জাতিভেদ বা ধর্মীয় বিভাজন নয়, জোড়াসাঁকোর সার্বিক উন্নয়নই প্রচারের হাতিয়ার বাম প্রার্থী ভরত রামের

জাতিভেদ বা ধর্মীয় বিভাজন নয়, জোড়াসাঁকোর সার্বিক উন্নয়নই প্রচারের হাতিয়ার বাম প্রার্থী ভরত রামের
ইটিভি ভারতের মুখোমুখি জোড়াসাঁকো বিধানসভার সিপিআইএম প্রার্থী ভরত রাম তিওয়ারি ৷ নির্বাচন নিয়ে কী বলছেন প্রার্থী ? লিখেছেন সাহাজান পুরকাইত ৷
Published : April 26, 2026 at 4:54 PM IST
জোড়াসাঁকো, 25 এপ্রিল: ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে জোড়াসাঁকো কেন্দ্র থেকে সিপিআইএম প্রার্থী ভরত রাম তিওয়ারি ৷ রাজনৈতিক জীবনে প্রথমবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি ৷ এই জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্র বাংলার সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ৷ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক ভিটে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি বাঙালির বাঙালিয়ানা ও সংস্কৃতিকে বয়ে নিয়ে চলেছে ৷ বাঙালির সাহিত্য ও শিল্প চর্চার পীঠস্থান ৷ আর এই নির্বাচনে জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রের ইস্যু কোথাও গিয়ে সেই বাঙালিয়ানাই ৷
কিন্তু, এই কেন্দ্রে তৃণমূল ও বিজেপি দুই রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরাও অবাঙালি ৷ আর সিপিআইএম-এর প্রার্থী ভরত রাম তিওয়ারির ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি ৷ তবে, বাঙালি বা অবাঙালি ইস্যু নয়, ভরত রাম বলছেন জোড়াসাঁকোর ভোট হবে ধর্মীয় বিভাজনের বিরুদ্ধে ও একতার পক্ষে ৷ আর সেই সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বেহাল নিকাশির উন্নতির স্বার্থে ৷ আর সেই সব নিয়েই ইটিভি ভারতের মুখোমুখি জোড়াসাঁকো বিধানসভার সিপিআইএম প্রার্থী ভরত রাম তিওয়ারি ৷
ইটিভি ভারত- আপনি বেশ কয়েকদিন ধরে প্রচার চালাচ্ছেন ৷ কেমন প্রতিক্রিয়া পাচ্ছেন ?
ভরত রাম তিওয়ারি: আমি সব জায়গা থেকে এত সমর্থন পাচ্ছি, যেটা আমি আশা করিনি ৷ আমি ভেবেছিলাম শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলেই মানুষের মধ্যে হাহাকার রয়েছে ৷ কিন্তু, শহর কলকাতাতেও সবাই বামেদের সমর্থন করছে ৷ মনে হচ্ছে তারা প্রথম সুযোগেই এখানকার সমস্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন করে দেবে ৷
ইটিভি ভারত- আপনি কোন বিষয়গুলি তুলে ধরছেন ?
ভরত রাম তিওয়ারি: আমাদের ইস্যুগুলি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকার অধিকারকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে তুলে ধরা হচ্ছে ৷ সাধারণ মানুষকে ধার্মিক করার পরিবর্তে, ধর্মকে সামনে নিয়ে আসছে এবং সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছে ৷ যারা সমাজকে বিভক্ত করার জন্য কাজ করছে, আমি তাদের নিন্দা করি ৷ প্রকৃতপক্ষে, ধর্ম আমাদের একে অপরকে ঘৃণা করতে শেখায় না, অথচ ধর্মের নামে আমরা একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনকে লড়িয়ে দিচ্ছি ৷
ইটিভি ভারত- গত কয়েকটি নির্বাচনে এই কেন্দ্রে সিপিএমের কোনও প্রার্থী ছিল না ৷ তাই নির্বাচন কমিশনের অফিসিয়াল তথ্য অনুযায়ী আপনাদের ভোটব্যাঙ্ক শূন্য ৷ সেই নিরিখে কী হবে বলে আপনি মনে করছেন ?
ভরত রাম তিওয়ারি: বামপন্থী আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি ৷ সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে একজোট হয়ে ভারতের উন্নতির জন্য, তাদের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে চাই ৷ এমন মানুষদের একত্রিত করতে চাই, যারা দেশের উন্নতি চায় ৷ তাদের একজোট করে আমরা নির্বাচনে লড়ব ৷ তাই, আমাদের সমর্থনকারী অন্যান্য দলগুলোকে আমরা অনেক আসন দিয়েছি ৷ ফলস্বরূপ, আমরা অনেকগুলি আসন ছেড়ে দিয়েছি ৷
ইটিভি ভারত- আপনারা যাদের সমর্থন করেছেন, অর্থাৎ কংগ্রেস পার্টি, তারা এই নির্বাচনে আপনাদের সঙ্গে নেই।
ভরত রাম তিওয়ারি: তারা যে আমাদের সঙ্গে নেই, তা বলার কোনও প্রয়োজন নেই ৷ এটা তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত ৷ আমরা সবসময় প্রত্যেক দলকে ডেকেছি ৷ আমরা সবসময় বামপন্থী ও সাম্যবাদী আদর্শকে সমর্থনকারী প্রত্যেক দলকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সুযোগ দিয়েছি ৷ আমরা সবসময় তাদের একসঙ্গে এসে লড়াই করার সুযোগ দিয়েছি ৷ কারণ এখানে বর্তমান সরকার যারা ক্ষমতায় আছে, তারা কীভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিক্রি করে দিয়েছে ৷ এই যে টিএমসি নেতারা জেলে গেছেন, এটা তো কোনও স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে না ৷ এই যে জেলে যাওয়া মানুষগুলো দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ৷
ইটিভি ভারত- গত 15 বছরে আপনার দল কোনও প্রার্থী দেয়নি এখানে, এই বিষয়টি কী আপনাদের ভোটব্যাংকের ওপর কোনও প্রভাব ফেলবে ?
ভরত রাম তিওয়ারি: না, না, না, আমরা শুরু থেকেই জনগণের সঙ্গে আছি ৷ আমি এখানে 40 বছর ধরে দলের জন্য কাজ করছি ৷ সুতরাং, আমরা সবসময় জনগণের পাশে ছিলাম ৷ আমরা অন্যান্য দলের প্রার্থীদের সঙ্গেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছি ৷ সুতরাং, আগে প্রার্থী না-দেওয়ার কোনও প্রভাব পড়বে না ৷
ইটিভি ভারত- বিজেপি, টিএমসি-র প্রার্থী এবং আপনি, তিনজনই একই ওয়ার্ডে থাকেন ৷ আপনি কী তাঁদের সঙ্গে কোনও কথা বলেছেন ?
ভরত রাম তিওয়ারি: হ্যাঁ, অবশ্যই কথা হয় ৷ বিজয় উপাধ্যায় আমার বড় ভাই ৷ বিজয় ওঝা আমার ছোট ভাই ৷ একই পাড়ায় বাস করার কারণে আমরা একে অপরের খুব কাছের ৷ এটা মতপার্থক্যের লড়াই ৷ তাঁদের সঙ্গে কোনও ব্যক্তিগত বিরোধ নেই ৷ আমরা এই দলগুলোর নীতির বিরুদ্ধে লড়ছি ৷ আমরা বিজেপির নীতির সঙ্গে একমত নই ৷ যে প্রার্থীই জিতুক না কেন, তাঁদের মতামত এটাই হবে যে, এই অঞ্চলের উন্নয়ন করা ৷
ইটিভি ভারত- জোড়াসাঁকো কেন্দ্রে কী কী খামতি রয়েছে; যা আপনি সমাধান করতে চান ?
ভরত রাম তিওয়ারি: এলাকার মানুষ নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে ৷ আগে আমি দলীয় কাজের জন্য বড়বাজার এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিলাম ৷ তাই সেখানকার সমস্যাগুলি সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম ৷ কিন্তু, এখন যখন আমি রাজাবাজার থেকে 22 নং ওয়ার্ডের নলিন শেঠ রোড হয়ে স্ট্র্যান্ড রোড পর্যন্ত পুরো জোড়াসাঁকো এলাকা ঘুরে দেখেছি, অজস্র সমস্যা চোখে পড়েছে ৷ মানুষ যে অবস্থায় বসবাস করে, তা থাকার অযোগ্য ৷ সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, সামান্য বৃষ্টিতেই এখানে জল জমে যায় ৷ আমরা যখন কর্পোরেশনে ছিলাম, তখন আমরা এই জল নিষ্কাশনের সমস্যাগুলো সমাধান করেছিলাম ৷ নিকাশি নালা চওড়া করেছিলাম এবং ছোট পাইপগুলো বড় করেছিলাম ৷ 22 ও 23 নং ওয়ার্ডে আমরা সবচেয়ে বড় যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম, তা হল সেই সময়ে হাওড়ায় যাওয়ার একমাত্র রাস্তা ছিল রাজ্য মহাসড়ক, যার ফলে পুরোপুরি যানজট লেগে যেত ৷ তাই আমরা একটি ফ্লাইওভারের ব্যবস্থা করেছিলাম ৷ কিন্তু, পরবর্তীতে সুব্রত মুখোপাধ্যায় মেয়র হন এবং মীনাদেবী পুরোহিত হন ডেপুটি মেয়র ৷ জাপান থেকে আগত ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ করতে দেওয়া হয়নি ৷ শেষ পর্যন্ত চলে যেতে বলা হয় ৷ পোস্তা সেতুটি ভেঙে পড়েছিল, তা দুর্নীতির সবচেয়ে বড় নিদর্শন ৷