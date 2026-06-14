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সোমে স্পিকারের সঙ্গে বৈঠক! বিদ্রোহী শিবিরে তৃণমূল সাংসদ বেড়ে 22, দাবি কাকলির

কাকলি ঘোষ দস্তিদার জানান, বিদ্রোহী সাংসদরা সোমবার লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করবেন এবং একটি পৃথক সংসদীয় গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানাবেন ।

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সোমে স্পিকারের সঙ্গে বৈঠক বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদদের (নিজস্ব চিত্র)
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By PTI

Published : June 14, 2026 at 4:20 PM IST

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কলকাতা, 14 জুন: 20 জন নয়, লোকসভায় বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদদের ব্লকের সদস্যসংখ্যা বেড়ে 22 হতে চলেছে ৷ লোকসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে বৈঠকের যোগ দিতে রবিবার দিল্লি উড়ে যাওয়ার আগে এমনটাই দাবি করলেন বিদ্রোহীদের অন্যতম নেত্রী কাকলি ঘোষ দস্তিদার ৷ তিনি জানিয়েছেন, আগেই এই দলে ছিলেন 20 জন তৃণমূল সাংসদ ৷ এবার এই বিদ্রোহী গোষ্ঠীতে যোগ দিতে চলেছেন আরও দু'জন ৷

দিল্লি রওনা হওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কাকলি ঘোষ দস্তিদার জানান, বিদ্রোহী সাংসদরা সোমবার লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করবেন এবং একটি পৃথক সংসদীয় গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানাবেন । তিনি বলেন, "আমরা একটি বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি যাচ্ছি । 22 জন সাংসদ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন । স্পিকার আমাদের সময় দিয়েছেন । সোমবার আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করব এবং পৃথক গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতির আবেদন জানাব ।"

আর কোন দু'জন সাংসদ নতুন করে তাঁদের গোষ্ঠীভুক্ত হয়েছেন সেই নাম তখন তিনি প্রকাশ করতে চাননি ৷ কাকলি জানান, আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের শিবিরে যোগ দেওয়ার পরই ওই দুই সাংসদের নাম জানানো হবে । তাঁর কথায়, "গত চার-পাঁচ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে যে পরিস্থিতি চলছে, তার বিরুদ্ধে যাঁরা সততার সঙ্গে নিজেদের মতামত জানিয়েছেন, তাঁরাই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন । এখন আমাদের সংখ্যা 22।"

এদিকে, লোকসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করে নিজেদের ‘আসল তৃণমূল’ হিসেবে দাবি জানানোর লক্ষ্যে বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ ও মালা রায়ও রবিবার দিল্লিতে পৌঁছন ৷ দিল্লি বিমানবন্দরে নামার পর তাঁরা কেউই সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে চাননি ৷ সায়নী শুধু বলেন, "আমি আমার নির্বাচনী এলাকার মানুষের কাছে জবাব দেব, আপনাদের কাছে নয় ।"

উল্লেখ্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত প্রবীণ তৃণমূল নেতা ও সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ ও ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দেন ৷ বিদ্রোহী শিবিরের সূত্র জানিয়েছে, এই গোষ্ঠীর একটি বৈঠক প্রথমে কলকাতায় হওয়ার কথা থাকলেও তা পরে দিল্লিতে সরিয়ে নেওয়া হয় । একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও, দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একটি সরকারি কাজের কারণে তাঁর পক্ষে রাজধানীতে যাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে ।

রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে ভাঙন ক্রমে চওড়া হচ্ছে ৷ চলতি সপ্তাহের শুরুতেই দলের লোকসভা সদস্যদের মধ্যে বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে ৷ বিদ্রোহী সাংসদরা প্রকাশ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন । গত সোমবার ঘোষ দস্তিদার দাবি করেছিলেন যে, প্রায় 20 জন তৃণমূল সাংসদ তাঁদের সমর্থন করছেন এবং এই গোষ্ঠীটি কেন্দ্রে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ (NDA)-কে সমর্থন করার পরিকল্পনা করছে ।

গত শুক্রবার 19 জন তৃণমূল সাংসদের স্বাক্ষরযুক্ত একটি নথিও প্রকাশ্যে এসেছিল । স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায়, বাপি হালদার, শর্মিলা সরকার, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, অসিত মাল, অরূপ চক্রবর্তী, কালিপদ সোরেন, দীপক অধিকারী (দেব), জুন মালিয়া, পার্থ ভৌমিক, খলিলুর রহমান, আবু তাহের খান, ইউসুফ পাঠান, মিতালি বাগ এবং মালা রায় । ওই নথিতে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সায়নী ঘোষেরও পৃথক স্বাক্ষর ছিল । সাংসদরা স্পিকারের কাছে চিঠি লিখে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে একটি পৃথক গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি চেয়েছেন । তবে, চিঠিটি পেয়েছে কি না, সে বিষয়ে স্পিকারের সচিবালয় থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি ।

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কাকলি ঘোষ দস্তিদার
বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদ
KAKOLI GHOSH DASTIDAR

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