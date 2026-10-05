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জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ করলেই মোদির গদি টলমল করবে, দাবি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

Kalyan Banerjee: সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে কর্মিসভা করেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানে সুকান্ত মজুমদার থেকে শুভেন্দু অধিকারীর সমালোচনায় সরব হন ৷

KALYAN BANERJEE
জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ করলেই মোদির গদি টলমল হবে : কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 5, 2026 at 9:52 PM IST

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গঙ্গারামপুর (দক্ষিণ দিনাজপুর), 5 অক্টোবর: ভোট চুরি ইস্যুতে এখন সরগরম সারা দেশ ৷ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিজেপির হয়ে কাজ করার অভিযোগ উঠেছে ৷ ককরোচ জনতা পার্টি-সহ অন্য বিজেপি বিরোধী দলগুলি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে সরব ৷ জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ করলেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গদিও টলমলে হয়ে যাবে বলে মনে করেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে মমতা শিবিরের এক কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এই কথাই বলেন তিনি ৷

সম্প্রতি একটি ইংরেজি দৈনিকে নির্বাচন কমিশনের অন্দরের ফাটল তৈরি হয়েছে বলে দাবি করে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় ৷ সেই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই ভোট চুরি ইস্যুতে ফের বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে কংগ্রেস-সহ সব বিরোধী শিবির ৷ সিজেপি-সহ একাধিক দল পথে নেমে আন্দোলনও করছে ৷ মঙ্গলবার বিরোধী সাংসদরা সংসদ থেকে নির্বাচন কমিশনের দফতর পর্যন্ত মিছিলও করবেন ৷

জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ করলেই মোদির গদি টলমল হবে, দাবি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (ইটিভি ভারত)

এই কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার আগে সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুরে দলের এক কর্মিসভায় হাজির হয়েছিলেন মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেখানে তিনি এই ইস্যুতে বলেন, ‘‘জেন জি-দের আন্দোলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হয়েছে ৷ আর আমাদের সম্মিলত আন্দোলনে জ্ঞানেশ কুমারকেও পদত্যাগ করতে হবে ৷ যেই জ্ঞানেশ পদত্যাগ করবে, তার পরই মোদির গদি টলমল করবে ৷ 2029 নয়, 2027-এই শেষ হয়ে যাবে ৷’’

Kalyan Banerjee
চোপড়ায় মমতা তৃণমূলের সভায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়৷ (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, বুনিয়াদপুরের সুকান্ত ভবনে মমতা তৃণমূলের দলীয় কর্মীসভা করার কথা ছিল । সভার অনুমতিও ছিল বলে মমতা তৃণমূলের দাবি । কিন্তু শেষ মুহূর্তে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সভাটি বাতিল করা হয়েছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের জানানো হয় । পরবর্তীতে নারায়ণপুর এলাকার একটি মাঠে সভা হওয়ার কথা থাকলেও প্রশাসনের চাপে তা-ও বাতিল হয়ে যায় বলে অভিযোগ । শেষ পর্যন্ত সোমবার গঙ্গারামপুর থানার নন্দনপুর এলাকায় মমতা তৃণমূলের কর্মী মৃণাল সরকারের বাড়িতে কর্মসূচির আয়োজন করা হয় । সেখানেই হাজির হন কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷

সেখানে সভা বাতিল ইস্যুতে সুকান্ত মজুমদারের সমালোচনা করেন কল্যাণ ৷ বলেন, ‘‘সুকান্ত মজুমদার দক্ষিণবঙ্গে গিয়ে বড় বড় কথা বলেন ৷ এখন তো দেখছি নিজের জায়গায় বিরোধী দলের সাংসদকে কথা বলতে দেওয়ার সাহস পান না ৷ আমাদের জায়গায় গিয়ে বড় বড় কথা বলেন ৷ ওঁর জায়গায় বিরোধী দলের একজন সাংসদ এসেছেন বলে সব বাতিল করে দিয়েছেন ৷ উনি তো ভয়েই মরছেন ৷ যো ডর গ্যায়া, ও খতম হো গ্যায়া ৷’’

এর পর তিনি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির প্রসঙ্গও তোলেন ৷ কল্যাণ বলেন, ‘‘যদি মুখ্যমন্ত্রী আর বিজেপি ভয় পেয়ে থাকে, তাহলে শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ এবং ভয় তো পেয়েইছে ৷ শেষের পথে যাচ্ছে ৷ শেষের পথে যেতে যতটুকু সময় লাগে ...৷’’ পাশাপাশি এদিন কল্য়াণ শুভেন্দুকে অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী বলেও কটাক্ষ করেন ৷ তাঁর দাবি, বিজেপিই একদিন শুভেন্দুকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দেবে ৷

Kalyan Banerjee
গঙ্গারামপুরে মমতা তৃণমূলের কর্মিসভায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়৷ (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুরের দাপুটে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অন্যতম বিপ্লব মিত্র ৷ তিনি ঋতব্রত তৃণমূলের অংশ ৷ এদিন তাঁকেও আক্রমণ করেন কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷ তাঁর দাবি, বিপ্লব মিত্র নিজের ও নিজের ভাইয়ের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না ৷ একই সঙ্গে কল্যাণ এদিন গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসেরও সমালোচনা করেন ৷ তৃণমূলের সমর্থকরা এখনও মমতার পাশেই আছেন বলে দাবি করেন ৷ তিনি বলেন, ‘‘সব দেখে নেব । খাম চিহ্ন নিয়ে ভোটে দাঁড়াক, দাঁড়িয়ে জিতুক, তবেই দেখব কতটা মরদের বাচ্চা ।’’

Kalyan Banerjee
গঙ্গারামপুরে মমতা তৃণমূলের কর্মিসভায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়৷ (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে এদিন উত্তর দিনাজপুরের চোপড়াতেও একটি সভায় অংশ নেন কল্যাণ ৷ চোপড়ার ইসলামপুর ব্লকের সুজালি কালুঘা মাঠে ওই সভা হয় ৷ সেখানে তিনি ইসলামপুরের বিধায়ক কানাইলাল আগরওয়াল ও চোপড়ার বিধায়ক হামিদুর রহমানের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান । গঙ্গারামপুরের কর্মিসভার মতো এই সভাতেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি ভাষণ দেন । সেখানে ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন-সহ মমতা তৃণমূলের জেলা ও ব্লকস্তরের নেতৃত্ব এবং কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ।

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TAGGED:

GYANESH KUMAR
PM NARENDRA MODI
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শুভেন্দু অধিকারী
KALYAN BANERJEE

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