ভয়-বিভাজনের রাজনীতি বাংলার ভবিষ্যৎ গড়তে পারে না, কংগ্রেসই বিকল্প: কানহাইয়া কুমার
সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করেন এনএসইউআই-এর সভাপতি কানহাইয়া কুমার৷
Published : April 27, 2026 at 8:53 PM IST
কলকাতা, 27 এপ্রিল: ‘‘ভয়-বিভাজনের রাজনীতি বাংলার ভবিষ্যৎ গড়তে পারে না৷ কংগ্রেসই বিকল্প’’, এমনটাই দাবি করলেন কানহাইয়া কুমার। ছাব্বিশের নির্বাচনী প্রচারের শেষদিনে কলকাতার প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠক করেন এনএসইউআই (ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া)-এর সভাপতি কানহাইয়া। সেখানেই তিনি এই দাবি করেন৷
কানহাইয়া কুমার বলেন, ‘‘ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্মিলিত সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ তৈরিতে বিশ্বাসী। যাঁরা নিজেদের কেবল বিজেপির বিরোধিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘বাংলায় উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সম্প্রীতির উপর জোর দিতে হবে। মানুষ জিজ্ঞাসা করছে — বিজেপি না হলে, কে? কংগ্রেস বাংলায় উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সম্প্রীতির উপর ভিত্তি করে সুস্পষ্ট বিকল্প।’’
বাংলায় একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন কানহাইয়া কুমার। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে জানান, বাংলায় বহু সমস্যা রয়েছে। সেগুলি হল - ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, শিল্পোন্নয়নের অভাব, কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া ও যুবকদের ক্রমবর্ধমান ভিনরাজ্যে যাওয়া৷
তিনি অভিযোগ করেন, ‘‘বিভাজনমূলক রাজনীতিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বাংলাভাষী মানুষদের ‘অনুপ্রবেশকারী’ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এই ধরনের রাজনীতি চলতে থাকলে বাংলাকে বিভক্ত করার চেষ্টা করা হতে পারে। ভয় ও মেরুকরণ উন্নয়ন আনতে পারে না। কংগ্রেস কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারী সুরক্ষা, কৃষক কল্যাণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’’
ওই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর৷ তিনি বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান নির্বাচন মূলত অত্যন্ত মেরুকরণের, যা বিজেপি ও তৃণমূলের কারণেই । কংগ্রেস একটি সুস্পষ্ট উন্নয়নমূলক রূপরেখা এবং আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি-সহ একটি স্বতন্ত্র বিকল্প প্রস্তাব করছে। যার লক্ষ্য বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করা। কংগ্রেস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নতুন দিকনির্দেশনা দিতে নির্বাচনে লড়ছে। যুবক, নারী এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য নিশ্চয়তা তৈরি করবে।’’
বাম ও তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা করে মীরের দাবি, ‘‘বহু শিল্প, কল কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার কেউই পর্যাপ্ত পদক্ষেপ করেনি। কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো প্রকৃত সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে, এমন নেতৃত্বের জন্য যুবক ও নাগরিকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান চাহিদা রয়েছে। কংগ্রেস বাংলার পরিচয় রক্ষা করতে, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং বিশ্বাসযোগ্য রাজনৈতিক বিকল্প প্রদানের জন্য লড়াই করছে।’’