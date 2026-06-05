'MLA' লেখা গাড়ি চড়ে 'দাদাগিরি' বিধায়ক রাজেশ কুমারের ছেলের ! সোচ্চার বিজেপি কর্মীরাই
বিশ্ব পরিবেশ দিবসের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিবাদ ৷ বিধায়কের ছেলের বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ৷
Published : June 5, 2026 at 8:37 PM IST
জগদ্দল, 5 মে: বাবা বিজেপির বিধায়ক, আর ছেলে 'MLA' লেখা সেই গাড়িতে চড়ে এলাকায় দৌরাত্ম্য দেখাচ্ছেন ! এমনই অভিযোগ উঠেছে উত্তর 24 পরগনার জগদ্দলের বিজেপির বিধায়ক রাজেশ কুমারের ছেলে ঋত্বিক কুমারের বিরুদ্ধে ৷ শুক্রবার সেই ঘটনার প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন খোদ বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব ৷ তাঁরা বিধায়ক রাজেশ কুমারের ছেলের আচরণের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ৷ এমনকি পদ্মশিবিরের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে এ নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে জগদ্দলের একদল বিজেপি কর্মী এলাকায় চারাগাছ লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন ৷ তাঁরা পানপুর বিডিও অফিসে সরকারি প্রকল্পের গাছ আনতে গিয়েছিলেন ৷ বিডিও তখন ব্যস্ত থাকায় বিজেপি কর্মীরা অফিসের বাইরে একটি ঘরে অপেক্ষা করছিলেন ৷
অভিযোগ, আচমকা সেখানে 'এমএলএ' লেখা একটি বিদেশি গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করেন জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমারের ছেলে ঋত্বিক কুমার ৷ সঙ্গে আরও কয়েকটি গাড়ি ছিল ৷ হলুদ রঙের পাঞ্জাবি ও গেরুয়া উত্তরীয় পরে ঋত্বিক গাড়ি থেকে নেমে সদলবলে বিডিও-র ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ কিন্তু, বিডিও অফিসে অপেক্ষমান বিজেপি কর্মীদের দেখে তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন ৷
অভিযোগ, বিধায়কের ছেলে তাঁদের হুমকি দিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে বলেন ৷ ওই কর্মীরা বিধায়কের ছেলে ঋত্বিককে প্রশ্ন করেন, কেন তিনি এমএলএ লেখা গাড়ি নিয়ে ঘুরছেন ? তাঁর উত্তরে ঋত্বিক বলেন, "আমি কী গাড়ি নিয়ে ঘুরব, সেটা কি তোমাদের কাছে শিখতে হবে ?" বিধায়ক-পুত্রের হুমকিতে গাছ নিতে যাওয়া বিজেপি কর্মীরা বিডিও অফিস থেকে বাড়ি ফিরে আসেন ৷ পরে তাঁরা সংবাদমাধ্যমের কাছে ক্ষোভ উগড়ে দেন ৷
স্থানীয় বিজেপি নেতা শুভজিৎ ঘোষ বলেন, "গত 18 বছর ধরে লড়াই করে ব্যারাকপুরে আমরা বিজেপির জন্য জমি তৈরি করেছি ৷ আমরা বিডিও অফিসে গাছ নিতে গিয়েছিলাম ৷ বিধায়ক রাজেশ কুমারের ছেলে ঋত্বিক কুমার আমাদের হুমকি দিয়ে সেখান থেকে বের করে দিয়েছেন ৷ আমরা বিধায়কের জন্য লড়াই করেছি ৷ কেন তাঁর ছেলের দাদাগিরি মেনে নেব ? বিধায়কের ছেলে তৃণমূলের লোকজন নিয়ে আমাদের উপর হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন ৷ আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি ৷"
জগদ্দলের আরেক বিজেপি নেতা সুকোমল ঘোষ বলেন, "রাজেশ কুমার আমাদের বিধায়ক ৷ আমরা তাঁর জন্য লড়াই করেছি ৷ কঠিন লড়াই পার করে আমরা তাঁকে বিধায়ক হিসাবে জিতিয়ে এনেছি ৷ আজ তাঁর ছেলে এমএলএ লেখা গাড়ি ব্যবহার করে এলাকায় দৌরাত্ম্য দেখাচ্ছেন ৷ 18 বছর লড়াই করে আমরা জগদ্দলে পদ্মফুল ফোটাতে পেরেছি ৷ তৃণমূলের যে সব কর্মীদের হাতে আমরা লাঞ্ছিত হয়েছি, অত্যাচারিত হয়েছি, বিধায়কের ছেলে ঋত্বিক কুমার আজ তাঁদের নিয়ে ঘুরছেন ৷ তাঁদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের হুমকি দিচ্ছেন ৷ বিষয়টি আমরা বিধায়ক রাজেশ কুমারকে জানিয়েছি ৷ দলের উচ্চ নেতৃত্বকেও জানিয়েছি ৷"
ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানার জন্য বিধায়ক রাজেশ কুমারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল ৷ তিনি ফোন কেটে দিয়েছেন ৷ তাঁকে টেক্সট মেসেজও করা হয় ৷ কিন্তু, তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি ৷
এ নিয়ে বিজেপির রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র বলেন, "ঘটনাটি আমি ভালো করে জানি না ৷ যতটুকু শুনেছি, তা ভাসা ভাসা ৷ তবে আমি জানি বিধায়ক রাজেশ কুমার ও তাঁর ছেলের ঋত্বিক দলের নিয়মের মধ্যে থেকেই কাজকর্ম করতে চান ৷ ক্ষমতার দখল নিয়ে হয়তো কারও সঙ্গে তাঁদের মতবিরোধ হয়েছে ৷"