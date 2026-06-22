আর ছুটতে হবে না বারাসত, বাজেটে বসিরহাট পূর্ণাঙ্গ জেলা ঘোষণা হতেই খুশির হাওয়া

আর ছুটতে হবে না বারাসত, বাজেটে বসিরহাট পূর্ণাঙ্গ জেলা ঘোষণা হতেই খুশির হাওয়া
সাধারণ মানুষের মধ্যে লাড্ডু বিতরণ বিজেপি নেতৃত্বের ৷ ত্বরান্বিত হবে বসিরহাটের উন্নয়ন, আশাবাদী সেখানকার মানুষজন ৷
Published : June 22, 2026 at 5:19 PM IST
বসিরহাট, 22 জুন: বহু বছরের প্রতীক্ষা, হাজারো আবেদন ও সীমান্তের মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন অবশেষে ডানা মেলতে চলেছে ৷ বসিরহাট মহকুমাকে একটি পূর্ণাঙ্গ জেলা হিসেবে গড়ে তোলার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করল রাজ্য সরকার ৷ বিধানসভায় বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে একথা ঘোষণা করা হয়েছে ৷ 2026-27 অর্থবর্ষের বাজেটে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত যখন এই ঐতিহাসিক ঘোষণাটি করেন, ঠিক সেই মুহূর্তে আনন্দের জোয়ার আছড়ে পড়ে ইছামতীর তীরে অবস্থিত বিস্তীর্ণ এই জনপদে ৷ সরকারি পরিষেবাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কার বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার ৷
বিজেপি সরকারের প্রথম রাজ্য বাজেটে এই ঘোষণা হতেই বসিরহাটের শহরাঞ্চল থেকে শুরু করে, একদম সুন্দরবন লাগোয়া প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষজন আনন্দে মেতে ওঠে ৷ রাস্তাঘাটে, বাজারে দেদার লাড্ডু বিতরণ আর আবির খেলায় মেতে উঠলেন লোকজন ৷ আর এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকা স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ও সাধারণ মানুষজনকে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখা গেল ৷
রাজ্য সরকারের এই ঘোষণা নিয়ে বসিরহাটের বাসিন্দা সঞ্জয় ঘোষ বলেন, "খুশি বলতে এককথায় এটি একটি জনকল্যাণমুখী ও প্রান্তিক মানুষের বাজেট ৷ প্রান্তিক কৃষক ও সাধারণ মানুষ যেভাবে রাস্তায় নেমে এই বাজেটকে স্বাগত জানাচ্ছেন, তা সত্যিই অভূতপূর্ব ৷" এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান ৷
এ নিয়ে বসিরহাটের এক বিজেপি নেতা মনোজ দে বলেন, "বসিরহাটবাসী আজ ভীষণ খুশি ৷ বিগত সরকার দীর্ঘ 15 বছর ধরে কেবল ভাঁওতা আর প্রলোভন দিয়ে আমাদের ঝুলিয়ে রেখেছিল ৷ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার মাত্র এক মাসের মধ্যেই বসিরহাটকে নতুন জেলা হিসেবে ঘোষণা করে, তাদের মুখের ওপর যোগ্য জবাব দিয়েছে ৷ আমরা মুখে যা বলি, কাজেও তা প্রমাণ করে দেখাই ৷"
এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা উত্তম মণ্ডল দীর্ঘদিনের বঞ্চনার কথা স্মরণ করে বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত ছিল এই বসিরহাট ৷ ভারতীয় জনতা পার্টির নতুন সরকার পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই এত বড় উপহার দিল ৷ জেলা হলে আমরা আলাদাভাবে অনেক সুযোগ-সুবিধা পাব ৷ ডাবল ইঞ্জিন সরকারের হাত ধরে এবার বসিরহাটের আসল উন্নয়ন হবে ৷"
পাশাপাশি, স্থানীয় এক ব্যবসায়ী ও বাসিন্দা বলেন, "উত্তর 24 পরগনা বিশাল বড় জেলা হওয়ার কারণে কাজকর্মে এতদিন ভীষণ সমস্যা হতো ৷ বসিরহাট জেলা হওয়ার কারণে সেই সমস্যা এবার মিটবে ৷ জেলা সদর হলে এবার আমাদের একটি উন্নতমানের হাসপাতাল ও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটবে, যার জন্য এতদিন আমাদের কলকাতায় ছুটতে হতো ৷ নতুন জেলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা বসিরহাটের সব মানুষ একযোগে কাজ করব ৷"
পূর্ণাঙ্গ জেলা হওয়ার অর্থ, বসিরহাট এবার পৃথক জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারের প্রধান কার্যালয় পাবে ৷ এর ফলে সাধারণ মানুষকে আর জেলা স্তরের কাজের জন্য উত্তর 24 পরগনার সদর বারাসতে ছুটতে হবে না ৷ ঘরের কাছেই মিলবে সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা ৷ এই প্রশাসনিক সংস্কারের ফলে বসিরহাটের শুধু প্রশাসনিক রূপান্তরই ঘটবে তা-না, বরং সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার এক নতুন সূচনা হবে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞরা ৷