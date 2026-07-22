জলপাইগুড়ি মেডিক্যালে নেই নেফ্রো-কার্ডিও-নিউরোর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, বিধানসভায় সরব বিধায়ক

জলপাইগুড়ি মেডিক্যালে নেই নেফ্রো-কার্ডিও-নিউরোর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, বিধানসভায় সরব বিধায়ক
উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গকে বঞ্চিত করার অভিযোগ ৷ দ্রুত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্ত করার দাবি জলপাইগুড়ি সদরের বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারীর ৷
Published : July 22, 2026 at 4:23 PM IST
জলপাইগুড়ি, 22 জুলাই: জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নেফ্রোলজি, কার্ডিওলজি ও নিউরোলজি বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দাবি তুললেন জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী ৷ রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে জলপাইগুড়ি জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি ৷ বিশেষত, জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পরিকাঠামো এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না-থাকা নিয়ে বিধানসভায় সওয়াল করেছেন বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী ৷
নিজের বক্তব্যে জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার বিধায়ক অভিযোগ করেছেন, 2022 সালে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চালু হলেও, বিগত চার বছরে ওই তিন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে কোনও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্ত করা হয়নি ৷ ফলে জলপাইগুড়ি-সহ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষকে চিকিৎসার প্রয়োজনে শিলিগুড়ির নার্সিংহোমের উপর নির্ভর করতে হয় ৷ উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত জলপাইগুড়ি ৷
অনন্তদেব অধিকারী বলেন, "জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিউরোলজি, নেফ্রোলজি ও কার্ডিওলজি বিভাগে কোনও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই ৷ জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের উপর নির্ভর করেন কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার বহু মানুষ ৷ বরাবরই উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ ৷"
উত্তরবঙ্গের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে উন্নত করার দাবি দীর্ঘদিনের ৷ যদিও পালাবদলের পর বিজেপির সরকারের পেশ করা বাজেটে উত্তরবঙ্গে রাজ্যের দ্বিতীয় এইমস হাসপাতাল তৈরি প্রস্তাব রাখা হয়েছে ৷ সেই মতো জমি চিহ্নিতকরণ-সহ অন্যান্য কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার ৷ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সঙ্গে এ নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফে আলোচনা চলছে ৷ কিন্তু, বর্তমানে জেলায় যে উন্নতমানের হাসপাতাল রয়েছে, সেখানে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা না-থাকার অভিযোগে বিধানসভায় সরব হলেন বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী ৷
তিনি আরও অভিযোগ করেছেন, "বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না-থাকার কারণে সাধারণ মানুষ উন্নত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ৷ বাধ্য হয়ে তারা শিলিগুড়ি, আর নয়তো কলকাতায় বেসরকারি হাসপাতাসে যেতে বাধ্য হচ্ছে ৷" তিনি অভিযোগ করেছেন, বিগত তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের আমল থেকেই জলপাইগুড়ি জেলার চিকিৎসা পরিকাঠামো, চিকিৎসক নিয়োগ ও স্বাস্থ্য পরিষেবা চরমভাবে উপেক্ষিত হয়ে আসছে ৷ বিধানসভার অধ্যক্ষের মাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে তিনি দাবি করেন, জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ করে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হোক ৷