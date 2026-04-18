আমি তোমাদেরই লোক, শিক্ষার আলোকবর্তিকা নিয়ে ভোটের ময়দানে 'বিড়িওয়ালা' সাহাবুদ্দিন

আমি তোমাদেরই লোক, শিক্ষার আলোকবর্তিকা নিয়ে ভোটের ময়দানে 'বিড়িওয়ালা' সাহাবুদ্দিন
বিধানসভা ভোটে বিমান বসুর 'বিড়িওয়ালাই' বামেদের ফিনিক্স পাখি ৷ সেই করণদিঘির সিপিআইএম প্রার্থী হাজি মহম্মদ সাহাবুদ্দিনর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পার্থ দাসের ৷
Published : April 18, 2026 at 4:36 PM IST
করণদিঘি (উত্তর দিনাজপুর), 18 এপ্রিল: পোশাক বলতে লুঙ্গি আর সাদা পাঞ্জাবি ৷ তার সঙ্গে মাথায় লাল টুপি আর গলায় বাঁধা দলীয় প্রতীক থাকা একটুকরো লাল কাপড় ৷ মুখে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট ৷ ইনিই ছাব্বিশের নির্বাচনে বামেদের 'সেনসেশন' করণদিঘির সিপিআইএম প্রার্থী হাজি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন ৷ প্রত্যন্ত ভুলকি গ্রামের এই শিল্পপতি এবার করণদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রে দলের খাতা খুলছেন বলে দাবি সিপিআইএম-এর রাজ্য নেতৃত্বের ৷
মনোনয়নপত্র পেশের দিন সাহাবুদ্দিনের অনুগামীদের উচ্ছ্বাসের ছবি এখন পুরো রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ সেদিন পাঁচশোরও বেশি গাড়ির কনভয়ে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল 12 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷ করণদিঘি থেকে রায়গঞ্জ ছুটেছিলেন কয়েক হাজার মানুষ ৷ তাঁর পাশে থাকার বার্তা দিতে, তাঁর সামাজিক শক্তির নমুনা প্রদর্শনের জন্য ৷ কারণ, তিনি এলাকার গরিব মানুষের মনের মানুষ ৷ স্থানীয় রাজনীতিতে পরিচিত মুখ ৷
2003 সালে করণদিঘি পঞ্চায়েত সমিতিতে সিপিআইএম-এর পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন হাজি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন ৷ তাঁর স্ত্রী 2008 সালে জেলা পরিষদের সদস্য ছিলেন ৷ তবে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর তিনি আর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি ৷ শেষ পর্যন্ত এবারের ভোটে বিমান বসুর 'বিড়িওয়ালাই' বামেদের ফিনিক্স পাখি ৷ তেমনটাই মনে করছে সিপিআইএম নেতৃত্ব ৷ ভোটের কয়েকদিন আগে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে অকপট হাজি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন জানিয়ে দিলেন, নিজের জয় নিয়ে 200 শতাংশ আশাবাদী তিনি ৷
ইটিভি ভারত: প্রায় 35-40 বছর ধরে রাজনীতি করছেন ৷ আগের রাজনীতির সঙ্গে এখনকার রাজনীতির তফাতটা কতটা?
হাজি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন: 15 বছর আগেও যে রাজনীতি ছিল, এখন তা নেই ৷ রাজনীতিকর এই ফারাকে আমাদের দেহাতি মহলও শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ সম্প্রীতি কিছুটা হলেও নষ্ট হয়েছে ৷ শিক্ষা তো একেবারে শেষ করে দিয়েছে ৷ বাম আমলে স্কুলগুলো তৈরি হয়েছে ৷ এখন শিক্ষক নেই বলে ছাত্রও নেই ৷ এতে বিশেষ করে গ্রামীণ মানুষ অসুবিধায় পড়ে গিয়েছে ৷ গরিব মানুষ ছেলেমেয়েদের পড়াবে কোথায়? কারও যদি দু’টো বাচ্চা থাকে, চার হাজার করে আট হাজার টাকা খরচ করে বাচ্চাদের পড়ানোর ক্ষমতা তাদের নেই ৷ অন্তত আমার গ্রামীণ এলাকার মানুষের সেই ক্ষমতা নেই ৷ রাজ্য সরকারের উচিত ছিল এই স্কুলগুলো ঠিক রাখা ৷
আর স্বাস্থ্যের কথা? সামান্য জ্বর নিয়ে স্থানীয় হাসপাতালে গেলে ডাক্তারবাবুরা রোগীকে হয় রায়গঞ্জ কিংবা কিষানগঞ্জে রেফার করে দিচ্ছেন ৷ দু’টো জায়গাই এখান থেকে 40 কিলোমিটার দূরে ৷ এই ন্যুনতম পরিষেবাও শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ এসব ভাবনাই আমাদের নতুন করে রাজনীতিতে নিয়ে আসছে ৷
ইটিভি ভারত: সেই আমলের বাম রাজনীতির সঙ্গে এখনকার বাম রাজনীতিতেও কি ফারাক এসেছে?
হাজি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন: অনেকটাই ফারাক হয়েছে ৷ তখন আমরা গ্রামে আসতাম, লোকের বাড়ি যেতাম ৷ কিন্তু এখনকার প্রজন্ম সেই সময়ের বাম আমল দেখেনি ৷ যাদের বয়স 22-25 বছর, তারা 15 বছরের বামফ্রন্টকেই দেখেছে ৷ তারা ভাবছে, হয়তো বামফ্রন্ট আগেও এমনই ছিল ৷ এদের বোঝাতে একটু অসুবিধে যে হচ্ছে না তা নয় ৷ তবে বোঝালে এরা বুঝেও যাচ্ছে ৷ তবে এখনও অনেক পুরোনো বাম মুখ বেঁচে রয়েছে ৷
ইটিভি ভারত: সিপিআইএম-এও এখন বেশ কিছু নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে ৷ কিন্তু 15 বছর ধরে ক্ষমতায় না থাকা কি গ্রামীণ এলাকায় সংগঠন দুর্বল করেনি?
হাজি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন: আমি আগেই বলেছি, 25 বছর বয়সি ছেলেরাই আবার নতুন উদ্যমে পার্টির কাজে নেমে পড়েছে ৷ ওরা নিজেরাই এখন বামফ্রন্টের পুরনো ইতিহাস খুঁজে বের করে পড়ছে ৷ ওরা বলছে, এই দল ভালো ছিল, এখনও এই দলই ভালো ৷
ইটিভি ভারত: আপনার দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম আর্জি রেখেছেন, করণদিঘি আসনে যেন বামফ্রন্টের সবচেয়ে বেশি ভোটে জয় হয় ৷ আপনি কতটা আশাবাদী?
হাজি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন: আমি 200 শতাংশ আশাবাদী ৷ করণদিঘির মানুষ আমাকে ফেরাবে না ৷
ইটিভি ভারত: নমিনেশন পেশের দিন গাড়ির লম্বা লাইন সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ৷ আপনার লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরিধান নিয়েও এখন সোশাল মিডিয়ায় চর্চা ৷ আদ্যোপান্ত গ্রামীণ মানুষের এই বেশই কি আপনার ইউএসপি?
হাজি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন: আজ যেখানে বসে আছি সেখান থেকে আমার বাড়ির দূরত্ব চার কিলোমিটার ৷ শুধু ভোট নয়, অন্য সূত্রেও এখানে আসি ৷ এখানকার ছেলেদের সঙ্গে আমি খেলাধুলো করি ৷ আমি খেলা ভালোবাসি ৷ আমার কাছে কেউ সাহায্য চাইতে গেলে আমি কাউকেই ফিরিয়ে দিই না ৷ সবাইকে নিজের সাধ্যমতো সাহায্য করেছি ৷ আমি এদের খেলাধুলো চালিয়ে যেতে উৎসাহ দিই ৷ ফুটবল বাংলার সংস্কৃতি ৷ আর আমার আদিবাসী ভাইরাই ফুটবলটা বাঁচিয়ে রেখেছে ৷
ইটিভি ভারত: প্রত্যন্ত এসব এলাকায় রাজনীতিতে ধর্মীয় মেরুকরণ কীভাবে ফেস করছেন?
হাজি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন: আজ আমার সঙ্গে যারা ঘুরছে, তারা সবাই আদিবাসী ৷ দু'একজন রাজবংশীও আছে ৷ তাহলে কি মনে হচ্ছে, ধর্মীয় এই মেরুকরণ আমাদের আঘাত করতে পারবে? এখানে সম্প্রীতি আছে, থাকবে ৷ আমি জিতে এলে এখানে এই সম্প্রীতি আরও জোরদার হবে ৷
ইটিভি ভারত: করণদিঘি কেন্দ্রেও কি ধর্মীয় মেরুকরণে ভোট হবে?
হাজি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন: এখানে আমি প্রত্যেক মানুষকে বলেছি, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিন ৷ যাতে এখানে ভোটে রক্ত পড়া তো দূরের কথা, ভোট নিয়ে কারও সঙ্গে যেন মনোমালিন্যও না হয় ৷
ইটিভি ভারত: এখানে এসআইআর ভোটে কতটা প্রভাব ফেলবে?
হাজি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন: এখনও পর্যন্ত করণদিঘি কেন্দ্রে 31 হাজার ভোট বাতিল হয়ে রয়েছে ৷ এর জন্য সবাই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ করছে ৷ বাম আমলে 2002 এবং তার আগেও এসআইআর হয়েছে ৷ তখন কিন্তু এভাবে কেউ বিপদে পড়েনি ৷ অনেকে বুঝতেও পারেনি এসআইআর হয়েছে ৷
ইটিভি ভারত: ভোট প্রচারে মানুষকে কী বার্তা দিচ্ছেন?
হাজি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন: আমি আমার ভোট প্রচারে শিক্ষার বিষয়টিই তুলে আনছি ৷ শিক্ষাক্ষেত্রে আমার গ্রাম শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ একসময় এই এলাকায় শিক্ষার হার ছিল প্রায় 60 শতাংশ ৷ এখন 30 শতাংশও নেই ৷ শিক্ষক না থাকায় গোটা রাজ্যে প্রায় সাড়ে আট হাজার স্কুল উঠে গিয়েছে ৷ বাম আমলে প্রতিষ্ঠিত রসাখোয়ার গার্লস স্কুল শিক্ষকের অভাবে শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ এমন অনেক স্কুল রয়েছে ৷
আমার উত্তর দিনাজপুরে 73টি স্কুল উঠে গিয়েছে ৷ রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আমার জেলার ৷ কিন্তু এরা শুধু নিজের মাথাটা ওখানে কাউন্টিং-এর জন্য রাখে ৷ কিছু বলার ক্ষমতা এদের নেই ৷ আর যাদের কথা বলার ক্ষমতা নেই তাদের দিয়ে মানুষের কী উপকার হবে? শুধু বিধানসভায় হাজিরা দেওয়াটাই এদের কাজ ৷ আমাদের জেলার সভাধিপতি জাল শংসাপত্রের জেরে ওই পদে বসে রয়েছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী এটা জানেন না?