জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ করলেই মোদির গদি টলমল করবে, দাবি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ করলেই মোদির গদি টলমল করবে, দাবি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
Kalyan Banerjee: সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে কর্মিসভা করেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানে সুকান্ত মজুমদার থেকে শুভেন্দু অধিকারীর সমালোচনায় সরব হন ৷
Published : October 5, 2026 at 9:52 PM IST
গঙ্গারামপুর (দক্ষিণ দিনাজপুর), 5 অক্টোবর: ভোট চুরি ইস্যুতে এখন সরগরম সারা দেশ ৷ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিজেপির হয়ে কাজ করার অভিযোগ উঠেছে ৷ ককরোচ জনতা পার্টি-সহ অন্য বিজেপি বিরোধী দলগুলি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে সরব ৷ জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ করলেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গদিও টলমলে হয়ে যাবে বলে মনে করেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে মমতা শিবিরের এক কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এই কথাই বলেন তিনি ৷
সম্প্রতি একটি ইংরেজি দৈনিকে নির্বাচন কমিশনের অন্দরের ফাটল তৈরি হয়েছে বলে দাবি করে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় ৷ সেই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই ভোট চুরি ইস্যুতে ফের বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে কংগ্রেস-সহ সব বিরোধী শিবির ৷ সিজেপি-সহ একাধিক দল পথে নেমে আন্দোলনও করছে ৷ মঙ্গলবার বিরোধী সাংসদরা সংসদ থেকে নির্বাচন কমিশনের দফতর পর্যন্ত মিছিলও করবেন ৷
এই কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার আগে সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুরে দলের এক কর্মিসভায় হাজির হয়েছিলেন মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানে তিনি এই ইস্যুতে বলেন, ‘‘জেন জি-দের আন্দোলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হয়েছে ৷ আর আমাদের সম্মিলত আন্দোলনে জ্ঞানেশ কুমারকেও পদত্যাগ করতে হবে ৷ যেই জ্ঞানেশ পদত্যাগ করবে, তার পরই মোদির গদি টলমল করবে ৷ 2029 নয়, 2027-এই শেষ হয়ে যাবে ৷’’
উল্লেখ্য, বুনিয়াদপুরের সুকান্ত ভবনে মমতা তৃণমূলের দলীয় কর্মীসভা করার কথা ছিল । সভার অনুমতিও ছিল বলে মমতা তৃণমূলের দাবি । কিন্তু শেষ মুহূর্তে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সভাটি বাতিল করা হয়েছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের জানানো হয় । পরবর্তীতে নারায়ণপুর এলাকার একটি মাঠে সভা হওয়ার কথা থাকলেও প্রশাসনের চাপে তা-ও বাতিল হয়ে যায় বলে অভিযোগ । শেষ পর্যন্ত সোমবার গঙ্গারামপুর থানার নন্দনপুর এলাকায় মমতা তৃণমূলের কর্মী মৃণাল সরকারের বাড়িতে কর্মসূচির আয়োজন করা হয় । সেখানেই হাজির হন কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷
সেখানে সভা বাতিল ইস্যুতে সুকান্ত মজুমদারের সমালোচনা করেন কল্যাণ ৷ বলেন, ‘‘সুকান্ত মজুমদার দক্ষিণবঙ্গে গিয়ে বড় বড় কথা বলেন ৷ এখন তো দেখছি নিজের জায়গায় বিরোধী দলের সাংসদকে কথা বলতে দেওয়ার সাহস পান না ৷ আমাদের জায়গায় গিয়ে বড় বড় কথা বলেন ৷ ওঁর জায়গায় বিরোধী দলের একজন সাংসদ এসেছেন বলে সব বাতিল করে দিয়েছেন ৷ উনি তো ভয়েই মরছেন ৷ যো ডর গ্যায়া, ও খতম হো গ্যায়া ৷’’
এর পর তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির প্রসঙ্গও তোলেন ৷ কল্যাণ বলেন, ‘‘যদি মুখ্যমন্ত্রী আর বিজেপি ভয় পেয়ে থাকে, তাহলে শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ এবং ভয় তো পেয়েইছে ৷ শেষের পথে যাচ্ছে ৷ শেষের পথে যেতে যতটুকু সময় লাগে ...৷’’ পাশাপাশি এদিন কল্য়াণ শুভেন্দুকে অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী বলেও কটাক্ষ করেন ৷ তাঁর দাবি, বিজেপিই একদিন শুভেন্দুকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দেবে ৷
প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুরের দাপুটে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অন্যতম বিপ্লব মিত্র ৷ তিনি ঋতব্রত তৃণমূলের অংশ ৷ এদিন তাঁকেও আক্রমণ করেন কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷ তাঁর দাবি, বিপ্লব মিত্র নিজের ও নিজের ভাইয়ের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না ৷ একই সঙ্গে কল্যাণ এদিন গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসেরও সমালোচনা করেন ৷ তৃণমূলের সমর্থকরা এখনও মমতার পাশেই আছেন বলে দাবি করেন ৷ তিনি বলেন, ‘‘সব দেখে নেব । খাম চিহ্ন নিয়ে ভোটে দাঁড়াক, দাঁড়িয়ে জিতুক, তবেই দেখব কতটা মরদের বাচ্চা ।’’
অন্যদিকে এদিন উত্তর দিনাজপুরের চোপড়াতেও একটি সভায় অংশ নেন কল্যাণ ৷ চোপড়ার ইসলামপুর ব্লকের সুজালি কালুঘা মাঠে ওই সভা হয় ৷ সেখানে তিনি ইসলামপুরের বিধায়ক কানাইলাল আগরওয়াল ও চোপড়ার বিধায়ক হামিদুর রহমানের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান । গঙ্গারামপুরের কর্মিসভার মতো এই সভাতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি ভাষণ দেন । সেখানে ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন-সহ মমতা তৃণমূলের জেলা ও ব্লকস্তরের নেতৃত্ব এবং কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ।
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