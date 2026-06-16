কাকলি 'ভিকটিম কার্ড' খেলছেন, অগ্নিমিত্রাকে নিয়ে কটূক্তিও করেছেন: কল্যাণ

কাকলি 'ভিকটিম কার্ড' খেলছেন, অগ্নিমিত্রাকে নিয়ে কটূক্তিও করেছেন: কল্যাণ
সম্প্রতি কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং শর্মিলা সরকারের প্রতি 'অসৌজন্যমূলক আচরণে'র অভিযোগ উঠেছিল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ।
Published : June 16, 2026 at 8:13 PM IST
কলকাতা, 16 জুন: সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের আনা অভিযোগকে 'কল্পনাপ্রসূত' ও 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে উড়িয়ে দিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে দাঁড়িয়ে নাম না করেই কাকলিকে নিশানা করে তিনি বলেন, "ভিকটিম কার্ড খেলার চেষ্টা চলছে ।"
চলতি মাসের শুরুতে কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং শর্মিলা সরকারের প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগ উঠেছিল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে । সেই অভিযোগ জানিয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠিও দেন বারাসতের সাংসদ । এমনকি কল্যাণকে দল থেকে বহিষ্কারের দাবিও ওঠে । তবে গোটা বিষয়টিকেই 'রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র' বলে দাবি করেছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ ।
মঙ্গলবার হাইকোর্টে এসে কল্যাণ বলেন, "যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তার কোনও ভিত্তি নেই । সবটাই মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত । 6 মে'র পর থেকেই উনি দলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেন । আমাকে চিফ হুইপ করা হল, তারপর থেকেই সমস্যা শুরু ।"
প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূলের চিফ হুইপ পদে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের পরিবর্তে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়িত্ব দেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই সিদ্ধান্তের পর থেকেই দুই নেতার সম্পর্কে টানাপড়েন শুরু হয় বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত ।
কাকলির অভিযোগের পালটা জবাবে কল্যাণ আরও দাবি করেন, তাঁকে নারী-বিরোধী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে । সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি 2011 সালের পার্ক স্ট্রিট-কাণ্ডের উল্লেখ করেন এবং প্রশ্ন তোলেন, "তখন ওই নির্যাতিতাকে নিয়ে কী মন্তব্য করা হয়েছিল, সবাই জানেন ।"
এদিন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের প্রশংসাও শোনা যায় কল্যাণের গলায় । তাঁর দাবি, অগ্নিমিত্রাকে নিয়েও নাকি কটূক্তি করেছিলেন কাকলি । কল্যাণ বলেন, "অগ্নিমিত্রা খুব ভালো পরিবারের মেয়ে । ওঁর বাবা চিকিৎসক অশোক রায়কে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি ও শ্রদ্ধা করি । তাঁকেও ছাড়েননি, নানা রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন ।"
একই সঙ্গে কাকলির সঙ্গে দীর্ঘ দিনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন শ্রীরামপুরের সাংসদ । তাঁর কথায়, "1986-87 সাল থেকে আমরা একে অপরকে চিনি । একসময় অনেক কথাবার্তা হত । এখন এত রাগের কারণ কী, আমি জানি না ।’’ এরপরই কল্যাণের দাবি, সংসদে বসেও কাকলি ঘোষ দস্তিদার দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন । তৃণমূল সাংসদের কথায়, "আমার পিছনে বসে প্রধানমন্ত্রীর পোশাক নিয়েও কটাক্ষ করতেন !"
উল্লেখ্য, সম্প্রতি তৃণমূল ছেড়ে কাকলি-সহ একাধিক সাংসদ নতুন রাজনৈতিক শিবিরে (এনসিপিআই) যোগ দেওয়ার পর থেকেই দলের অন্দরের দ্বন্দ্ব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । কাকলি-কল্যাণ সংঘাতও সেই আবহেই নতুন মাত্রা পেয়েছে । যদিও কল্যাণের এই সমস্ত মন্তব্যের জবাবে এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি কাকলি ঘোষ দস্তিদার ।