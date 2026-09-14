বামেদের পাশে থেকে লেনিন সরণির নাম বদলের বিরুদ্ধে সরব কুণাল
Kunal Ghosh on Lenin Sarani Name Change: সোমবার কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, সিপিএম বা বামেদের মতো তৃণমূলও লেনিন সরণির নাম বদলের বিরোধিতা করবে ৷
Published : September 14, 2026 at 8:44 PM IST
কলকাতা, 14 সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর একাধিকবার শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন যে বিদেশি কারও নামে পশ্চিমবঙ্গে রাস্তার নাম থাকবে না ৷ রাস্তার নাম বদল নিয়ে ইতিমধ্যে তাঁর সরকার একটি কমিটিও তৈরি করেছে, যেখানে প্রধান করা হয়েছে স্বামী প্রদীপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজকে ৷ সেই আবহেই কলকাতার লেনিন সরণির নাম বদল নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে ৷ এই নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সরব হয়েছে সিপিএম তথা বামেরা ৷ তবে এই ইস্যুতে যে তৃণমূলও পিছিয়ে থাকবে না, সোমবার সেটাই স্পষ্ট করে দিলেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷ তিনি জানালেন, লেনিন সরণির নাম বদল করা হলে তার বিরোধিতা করবে তৃণমূলও ৷
কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘বিশিষ্ট ব্যক্তির নামে রাস্তা হতেই পারে । কিন্তু যে বিশিষ্ট নাগরিকদের নামে রাস্তা হয়েছে, সেখানে কোনও অবস্থায় প্রতিহিংসা করে বা রাজনৈতিক বৈরিতা দেখাতে নাম পরিবর্তন হতে পারে না । লেনিন সরণির নাম যেন পরিবর্তন না হয় । পরিষ্কার কথা, আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকেও বিজেপি সরকারকে বলে দিচ্ছি । কারণ, তাঁদের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছেন না, সম্মান দেখাচ্ছেন না । সিপিএম নিশ্চয়ই আপত্তি করবে বা কমিউনিস্টরা আপত্তি করবেন । কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসও আপত্তি করবে ।’’
তবে শুধু বিজেপিকে নিশানা করেই থেমে যাননি কালীঘাট-তৃণমূলের এই বিধায়ক ৷ বরং এই ইস্যুকে হাতিয়ার করে তিনি খোঁচা দিয়েছেন সিপিএমকেও৷ বলেছেন, ‘‘এই শিক্ষাটা কিন্তু সিপিএমের দরকার ছিল ।’’ কেন তিনি এই কটাক্ষ করলেন, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন কুণাল ৷ তাঁর দাবি, অন্ধ তৃণমূল বিরোধিতা করতে গিয়ে বিজেপির উত্থানে ইন্ধন দিয়েছে সিপিএম ৷ সেই কারণে তাদের এই শিক্ষাটা হওয়া দরকার ৷
একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় লেনিন সরণির নাম বদল নিয়ে কোনও কথা ওঠেনি ৷ এই প্রসঙ্গে তিনি দুর্গাপুজোয় সিপিএমের বুকস্টল নিয়ে যে বিতর্ক হচ্ছে, তিনি সেই প্রসঙ্গও তুলেছেন ৷ তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে এসব নিয়ে এত শর্ত আরোপ করা হয়নি ৷
অন্যদিকে রাস্তার নাম বদল নিয়ে সরকারের কাছে প্রস্তাবও রেখেছেন কুণাল ৷ তাঁর মতে, কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির নামে যদি একাধিক রাস্তা থাকে ৷ সেক্ষেত্রে একটি রেখে বাকিগুলির নাম পরিবর্তন করা যেতে পারে ৷ সেক্ষেত্রে যে রাস্তার সঙ্গে ওই বিশিষ্ট ব্যক্তির স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে, সেই রাস্তাটি পুরনো নামে রেখে দেওয়া হোক ৷ বাকিগুলি নতুন নামে পরিচিত হোক ৷ এই প্রস্তাব তিনি এর আগে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কাছে রেখেছিলেন বলেও দাবি করেছেন কুণাল ৷
বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোয় গ্রেফতার হয়েছেন এক কংগ্রেস কর্মী ৷ সেই প্রসঙ্গেও এদিন প্রতিবাদ জানিয়েছেন কুণাল ঘোষ ৷ এই নিয়ে তিনি বলেন, ‘‘কংগ্রেস একটা প্রতিবাদ করেছে । কংগ্রেসের একাংশের এই শিক্ষাটা দরকার ছিল । যে অন্ধ তৃণমূল বিরোধিতা করতে গিয়ে বিজেপি সম্পর্কে নরম নীতি নেয়, তার জন্যই আজকে তাদের উপরে এই আঘাত । আমরা তো নীতিগতভাবে আপত্তি করছি ।’’
কুণালের আরও বক্তব্য, বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ আর নেতাজিকে অপমান যারা করল, তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না ৷ রাজ্যসভায় বিজেপি সাংসদ অনন্ত মহারাজকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন না মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, ‘‘বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে, বাগেশ্বর বাবার খারাপ কথার বিরুদ্ধে, বাংলা-বাঙালিকে অপমান করার বিরুদ্ধে যাঁরা বিপ্লব দেখিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে শুভেন্দু অধিকারী কড়া । কিন্তু নেতাজিকে যে অপমান করেছে, তাঁর দলের সাংসদের ক্ষেত্রে শুভেন্দু অধিকারী নীরব ।’’
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