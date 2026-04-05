ETV Bharat / politics

তৃণমূলের মহা-জঙ্গলরাজের সরকার বিচারকদেরও নিরাপত্তা দিতে পারে না, মোথাবাড়ি নিয়ে সরব মোদি

জঙ্গলরাজ ঠেকাতে রাশ টানায় সাংবিধানিক সংস্থারও গলা টিপে ধরছে তৃণমূল, অভিযোগ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 5, 2026 at 5:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কোচবিহার, 5 এপ্রিল: মোথাবাড়িতে এসআইআর-এর কাজ করা বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের ঘেরাও করা নিয়ে এবার রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ যা নিয়ে রাজ্যে তৃণমূলের মহা-জঙ্গলরাজের সরকার চলছে বলে অভিযোগ করলেন তিনি ৷ কোচবিহারে মোদি তাঁর প্রথম নির্বাচনী প্রচারেই তৃণমূল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে নিশানা করলেন ৷ অভিযোগ করলেন, জঙ্গলরাজ ঠেকাতে যখন রাশ টেনে ধরা হচ্ছে, তখন সাংবিধানিক সংস্থার গলা টিপে ধরছে তৃণমূল ৷

ভোট ঘোষণা হওয়ার পর রবিবার কোচবিহার থেকে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই উঠে এল মালদার মোথাবাড়ির ঘটনা ৷ একে তৃণমূল পরিচালিত সরকারের মহা-জঙ্গলরাজেরই উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করলেন তিনি ৷ মোদি বলেন, "আপনারা কিছুদিন আগেই দেখেছেন, গোটা দেশ দেখেছে এবং চমকে উঠেছে ৷ কীভাবে মালদায় বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের বন্দি করে রাখা হয়েছিল ! এটা কেবলমাত্র তৃণমূলের ঔদ্ধত্য নয়, এটা এই নির্দয় সরকারের তৈরি করা মহা-জঙ্গলরাজ ৷"

কোচবিহারে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

বিচারকদের আটক করে বিক্ষোভ দেখানো এবং তাঁদের কনভয়ে হামলার অভিযোগের ঘটনার প্রসঙ্গকে হাতিয়ার করে রাজ্যের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "আপনারই ভাবুন, এটা কেমন সরকার ! এটা কেমন ধরেন ব্যবস্থা ! যেখানে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা নিরাপদ নন, সাংবিধানিক প্রক্রিয়া সুরক্ষিত নয় ৷ সেখানে এদের (তৃণমূল পরিচালিত সরকার) কাছ থেকে বাংলার সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার আশা কীভাবে করা যায় ?"

কোচবিহারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের ছবি উপহার বিজেপি নেতৃত্বের ৷

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার বেহাল পরিস্থিতির জন্যই সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এমনকি তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিচার-ব্যবস্থার উপর হামলার অভিযোগ তুলেছেন তিনি ৷ মোদির অভিযোগ, "যখন ন্যায়ের ব্যবস্থা রাশ টেনে ধরে, তখন এরা সাংবিধানিক সংস্থাগুলির গলা টিপে ধরে ৷ আর এখন পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছে, যে দেশের সর্বোচ্চ বিচারব্যবস্থা সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে ৷ সবাই দেখছে, তৃণমূল সরকার পশ্চিবঙ্গে আইন ব্যবস্থার শেষযাত্রা বের করেছে ৷"

উল্লেখ্য, গত বুধবার বিকেল চারটে থেকে রাত প্রায় 12টা পর্যন্ত সাত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের মালদার কালিয়াচক-2 ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখানো হয় ৷ অভিযোগ ওঠে, একুশের নির্বাচনে মিমের হয়ে ভোটে দাঁড়ানো মোফাক্কেরুল ইসলাম জমায়েত করা বিশাল জনসমুদ্রের উদ্দেশে উস্কানিমূলক মন্তব্য করেন ৷

কোচবিহারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভায় মানুষের উপচে পড়া ভিড় ৷

অভিযোগ, এসআইআর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম বাদ যাওয়ায় বিডিও দফতরের বাইরে বিপুল সংখ্যক লোক জমায়েত করে বিক্ষোভ দেখায় ৷ কিন্তু, রাত যত বাড়তে থাকে, ততই জমায়েত জনসমুদ্রে পরিণত হয় ৷ এরপরেই সেখানে গাড়ির উপরে উঠে উস্কানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে পেশায় আইনজীবী মোফাক্কেরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ৷

এমনকি গভীর রাতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী সাত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়িতে হামলা চালানোর ঘটনাও ঘটেছে ৷ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই ঘটনার তদন্তভার এনআইএ’র হাতে দিয়েছে ৷ এমনকি রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকারও তীব্র সমালোচনা করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তে উঠে আসে, সেদিনের ঘটনার নেপথ্যে সোশাল মিডিয়ায় উস্কানিমূলক পোস্ট রয়েছে ৷ এবার মোথাবাড়ির সেই ঘটনা নিয়ে নির্বাচনের প্রচারে রাজ্যের শাসকদলকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
MODI ON JUDICIAL OFFICERS GHERAO
নরেন্দ্র মোদি
বিধানসভা নির্বাচন
NARENDRA MODI ON MALDA INCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.