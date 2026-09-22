অভিভাবকহীন জলপাইগুড়ি পুরসভায় অচলাবস্থা, 2 দিন ধরে আবর্জনার স্তূপে শহরবাসী

অভিভাবকহীন জলপাইগুড়ি পুরসভায় অচলাবস্থা, 2 দিন ধরে আবর্জনার স্তূপে শহরবাসী
Jalpaiguri Municipality Sanitation Workers Protest: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও গঠিত হয়নি বোর্ড ৷ বেতন না-পেয়ে কর্মবিরতিতে সাফাই কর্মীরা ৷
Published : September 22, 2026 at 5:35 PM IST
জলপাইগুড়ি, 22 সেপ্টেম্বর: ছন্নছাড়া অভিভাবকহীন জলপাইগুড়ি পুরসভা এলাকা ৷ সোমবার থেকে গোটা শহরে সাফাই কর্মীরা কর্মবিরতিতে চলে গিয়েছে ৷ আর তার জেরে শহরময় আবর্জনায় ছেয়ে গিয়েছে ৷ যার জেরে নাজেহাল জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দারা ৷ রাস্তাঘাট নোংরা ও দুর্গন্ধে ভরে রয়েছে ৷ এক অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির মধ্যে শহরবাসীকে দিন কাটাতে হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷
আর এই সবের পিছনে জলপাইগুড়ি পুরসভায় গত দু’মাস ধরে চলা অচলাবস্থাকে দায়ী করছেন সকলে ৷ অভিযোগ, আইনি জটিলতায় পুরসভায় বোর্ড গঠন করা যাচ্ছে না ৷ এমনকি প্রশাসকও নেই ৷ ফলে অস্থায়ী সাফাই কর্মীদের বেতন বন্ধ হয়ে রয়েছে ৷ আর বেতন না-পেয়ে সোমবার থেকে কর্মবিরতি শুরু করেছেন তাঁরা ৷ পুরসভার প্রবেশদ্বার বন্ধ করে বাইরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন সমস্ত সাফাই কর্মীরা ৷ আর গেটের বাইরে আবর্জনা ফেলে রেখেছেন তাঁরা ৷
জলপাইগুড়ি সাফাইকর্মী ঐক্য মঞ্চের সভাপতি প্রতাপ রাউত বলেন, "আমরা আগেই বলেছিলাম বেতন না-পেলে সোমবার থেকে সাফাইয়ের কাজ বন্ধ করে দেব ৷ সেই মতো আমরা জলপাইগুড়ি পুরসভা এলাকায় সাফাই বন্ধ করে দিয়েছি ৷ আমাদের সমস্যার সমাধান না-হলে, আন্দোলন জারি থাকবে ৷ এই বেহাল পরিস্থিতি নিয়ে পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার দেবদুলাল পাত্র বলেন, "আমি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি ৷ এর থেকে বেশি কিছু আমার করার নেই ৷"
পুরসভার বেহাল সাফাই ও নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী ৷ ইতিমধ্যেই তিনি সাফ-সাফাই ও নিকাশি বেহাল অবস্থা নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন ৷ রাস্তাঘাট সংস্কার-সহ জল নিকাশি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ৷
এই অস্থির পরিস্থিতির সূচনা গত 30 জুলাই থেকে ৷ জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন মমতাপন্থী তৃণমূলের নয় জন কাউন্সিলর ৷ সেই অনাস্থা প্রস্তাবের মাঝেই আবার 9 নম্বর ও 11 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা ইস্তফা দেন ৷ এখানেই শেষ হয়নি অচলাবস্থার ৷ এরপর হঠাৎ করেই পুরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দেন সন্দিপ মাহাতো ৷ সেই ইস্তফাপত্র মঞ্জুরও করে দেন চেয়ারম্যান ৷ বদলে 10 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দীনেশ রাউতকে ভাইস চেয়ারম্যান করেন সৈকত চট্টোপাধ্যায় ৷
কিন্তু, দীনেশ রাউত কয়েকদিনের মধ্যে ইস্তফা দেন ৷ এই পরিস্থিতিতে পুরসভার অধিকাংশ কাজ বন্ধ হয়ে যায় ৷ অস্থায়ী কর্মীদের বেতন দেওয়ার জন্য সই করার লোক থাকে না ৷ ফলে বেতন না-পেয়ে বেঁকে বসেন সাফাই কর্মীরা ৷ তাঁরা বিক্ষোভ শুরু করেন ৷ যদিও, সেই সময় কোনও মতে তাঁদের শান্ত করা হয় ৷ কিন্তু, ছাই চাপা আগুন তো ছিলই ৷
এইসব গণ্ডগোলের মধ্যে পুরো ঘটনা নিয়ে জলপাইগুড়ি সদর মহকুমাশাসক একটি গোপন রিপোর্ট পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে পাঠিয়ে দেন ৷ এখান থেকেই পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে যায় ৷ পুরসভা কর্তৃপক্ষকে শোকজ করে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ৷ জানতে চাওয়া হয়, কেন এই পরিস্থিতি, আর এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক কেন করা যাচ্ছে না ? পাঁচদিনের মধ্যে জবাব চাওয়া হয় ৷
কিন্তু, পাঁচদিন পরে জলপাইগুড়ি পুরসভার তরফে কোনও উত্তর না-পেয়ে, দফতরের তরফে আরও একটি চিঠি পাঠানো হয় ৷ সেখানে জানতে চাওয়া হয়, কেন পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর জলপাইগুড়ি পুরসভার বোর্ড ভেঙে দিয়ে প্রশাসক বসাবে না ? এর জবাব তিনদিনের মধ্যে চেয়ে পাঠান পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ৷
এর মধ্যে গত 27 অগস্ট মমতাপন্থী কাউন্সিলররা একটি বৈঠক ডাকেন ৷ যেখানে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবের ভিত্তিতে আস্থা ভোট নিয়ে আলোচনা করা হয় ৷ কিন্তু, তার 15 মিনিট আগেই চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় পদত্যাগ করেন ৷ আর ওইদিন বিকেলে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর পুরসভার বোর্ড ভেঙে দিয়ে প্রশাসক বসিয়ে দেয় ৷
কিন্তু, মমতাপন্থী 16 জন কাউন্সিলর দফতরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 31 অগস্ট কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন ৷ অভিযোগ করা হয়, পুর দফতরের সিদ্ধান্ত বেআইনি ৷ সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি কাউন্সিলরদের বৈঠক ডেকে নতুন করে বোর্ড গঠন করতে নির্দেশ দেন ৷ গত শনিবার সেই বৈঠক ডাকা হয় ৷ কিন্তু, মমতাপন্থী তৃণমূলের কাউন্সিলররা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না ৷ ফলে বোর্ড গঠন সম্ভব হয়নি ৷ আর তারপরেই অস্থায়ী কর্মীরা পূর্ব ঘোষণা মতো কর্মবিরতিতে চলে গিয়েছেন ৷