয়ায় কাজ শুরু হয়নি বলে দাবি করেন অতীন ঘোষ৷
তিনি টালা ব্রিজ তৈরির প্রসঙ্গ তুলেছেন৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই সেতু তৈরি হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন৷ পাশাপাশি অতীন বলেন, ‘‘টালা ব্রিজ তৈরি হওয়ার পর যাতে মানুষের বিপদ না ঘটে, তাই পশ্চিম প্রান্তে একটি ব্রিজের উপরে বাস স্টপেজ বন্ধ করা হয়েছিল। তবে সেই দিকের মানুষ প্রচণ্ড সমস্যার মধ্যে ছিলেন। আমি উদ্যোগ নিয়ে একটি নতুন বাস রুট চালু করি। এস-69 বাসটি ঘোষপাড়া থেকে সরাসরি সাঁতরাগাছি পর্যন্ত যাচ্ছে।’’
তিনি জানিয়েছেন, নর্থ সার্বাবান হাসপাতালের খোলনলছে বদলে আরজি করের অ্যানেক্স হাসপাতাল হিসেবে অনুমোদন করানো হয়েছে। পানীয় জল থেকে নিকাশি-আলো, উদ্যান, রাস্তাঘাট-সহ নানা ক্ষেত্রে 30-35 কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। বেলগাছিয়া এলাকায় কলকাতার সর্ববৃহৎ কমিউনিটি হল তৈরি হচ্ছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।
উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরতে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেছেন কলকাতা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ৷ সেই পুস্তিকায় আগামিদিনের প্রতিশ্রুতিগুলিও তুলে ধরা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিধায়ক৷
যদিও বিধায়কের এই উন্নয়নের দাবিকে উড়িয়ে দিয়েছেন কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী রাজেন্দ্র গুপ্তা৷ তাঁর কথায়, ‘‘গত পাঁচ বছর উনি এখানে বিধায়ক হিসেবে ছিলেন। এখন ভোটের মুখে উনি যদি বলেন, কমিউনিটি হল করব, এটা করব, ওটা করব তার মানে উনি পাঁচ বছর কোনও কাজ করেননি। আমাদের এখানে যা কিছু কাজ হয়েছে, বামফ্রন্ট আমলেই হয়েছে। তারপর থেকে কোনও কাজ হয়নি।’’
অতীনকে খোঁচা দিয়ে রাজেন্দ্র গুপ্তা জানিয়েছেন, এখন উন্নয়ন মানেই বেআইনি নির্মাণ৷ সেই ধরনের উন্নয়ন অনেক করেছেন অতীন৷ সিপিআইএম-এর প্রার্থী গঙ্গাভাঙন, বেআইনি পার্কিং, গঙ্গার ধারে দূষণের প্রসঙ্গ তুলে কটাক্ষ করেছেন অতীন ঘোষকে৷
আর টালা সেতু নিয়ে অতীনের দাবির পালটা হিসেবে রাজেন্দ্র গুপ্তা বলেন, ‘‘টালা ব্রিজটাকে উপহার হিসেবে বলবেন না, নিজের পকেটের টাকা দিয়ে বিধায়ক করেননি এই কাজ। এটা করার দরকার ছিল। এই কাজটা করতে গিয়ে ব্রিজের তলা থেকে বহু মানুষকে উচ্ছেদ করেছে। তাঁরা এখনও মাথার উপরে ছাদ পাননি। ব্রিজের এই পার থেকে ওই পার হওয়া যায় না, এই নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ আছে।’’
অতীন ঘোষ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি৷ সেই প্রসঙ্গও তোলেন রাজেন্দ্র গুপ্তা৷ সম্প্রতি আরজি করে লিফট দুর্ঘটনার প্রসঙ্গও তুলেছেন সিপিআইএম প্রার্থী৷ তিনি বলেন, ‘‘উনি পরোক্ষে হলেও মেনেছেন, এটা ওঁর গাফিলতি আছে। ওঁর সরকারের গাফিলতি আছে। ওঁর ব্যক্তিগতভাবে গাফিলতি আছে।’’