'জয় শ্রীরাম' নয়, আগে 'জয় সীয়া রাম', ভাষা দিবসে শ্রীরামপুরে কল্যাণের সুরে নারী-সম্মানের বার্তা

পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, 'ঢেঁকি যেমন স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে' ঠিক তেমনই ভোটের আবহে ধর্মীয় সভা থেকেও সুকৌশলে রাজনীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন কল্যাণ ৷

Kalyan Banerjee
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়৷ (নিজস্ব চিত্র৷)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 22, 2026 at 4:24 PM IST

2 Min Read
শ্রীরামপুর, 21 ফেব্রুয়ারি : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মঞ্চ । ভাষা, সংস্কৃতি আর শিকড়ের কথার মধ্যেই সংসদের স্লোগান নিয়ে সরব হলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । রায়ঘাটের অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে তাঁর বার্তা, " পার্লামেন্টে শোনা যায় 'জয় শ্রীরাম' । আমি তখন বলি, জয় শ্রীরাম কেন হবে? জয় সীয়া রাম কেন হবে না? "

কল্যাণের বক্তব্যে স্পষ্ট, তাঁর আপত্তি স্লোগানে নয়, উচ্চারণের ক্রমে । শ্রীরামপুরের সাংসদের কথায়, " সীতাকে সম্মান না দিয়ে রামকে কখনও সম্মান দেওয়া যায় না । রামের নামের আগে সীতার নামই আগে হওয়া উচিত ৷ " পাশাপাশি প্রশ্ন তোলেন, "হরে কৃষ্ণ, হরে রাম বলবেন না কেন?" তাঁর কথায়, নারীশক্তিকে অগ্রাহ্য করে কোনও পূজা বা শক্তির আরাধনা সম্পূর্ণ হতে পারে না। কল্যাণের কথায়, "নারী শক্তি সবচেয়ে বড় শক্তি। সেই শক্তিকে বাদ দিয়ে কিছু হয় না ৷"

'জয় শ্রীরাম' নয়, আগে 'জয় সীয়া রাম', ভাষা দিবসে শ্রীরামপুরে কল্যাণের সুরে নারী-সম্মানের বার্তা (ইটিভি ভারত)

সামনেই রাজ্যের বিধানসভা ভোট ৷ পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, 'ঢেঁকি যেমন স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে' ঠিক তেমনই ভোটের আবহে ধর্মীয় সভা থেকেও সুকৌশলে রাজনীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন কল্যাণ ৷ ওই মহলের মতে, সংসদের স্লোগানের প্রসঙ্গ টেনে নারী-সম্মানের বার্তা দিয়ে নাম না-করে বিজেপিকে আক্রমণ করেছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ ৷ প্রসঙ্গত, বিজেপি নারীদের সম্মান করে না-বলে বিভিন্ন সময় অভিযোগ করে থাকেন কল্যাণ-সহ তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা ৷

বক্তৃতার এক পর্যায়ে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণায় আবেগঘন হয়ে ওঠেন কল্যাণ । জানান, তাঁর দেশপ্রেম ও ধর্মীয় চেতনার বীজ রোপিত হয়েছিল ঠাকুমার কোলে বসেই। " ঠাকুমা গান করতেন — 'হাসি হাসি পড়বে ফাঁসি'। ছোটবেলায় বুঝতাম না। পরে উনি বুঝিয়েছেন। তারপর থেকেই ক্ষুদিরামকে ভালোবাসতে শিখেছি, দেশকে ভালোবাসতে শিখেছি," বলেন তিনি। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি শুনেই তাঁর ভিত গড়ে উঠেছে বলেও জানান।

স্মৃতি হাতড়ে কল্যাণ বলতে থাকেন, "আমারও এখন বয়স হয়েছে, নাতি-নাতনি রয়েছে । কিন্তু ছোটবেলার সেই দিনগুলো ভুলতে পারি না ৷" তাঁর দাবি, ধর্মীয় চেতনা মানেই নারীসম্মান, "আমার মা-ই আমার সব। তাঁর আশীর্বাদেই আমি আজ এখানে ৷"

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান ঘিরে রাজ্যের রাজনীতিতে বহুবার বিতর্ক হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে ভাষা দিবসের মঞ্চ থেকে ‘জয় সিয়া রাম’ উচ্চারণের দাবি নিছক ধর্মীয় ব্যাখ্যা নয়, বরং রাজনৈতিক বার্তাও বটে। নারীসম্মান ও শাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ টেনে সাংসদের এই মন্তব্য নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে শ্রীরামপুরে ।

