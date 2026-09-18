তৃণমূলের প্রতীক ফ্রিজ নিয়ে কমিশনের নির্দেশিকা বেআইনি ! সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারেন কল্যাণ

তৃণমূলের প্রতীক ফ্রিজ নিয়ে কমিশনের নির্দেশিকা বেআইনি ! সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারেন কল্যাণ
Mamata AITC May Move to Supreme Court: জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকায় কোনও কারণ জানানো হয়নি বলে অভিযোগ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷
Published : September 18, 2026 at 8:49 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ করার সিদ্ধান্ত বেআইনি ! এমনই দাবি করলেন তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর তাই তিনি সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্পেশাল লিভ পিটিশন দাখিল করতে পারেন বলে জানিয়েছেন ৷ আর এর নেপথ্য রয়েছে, কমিশনের ইস্যু করা নির্দেশিকায় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও প্রতীক ফ্রিজের কারণ না-দর্শানো ৷
শুক্রবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "নির্বাচন কমিশনের জারি করা আদেশটি বেআইনি ৷ এতে কোনও কারণই দর্শানো হয়নি ৷ আমরা আমাদের সাধ্যমতো সব পদক্ষেপই করব ৷ কমিশনের এই আদেশের বিরুদ্ধে আমি আদালতেও যেতে পারি ৷ 'ঘাসফুল' এবং 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস', এই নামগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে ৷"
উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নাম ও তার জোড়াফুল প্রতীককে ফ্রিজ করে দিয়েছে ৷ ফলে আসন্ন নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে মমতাপন্থী তৃণমূল ও বিদ্রোহী ঋতব্রত শিবির কেউই এই ঘাসফুল প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না ৷ বদলে দুই শিবিরকে শুক্রবার সকাল 11টার মধ্যে তিনটি করে নাম ও প্রতীক জানাতে বলেছিল কমিশন ৷
দুই শিবিরের পাঠানো সম্ভাব্য নাম ও প্রতীক থেকে জাতীয় নির্বাচন কমিশন মমতাপন্থীদের জন্য 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসে' নাম ও 'ফুটবল খেলোয়াড়' প্রতীকটি নির্ধারণ করে ৷ সেই সঙ্গে ঋতব্রত শিবিরের জন্য বরাদ্দ হয় 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস' ও 'খাম' প্রতীক ৷ এই নাম ও প্রতীকগুলি দুই শিবির আসন্ন উপনির্বাচনে ব্যবহার করতে পারবেন ৷
কিন্তু, এর মধ্যেই নন্দীগ্রামের মমতাপন্থী তৃণমূলের প্রার্থী নিজের মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন ৷ এমনকি তিনি বৃহস্পতিবার রাতে ময়দানে পিডব্লিউডি ক্যাম্পে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখাও করেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করে ঘোষণা করেন, তাঁরা নন্দীগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে সমর্থন করবেন ৷ যদিও, সেই ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরনো একটি মামলায় কংগ্রেস প্রার্থীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ যা নিয়ে শুরু হয়ে নয়া রাজনৈতিক চাপানউতোর ৷
উল্লেখ্য, তৃণমূল থেকে যে 20 জন সাংসদ এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের সাংসদপদ খারিজের আবেদন জানিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন ৷ সেই মামলায় শীর্ষ আদালত ওই 20 জন সাংসদকে নোটিশ পাঠিয়েছিল ৷ চলতি মাসেই সেই মামলার শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে ৷