এবার মমতার সঙ্গ ছাড়লেন 'বিশ্বস্ত' সেনাপতি ! তৃণমূলের সমস্ত পদে ইস্তফা জ্যোতিপ্রিয়র

এবার মমতার সঙ্গ ছাড়লেন 'বিশ্বস্ত' সেনাপতি ! তৃণমূলের সমস্ত পদে ইস্তফা জ্যোতিপ্রিয়র
শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত পদ ছাড়লেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ৷ সম্প্রতি তাঁকে জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য মনোনীত করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : June 19, 2026 at 12:28 PM IST
কলকাতা, 19 জুন: সময় যত এগোচ্ছে, রাজ্য রাজনীতির আঙিনায় ক্রমশ যেন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে যাঁরা ছায়ার মতো তাঁর পাশে থেকেছেন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যাঁরা দলের ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন, এক এক করে তাঁরাই এখন দূরত্ব বাড়াচ্ছেন। সেই তালিকাতেই এবার নবতম সংযোজন একসময়ের দাপুটে নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু ৷
গত শনিবার মাত্র দলের জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল ৷ কিন্তু, এক সপ্তাহের মাথায় তৃণমূলের যাবতীয় পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তিনি ৷ আর এই পদত্যাগের পরেই রাজনৈতিক মহলে তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে ৷ 1998 সালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবে পরিচিত ছিলেন জ্যোতিপ্রিয় ৷
বিরোধী নেত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার, মমতার এই দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াইয়ের অন্যতম বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলেন তিনি ৷ দলনেত্রীও বরাবর তাঁর ওপর অগাধ আস্থা রেখেছেন ৷ যার সুবাদে একাধিকবার বিধানসভার টিকিট থেকে শুরু করে, রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্ব, সবই পেয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় ৷ এমনকি, রাজ্যের বহুচর্চিত রেশন দুর্নীতি মামলায় নাম জড়ানো এবং পরবর্তীকালে তাঁর জেলযাত্রার পরেও শীর্ষ নেতৃত্বের সেই আস্থায় কোনও চিড় ধরেনি ৷
উল্লেখ্য, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো অনেক নেতার ক্ষেত্রে তৃণমূল দূরত্ব বজায় রাখলেও, জ্যোতিপ্রিয়ের ক্ষেত্রে খোদ দলনেত্রী বারবার জনসমক্ষে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন ৷ প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে একাধিকবার দাবি করেছিলেন, "বালুকে ফাঁসানো হয়েছে ৷"
শুধু তাই নয়, সদ্য সমাপ্ত ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়েও জ্যোতিপ্রিয়ের দরাজ প্রশংসা শোনা গিয়েছিল খোদ তৃণমূল সুপ্রিমোর গলায় ৷ হাবরার প্রচারমঞ্চ থেকে মমতা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, "আমার মন্ত্রিসভায় বালু সবথেকে ভালো কাজ করেছে ৷" দুর্নীতির অভিযোগে দীর্ঘ জেলবন্দি থাকা সত্ত্বেও ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে জ্যোতিপ্রিয়কে পুনরায় প্রার্থী করেছিলেন মমতা ৷ যদিও সেই নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করতে পারেননি ৷
ভোটে হারের পর থেকে সেভাবে আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে ৷ তা সত্ত্বেও মমতার বিশ্বাস ছিল, দলের এই ঘোর দুর্দিনে পুরনো দিনের সঙ্গী অন্তত সঙ্গ ছাড়বেন না ৷ সেই আস্থার ওপর ভর করেই গত শনিবার তাঁকে দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর, জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য মনোনীত করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
কিন্তু, রাজনীতিতে কখন যে সমীকরণ বদলে যায়, তা আগে থেকে আঁচ করা কঠিন ৷ নতুন পদ পাওয়ার কয়েকদিনের মাথাতেই দলের যাবতীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলেন জ্যোতিপ্রিয় ৷ ইতিমধ্যেই তিনি শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে নিজের ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে তৃণমূল সূত্রে খবর ৷ কিন্তু কেন আচমকা এই সিদ্ধান্ত ? নিজের পদত্যাগের কারণ হিসেবে শারীরিক অসুস্থতার কথাই তুলে ধরেছেন প্রাক্তন এই মন্ত্রী ৷ তাঁর কথায়, "আমার 350-এর উপর সুগার, কিডনি খারাপ হয়ে গিয়েছে ৷ তাই এই অবস্থায় দলের কোনও কাজকর্মে আমি এখন যুক্ত থাকতে পারছি না ৷ তাই সব পদ ছেড়ে দিলাম ৷"
তবে, রাজনীতির কারবারিরা এই পদত্যাগের নেপথ্যে অন্য সমীকরণ দেখতে পাচ্ছেন ৷ ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, শারীরিক কারণ দর্শানো হলেও আসলে এটি একটি সুকৌশলী রাজনৈতিক পদক্ষেপ ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান টালমাটাল পরিস্থিতি এবং একের পর এক শীর্ষ নেতার দলত্যাগের পর তৃণমূল কার্যত দিকভ্রষ্ট ৷ দলের এই ডুবন্ত জাহাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা ৷
তাঁদের মতে, তৃণমূলে থেকে আর নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর বা মাথা তুলে দাঁড়ানোর কোনও সুযোগ নেই বুঝেই প্রাক্তন মন্ত্রীর এই তড়িঘড়ি পদত্যাগ ৷ সব মিলিয়ে, একসময়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ নেতাদের এই ধারাবাহিক প্রস্থানে বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমেই একা হয়ে পড়ছেন বলে মত বিশেষজ্ঞমহলের ৷