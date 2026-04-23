দুপুরের আগেই 'শেষ' ভোটদান! চা-বাগানে হার 97 শতাংশ, কীসের ইঙ্গিত
Published : April 23, 2026 at 6:46 PM IST
জলপাইগুড়ি, 23 এপ্রিল: দুপুর গড়ানোর আগেই প্রায় শেষ ভোট, এমন নজিরে হতবাক জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ । বিশেষ করে চা-বাগান এলাকায় এ বার ভোট যেন রেকর্ড ছুঁয়েছে । দুপুরের মধ্যেই কোথাও 95%, কোথাও 97%! এমন বিপুল ভোটদানে অবাক খোদ ভোটকর্মীরাই ।
বিগত নির্বাচনে যেখানে বহু শ্রমিক ভোট দিতে পারেননি, সেখানে এ বার সকাল সকাল লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন অধিকাংশই । মুখে চওড়া হাসি, চোখেমুখে উৎসবের আবহ, চা-বাগান জুড়ে যেন অন্য ছবি ।
কেন ? স্থানীয়দের একাংশের মতে, অনেকেরই আশঙ্কা ছিল, বেলা বাড়লে হয়তো আর ভোট দেওয়া যাবে না । সেই কারণে সকালেই ভোট সেরে ফেলতে তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। রাজগঞ্জ বিধানসভার পরিত্যক্ত রায়পুর চা বাগানেও একই চিত্র । বহুদিন ধরে বন্ধ এই বাগানের শ্রমিকরা এ দিন সকালেই ভোট দিয়ে দেন । তাঁদের প্রত্যাশা, ভোটের মাধ্যমেই হয়তো বদল আসবে বাগানের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ।
প্রিসাইডিং অফিসার শিবশঙ্কর দাসের কথায়, "এত বেশি ও শান্তিপূর্ণ ভোট আগে দেখিনি । মানুষ কমিশনের অভয়বাণীতে আশ্বস্ত হয়ে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েছে । তার প্রভাব পড়েছে ভোটের হারে ।" তাঁর মতে, সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সাম্প্রতিক কিছু প্রশাসনিক উদ্যোগের কারণেও ভোটের হার বেড়ে থাকতে পারে ।
এদিন সকাল থেকেই চা বাগানগুলিতে ছিল ভোটারদের লম্বা লাইন ৷ যেমন, রাজা চা বাগানের ফ্যাক্টরি লাইনের 20/99 ও 100 নম্বর বুথের সামনে লম্বা লাইন । বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো । গলায় মালা, কপালে টিপ, মাথায় ওড়না, উত্তরবঙ্গের চা বাগানের নিজস্ব সংস্কৃতির ছোঁয়া নিয়েই ভোট দিতে আসেন তাঁরা । অনেকেই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে জানান, " ভোট দিতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না ।"
এ দিন আলাদা করে নজর কাড়ে মোবাইল রাখার অভিনব ব্যবস্থা । বুথে মোবাইল নিষিদ্ধ থাকায় কাপড়ের তৈরি নম্বর দেওয়া খোপে মোবাইল রেখে কুপন দেওয়া হচ্ছিল ভোটারদের । ভোট দিয়ে ফেরার পর সেই কুপন দেখিয়েই নিজের মোবাইল ফিরে পাচ্ছেন তাঁরা, যা ভোটারদের মধ্যে স্বস্তি বাড়িয়েছে ।
একই ছবি দেখা গিয়েছে নিউগ্লানকো থেকে মীনগ্লাস চা বাগানেও । সকাল থেকেই লম্বা লাইন, তাড়াতাড়ি ভোট সেরে পরিবার নিয়ে দিন কাটানোর পরিকল্পনা ছিল অনেকের । বুথের বাইরে বিভিন্ন দলের শিবির থাকলেও, কোথাও উত্তেজনা নয়, বরং হাসিমুখে কথোপকথনই নজর কেড়েছে ।
কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা, কমিশনের বিধিনিষেধ, সব কিছুর মধ্যেই চা বাগান জুড়ে ভোট যেন হয়ে উঠেছে উৎসব । তবে সবকিছু ছাপিয়ে রেকর্ড ভোটদানের এই ছবিই এখন আলোচনার কেন্দ্রে ৷ শাসক নাকি বিরোধী, কার ঝুলিতে গেল এই বিপুল ভোট, 4 মে পর্যন্ত আপাতত সেই আলোচনাতেই মশগুল থাকবে এলাকার রাজনৈতিক মহল ৷ কৌতূহলী আমজনতাও !