তৃণমূলের মহা-জঙ্গলরাজের সরকার বিচারকদেরও নিরাপত্তা দিতে পারে না, মোথাবাড়ি নিয়ে সরব মোদি

তৃণমূলের মহা-জঙ্গলরাজের সরকার বিচারকদেরও নিরাপত্তা দিতে পারে না, মোথাবাড়ি নিয়ে সরব মোদি
জঙ্গলরাজ ঠেকাতে রাশ টানায় সাংবিধানিক সংস্থারও গলা টিপে ধরছে তৃণমূল, অভিযোগ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
Published : April 5, 2026 at 5:24 PM IST
কোচবিহার, 5 এপ্রিল: মোথাবাড়িতে এসআইআর-এর কাজ করা বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের ঘেরাও করা নিয়ে এবার রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ যা নিয়ে রাজ্যে তৃণমূলের মহা-জঙ্গলরাজের সরকার চলছে বলে অভিযোগ করলেন তিনি ৷ কোচবিহারে মোদি তাঁর প্রথম নির্বাচনী প্রচারেই তৃণমূল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে নিশানা করলেন ৷ অভিযোগ করলেন, জঙ্গলরাজ ঠেকাতে যখন রাশ টেনে ধরা হচ্ছে, তখন সাংবিধানিক সংস্থার গলা টিপে ধরছে তৃণমূল ৷
ভোট ঘোষণা হওয়ার পর রবিবার কোচবিহার থেকে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই উঠে এল মালদার মোথাবাড়ির ঘটনা ৷ একে তৃণমূল পরিচালিত সরকারের মহা-জঙ্গলরাজেরই উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করলেন তিনি ৷ মোদি বলেন, "আপনারা কিছুদিন আগেই দেখেছেন, গোটা দেশ দেখেছে এবং চমকে উঠেছে ৷ কীভাবে মালদায় বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের বন্দি করে রাখা হয়েছিল ! এটা কেবলমাত্র তৃণমূলের ঔদ্ধত্য নয়, এটা এই নির্দয় সরকারের তৈরি করা মহা-জঙ্গলরাজ ৷"
বিচারকদের আটক করে বিক্ষোভ দেখানো এবং তাঁদের কনভয়ে হামলার অভিযোগের ঘটনার প্রসঙ্গকে হাতিয়ার করে রাজ্যের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "আপনারই ভাবুন, এটা কেমন সরকার ! এটা কেমন ধরেন ব্যবস্থা ! যেখানে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা নিরাপদ নন, সাংবিধানিক প্রক্রিয়া সুরক্ষিত নয় ৷ সেখানে এদের (তৃণমূল পরিচালিত সরকার) কাছ থেকে বাংলার সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার আশা কীভাবে করা যায় ?"
রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার বেহাল পরিস্থিতির জন্যই সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এমনকি তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিচার-ব্যবস্থার উপর হামলার অভিযোগ তুলেছেন তিনি ৷ মোদির অভিযোগ, "যখন ন্যায়ের ব্যবস্থা রাশ টেনে ধরে, তখন এরা সাংবিধানিক সংস্থাগুলির গলা টিপে ধরে ৷ আর এখন পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছে, যে দেশের সর্বোচ্চ বিচারব্যবস্থা সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে ৷ সবাই দেখছে, তৃণমূল সরকার পশ্চিবঙ্গে আইন ব্যবস্থার শেষযাত্রা বের করেছে ৷"
উল্লেখ্য, গত বুধবার বিকেল চারটে থেকে রাত প্রায় 12টা পর্যন্ত সাত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের মালদার কালিয়াচক-2 ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখানো হয় ৷ অভিযোগ ওঠে, একুশের নির্বাচনে মিমের হয়ে ভোটে দাঁড়ানো মোফাক্কেরুল ইসলাম জমায়েত করা বিশাল জনসমুদ্রের উদ্দেশে উস্কানিমূলক মন্তব্য করেন ৷
অভিযোগ, এসআইআর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম বাদ যাওয়ায় বিডিও দফতরের বাইরে বিপুল সংখ্যক লোক জমায়েত করে বিক্ষোভ দেখায় ৷ কিন্তু, রাত যত বাড়তে থাকে, ততই জমায়েত জনসমুদ্রে পরিণত হয় ৷ এরপরেই সেখানে গাড়ির উপরে উঠে উস্কানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে পেশায় আইনজীবী মোফাক্কেরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ৷
এমনকি গভীর রাতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী সাত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িতে হামলা চালানোর ঘটনাও ঘটেছে ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই ঘটনার তদন্তভার এনআইএ’র হাতে দিয়েছে ৷ এমনকি রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকারও তীব্র সমালোচনা করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তে উঠে আসে, সেদিনের ঘটনার নেপথ্যে সোশাল মিডিয়ায় উস্কানিমূলক পোস্ট রয়েছে ৷ এবার মোথাবাড়ির সেই ঘটনা নিয়ে নির্বাচনের প্রচারে রাজ্যের শাসকদলকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷