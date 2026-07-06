আমি তৃণমূলপন্থী তৃণমূল, বেইমান বললে কিছু যায় আসে না: ঋতব্রত-যোগ নিয়ে সৈকত

আমি তৃণমূলপন্থী তৃণমূল, বেইমান বললে কিছু যায় আসে না: ঋতব্রত-যোগ নিয়ে সৈকত
সম্প্রতি ঋতব্রত জানিয়েছিলেন, 'জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যানকে বহুদিন ধরেই চিনি । ও কলকাতায় ঘুরতে আসেনি, আমাদের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিল ।'
Published : July 6, 2026 at 7:28 PM IST
জলপাইগুড়ি, 6 জুলাই: রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে দুই শিবির । একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামীদের অংশ, অন্যদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা গোষ্ঠী । এই নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের আবহে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়কে ঘিরে গত কয়েকদিন ধরে জোর জল্পনা চলছিল । তিনি কোন শিবিরে, তা নিয়েই সরগরম ছিল জেলার রাজনৈতিক মহল থেকে সামাজিক মাধ্যম ।
সেই জল্পনায় আরও ঘি পড়ে, যখন কলকাতায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করতে দেখা যায় সৈকত চট্টোপাধ্যায়কে । পরে সাংবাদিক বৈঠকে ঋতব্রত নিজেই সেই সাক্ষাতের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করেন । তিনি বলেন, "সৈকত চট্টোপাধ্যায়কে আমি বহুদিন ধরেই চিনি । ও কলকাতায় ঘুরতে আসেনি, আমাদের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিল । এখন শুধু অপেক্ষা করছি, কবে আবার ওকে 'বেইমান' বলা শুরু হবে !" ঋতব্রতের এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে জল্পনা আরও তীব্র হয়ে ওঠে ।
তবে কলকাতা থেকে শহরে ফিরে সেই জল্পনায় কার্যত ইতি টানার চেষ্টা করলেন জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান ৷ সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হলেও তা কোনও রাজনৈতিক অবস্থান বদলের ইঙ্গিত নয় । তিনি বলেন, কলকাতায় গিয়ে শুধু ঋতব্রতের সঙ্গেই নয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গেও তাঁর কথা হয়েছে ।
নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে সৈকত বলেন, "আমি 4 মের পরে রাতারাতি গেরুয়া হয়ে যাওয়া নেতাদের দলে নই । আমি এখনও জোড়া ফুল প্রতীকেই রয়েছি । আমি তৃণমূল কংগ্রেসেই আছি । আমি তৃণমূলপন্থী তৃণমূল । আমার প্রথম দায়িত্ব জলপাইগুড়ি পুরসভাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা । কে আমাকে বেইমান বলল, তাতে কিছু যায় আসে না । ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও তৃণমূলের প্রতীকেই নির্বাচিত হয়েছেন । দলের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দল যেমন সিদ্ধান্ত নেবে, আমি সেভাবেই চলব । তৃণমূল ছাড়ার কোনও প্রশ্নই নেই ।"
রাজ্যের পরিবর্তিত রাজনৈতিক বাস্তবতায় সৈকতের এই মন্তব্য আপাতত তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করলেও, ঋতব্রতের সঙ্গে তাঁর বৈঠক ঘিরে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক তাৎপর্য যে এত সহজে মুছে যাবে না, তা বলছেন জেলার রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা । বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের ভবিষ্যৎ সংগঠন ও নেতৃত্বের সমীকরণে এই ঘটনাকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে ।