ধর্মীয় কারণে আমলা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ অসাংবিধানিক: জামাত-এ-ইসলামি হিন্দ
Jamaat-e-Islami Hind on Madrasa Closed Issue: পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কখনই বিদ্বেষমূলক রাজনীতি মেনে নেবে না, মত মসিহুর রহমানের ৷ সামশের আলির প্রতিবেদন ৷
Published : September 24, 2026 at 1:46 AM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে কোনও সরকারি আমলা, কর্মী, কলেজ বা মাদ্রাসার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক এবং মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বলে উল্লেখ করলেন জামাত-এ-ইসলামি হিন্দ-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার সভাপতি মসিহুর রহমান ৷ সম্প্রতি রাজ্যের দু’শোর বেশি মাদ্রাসা ও হাই মাদ্রাসার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং একাধিক খারিজ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে সতর্কতা জারি করার প্রেক্ষিতে সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেন তিনি ৷
ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছেন, সংখ্যালঘু আইএএস (IAS), আইপিএস (IPS) বা কলেজের অধ্যক্ষ কিংবা মাদ্রাসার মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনও বৈষম্যমূলক পদক্ষেপ নেওয়া আইনত গ্রহণযোগ্য নয় ৷ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংবিধানিক অধিকার, আইনগত সমতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা-সহ একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মসিহুর রহমান ৷
সাংবিধানিক অধিকারের সুরক্ষা
মসিহুর রহমান ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ 30(1) উল্লেখ করে বলেন, "সংবিধানের অনুচ্ছেদ 30(1) অনুযায়ী, দেশের যে কোনও ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও তা স্বাধীনভাবে পরিচালনার মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে ৷
আইনি সমানাধিকার
দায়িত্বপূর্ণ সরকারি পদে (আইএএস ও আইপিএস) নিয়োজিত সংখ্যালঘু আমলারা দেশের আইন ও সংবিধান অনুযায়ী কাজ করেন ৷ কোনও নির্দিষ্ট ধর্মকে লক্ষ্যবস্তু না-করে, আইনি কাঠামোর মধ্যেই তাঁদের কাজের মূল্যায়ন করা উচিত ৷
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা
সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতার প্রশ্নে মসিহুর রহমান বলেন, "আলিয়া, মাদ্রাসা কিংবা অন্যান্য রেজিস্ট্রার্ড বা সরকারি অনুদান-বহির্ভূত মাদ্রাসা এবং সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব প্রশাসনিক স্বাধীনতা রয়েছে ৷ আইন লঙ্ঘনের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কেবল ধর্মীয় বিদ্বেষ বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করা যায় না ৷"
মূলধারার শিক্ষার অংশ
জামাত-এ-ইসলামি হিন্দের রাজ্য সভাপতির মতে, "মাদ্রাসা ও সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষাও প্রদান করা হয় ৷ যা চরিত্র গঠনে সহায়তা করে ৷ এগুলি সমাজের মূলধারার পরিপন্থী—এমন ধারণা পোষণ করা সম্পূর্ণ ভুল ৷" তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান, যেন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনও পদক্ষেপ না-নিয়ে, বরং এই প্রতিষ্ঠানগুলির আধুনিকীকরণ ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থিক অনুদান নিয়ে সরকার এগিয়ে আসুক ৷
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে রাজ্যের সব ধর্মের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে রহমান মনে করেন ৷ 2026 সালের মে মাসে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং তাঁর সরকার প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা এবং আইন-শৃঙ্খলার কঠোরতা বজায় রাখার নীতি বারবার স্পষ্ট করেছেন ৷ এর প্রেক্ষিতে মসিহুর রহমানের বক্তব্য, "কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের ভিত্তিতে তুষ্টিকরণ নয়, বরং সকলের জন্য সম-অধিকার এবং কঠোর আইনি শাসনের মাধ্যমেই রাজ্যে শান্তি বজায় রাখা সম্ভব ৷"
এই ইস্যুতে সিপিআইএম নেতা রামচন্দ্র ডোম বলেন, "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়া কিংবা বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতির উপর আক্রমণ নতুন নয় ৷ গত 15 বছর ধরে তৃণমূল এই কাজটাই করে আসছিল ৷ বিজেপি সেই নোংরামোটা বাড়িয়েছে ৷ আগামিদিনে আরও জঘন্যতম পরিস্থিতির দিকে যেতে হতে পারে আমাদের ৷ সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির জমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়েই তৈরি করেছে বিজেপি ৷ স্বাভাবিকভাবে সেই জমিতে এবার বিভেদের রাজনীতির চাষ করবে বিজেপি ও আরএসএস ৷