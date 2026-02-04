খিদিরপুরে হুমায়ুনকে ঘিরে বিক্ষোভ, ফিরহাদ হাকিমকে পালটা হুঁশিয়ারি JUP প্রধানের

খিদিরপুরে হুমায়ুনকে ঘিরে বিক্ষোভ, ফিরহাদ হাকিমকে পালটা হুঁশিয়ারি JUP প্রধানের
বুধবার খিদিরপুরে যান হুমায়ুন কবীর৷ সেখানেই তিনি বিক্ষোভের মুখে পড়েন৷ তার পর ভরতপুরের বিধায়কের হুঁশিয়ারি, মুর্শিদাবাদে গেলে ফিরে আসতে পারবেন না ফিরহাদ হাকিম৷
Published : February 4, 2026 at 9:04 PM IST
কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: খিদিরপুরে জনরোষের মুখে পড়লেন জনতা উন্নয়ন দলের প্রধান হুমায়ুন কবীর। তাঁকে 'গো ব্যাক' স্লোগান পর্যন্ত দেওয়া হয়। হুমায়ুন কবীরের অভিযোগ, ফিরহাদ হাকিমের অনুগামীরাই এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন। যদিও তিনি কোনও লিখিত অভিযোগ করেননি। অন্যদিকে তৃণমূলের কোনও নেতৃত্ব এই বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি।
জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার জেইউপি প্রধান হুমায়ুন কবীর খিদিরপুর এলাকায় গিয়েছিলেন। সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, তিনি ব্যক্তিগত কাজেই খিদিরপুর গিয়েছিলেন। কোনও দলীয় কর্মসূচি ছিল না। কিন্তু তিনি খিদিরপুর এলাকায় ঢুকতেই তাঁকে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। বেশ কিছু যুবক তাঁর পথ আগলে দাঁড়ায়। হুমায়ুন কবীরকে 'গো ব্যাক' স্লোগানও দেওয়া হয়।
ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনাময় পরিস্থিতি তৈরি হয়। যুবকরা স্লোগান দিতে দিতে তাঁর খুব কাছে চলে আসে। কিন্তু হুমায়ুন কবীরের নিরাপত্তারক্ষী এবং কিছু এলাকাবাসীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
খিদিরপুরে হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে যুবকদের বিক্ষোভের কারণ এখনও জানা যায়নি। হুমায়ুন কবীর এই ঘটনায় তৃণমূলকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর দাবি, ফিরহাদ হাকিমের অনুগামীরাই তাঁকে এলাকায় ঢুকতে দেয়নি। একই সঙ্গে তিনি ফিরহাদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারিও ছুঁড়ে দিয়েছেন৷ তাঁর দাবি, ফিরহাদ হাকিম মুর্শিদাবাদে ঢুকলে ফিরে আসতে পারবে না৷ যদিও তৃণমূলের কেউ এই বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি।
প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ নির্মাণের ঘোষণা দেওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেস হুমায়ুন কবীরকে দল থেকে বহিষ্কার করে। সেই বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত তৃণমূলের তরফে ঘোষণা করেছিলেন ফিরহাদ হাকিম৷ হুমায়ুন কবীর জনতা উন্নয়ন পার্টি নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন।
অন্যদিকে হুমায়ুন কবীর এদিনই সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "বাংলার মানুষ আর নাটক দেখতে চায় না। দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি এবং তৃণমূল উভয় সরকার মিলে এসআইআর-এর নামে মানুষকে হয়রানি করছে, তা আজ পরিষ্কার। এতদিন যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, আজ হঠাৎ নির্বাচনের মুখে বাংলায় মুসলিম ভোট ব্যাংক ধরে রাখতে তারা সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে নাটক করছে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘বাংলার মানুষকে এতটাই বোকা? দিনের পর দিন বঞ্চনা আর শেষ মুহূর্তে এই সহানুভূতির অভিনয়। মানুষ সব বোঝে বিচার হবে জনতার দরবারে।’’
এদিকে তাঁর দল কি তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী জোটে থাকবে? এই নিয়ে সরাসরি বাম ও কংগ্রেসকে বার্তা দিয়েছেন৷ তাঁর বার্তা, আগামী 16 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাম ও কংগ্রেসের জন্য তিনি দরজা খোলা রাখবেন৷ না-হলে একাই লড়াই করবেন৷