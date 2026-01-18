ETV Bharat / politics

ভোটের আগেই বাংলার কথা মনে পড়ে, সিঙ্গুর নিয়ে ‘নীরব’ মোদিকে তোপ তৃণমূলের

সিঙ্গুরের মাটি থেকে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া বক্তৃতার প্রেক্ষিতে উন্নয়ন, সংস্কৃতি এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে তোপ দাগলেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক, রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা।

সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 18, 2026 at 10:08 PM IST

কলকাতা, 18 জানুয়ারি: রবিবার সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভার পরই পাল্টা সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানাল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিনের জোড়াফুল শিবিরের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। সিঙ্গুরের মাটি থেকে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া বক্তৃতার প্রেক্ষিতে উন্নয়ন, সংস্কৃতি এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে একের পর এক তোপ দাগলেন দুই তৃণমূল নেতা।

সিঙ্গুর নিয়ে শুধুই হতাশা

অন্যদিকে, মন্ত্রী শশী পাঁজা দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে সিঙ্গুর নিয়ে কোনও স্পষ্ট দিশা ছিল না। তিনি বলেন, "বিজেপি নেতারা আশা জাগিয়েছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গুরকে উদ্ধার করবেন। কিন্তু মোদির বক্তব্যে সিঙ্গুরের উন্নয়ন নিয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট ঘোষণা নেই। তিনি জুট ও প্লাস্টিক নিয়ে বিভ্রান্তিকর কথা বলেছেন। অথচ এই কেন্দ্র সরকারই 9.22 লক্ষ প্লাস্টিক ব্যাগের অর্ডার দিয়েছিল, তখন জুটের কথা মনে পড়েনি।" তিনি পাল্টা দাবি করেন, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই সিঙ্গুরে এগ্রো-ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরি করছে এবং সেখানে 500 কোটি টাকার বিনিয়োগ আসছে।

রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা (ইটিভি ভারত)

কমিশনকে ‘পার্টি অফিস’ বানানোর অভিযোগ

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে এদিনের বৈঠক থেকে নজিরবিহীন আক্রমণ শানান পার্থ ভৌমিক। তাঁর অভিযোগ, "নির্বাচন কমিশনকে বিজেপি নিজেদের পার্টি অফিসে পরিণত করেছে। এসআইআর (SIR)-এর নামে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে মানুষের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে।" তিনি সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, "প্রধানমন্ত্রী যে অনুপ্রবেশকারীর তত্ত্ব খাড়া করছেন, যদি দম থাকে তবে কমিশনকে বলুন 58 লক্ষ বাদ পড়া নামের মধ্যে কতজন অনুপ্রবেশকারী বা রোহিঙ্গা, তার তালিকা প্রকাশ করতে।"

আইন-শৃঙ্খলা ও মোদির গ্যারান্টি

রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মোদির অভিযোগের কড়া জবাব দেয় তৃণমূল। দুর্গা পুজো, বড়দিন এবং সদ্য সমাপ্ত গঙ্গাসাগর মেলার শান্তিপূর্ণ উদযাপনের প্রসঙ্গ টেনে পার্থবাবু বলেন, "রাতের বেলা মহিলারা নির্ভয়ে ঠাকুর দেখছেন, এটাই বাংলার আইন-শৃঙ্খলা। বিজেপি শাসিত কোনও রাজ্যে এমন নজির নেই।"

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল নেতৃত্ব দাবি করেন, মমতার সরকারের জনমুখী প্রকল্পের সুফল মানুষ পাচ্ছেন ৷ তাই মোদির ‘মিথ্যে প্রতিশ্রুতি’ বা ‘গ্যারান্টি’ বাংলায় কাজ করবে না। শেষে একটি ভিডিয়ো প্রসঙ্গ তুলে ধরে তৃণমূলের কটাক্ষ, মোদির সভামঞ্চেও ‘সেবাশ্রয়’-এর বিজ্ঞাপন দেখা গিয়েছে ৷ অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত মমতার প্রকল্পের আশ্রয়ই নিতে হচ্ছে বিজেপিকে।

