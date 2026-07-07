বারুইপুর-সহ একাধিক ইস্যুতে মিছিলের অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে কালীঘাট তৃণমূল

বারুইপুর-সহ একাধিক ইস্যুতে মিছিলের অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে কালীঘাট তৃণমূল
'নীরব প্রতিবাদী'দের খোঁচা কুণালের ! প্রশ্ন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সোমবার রাস্তায় নেমেছিলেন, তখন তথাকথিত প্রতিবাদী এবং নাগরিক সমাজের একাংশ কোথায় ছিলেন ?
Published : July 7, 2026 at 2:00 PM IST
কলকাতা, 7 জুলাই: বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদ-সহ একাধিক ইস্যুতে মিছিলের অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস । সোমবার পুলিশের তরফে অনুমতি না-মেলায় মঙ্গলবার আদালতের হস্তক্ষেপ চাইল সংগঠন । একইসঙ্গে ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজাও আরও তীব্র হল । আরজি কর-কাণ্ডে সরব হওয়া প্রতিবাদী মুখগুলি এখন কেন নীরবতা পালন করছেন, সেই প্রশ্ন তুলে তীব্র কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের বেলেঘাটার বিধায়ক তথা দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷
দলীয় সূত্রের খবর, বারুইপুরের ঘটনার প্রতিবাদে এবং নিট পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস সহ সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিবাদে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে ল্যান্সডাউন মার্কেট পর্যন্ত মিছিল করতে চেয়েছিল কালীঘাট তৃণমূল । সেই কর্মসূচির জন্য কলকাতা পুলিশের কাছে অনুমতি চাওয়া হলেও তা মেলেনি বলে অভিযোগ । এরপর মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় তারা ।
এ দিন তৃণমূলের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মামলাটি শুনানির আর্জি জানান । বিচারপতি জানান, দুপুর 2টায় মামলার শুনানি হবে । এ দিকে সোমবার সন্ধেয় বারুইপুর-কাণ্ডের প্রতিবাদে 'বারুইপুরের জন্য ন্যায়বিচার' শীর্ষক মিছিলে নেতৃত্ব দেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই প্রসঙ্গ টেনে কুণাল ঘোষ বলেন, আরজি কর-কাণ্ডের সময় যাঁরা নিজেদের 'বিবেকের কণ্ঠস্বর' হিসেবে তুলে ধরেছিলেন, বারুইপুরের মতো নৃশংস ঘটনায় তাঁদের দেখা যাচ্ছে না ।
কুণালের বক্তব্য, এক নাবালিকার ধর্ষণ ও হত্যার বিচার চেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সোমবার রাস্তায় নেমেছেন, তখন তথাকথিত প্রতিবাদী এবং নাগরিক সমাজের একাংশের নীরবতা প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে । এমনকী ঘটনার পর রবিবার বিকেলে তৃণমূল নেত্রী যখন নিজের গাড়ির চালককে নিয়ে নির্যাতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা করেছিলেন, তখন কালীঘাটে তাঁর বাড়ির সামনে প্রচুর ফোর্স মোতায়েন করে কার্যত 'হাউজ অ্যারেস্ট' করে রাখা হয়েছিল বলেও অভিযোগ তৃণমূলের ৷ ওই প্রসঙ্গ টেনে কুণালের অভিযোগ, সরকার পরিবর্তনের দাবিতে একসময় যাঁরা সরব ছিলেন, তাঁদের অনেকেই এখন মুখ খুলছেন না । ঘটনার 40 ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও সেই নীরবতা 'নির্বাচিত প্রতিবাদ' এর ইঙ্গিত বলেই দাবি করেন তিনি ।
সব মিলিয়ে বারুইপুর-সহ একাধিক ইস্যুতে এক দিকে আদালতে মিছিলের অনুমতি চেয়ে আইনি লড়াই, অন্যদিকে প্রতিবাদের রাজনীতি ঘিরে তৃণমূলের পালটা আক্রমণ- দুই মিলিয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক পারদ আরও চড়ল বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ৷