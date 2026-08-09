NCPI-যোগে লাভ হয়নি ! পালাবদলের 3 মাস পরও বাড়ি ফিরতে পারছেন না সস্ত্রীক সাংসদ

NCPI-যোগে লাভ হয়নি ! পালাবদলের 3 মাস পরও বাড়ি ফিরতে পারছেন না সস্ত্রীক সাংসদ
জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া NCPI দলে যোগ দিয়েছেন । তাঁর স্ত্রী সঙ্গীতা রায়ও তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবিরে নাম লিখিয়েছেন ।
Published : August 9, 2026 at 12:26 PM IST
কোচবিহার, 9 অগস্ট: পিঠ বাঁচাতে বিজেপির সঙ্গে সেটিংয়ের অভিযোগ ৷ NCPI-তে যোগ দিয়েও লাভ হয়নি ! পালাবদলের তিন মাস পেরিয়ে গেলেও বিক্ষোভ ও ডিমের আক্রমণের আশঙ্কায় ভয়ে নিজের বাড়ি ফিরতে পারেননি সিতাইয়ের বাসিন্দা তথা কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ও ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল বিধায়ক সঙ্গীতা রায় ।
গত তিন মাসে একাধিবার চেষ্টা করেও বিক্ষোভের আশঙ্কায় কোচবিহার শহর থেকে ফিরে যেতে হয়েছে কলকাতা কিংবা দিল্লি । কোচবিহারে যখন ছিলেন তখনও কড়া পুলিশি পাহারায় ছিলেন । আর এতেই প্রশ্ন উঠছে যে, সাংসদের দাপটে সিতাই ব্লকে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত, বিজেপি কর্মীদের পিঠে চড়াম চড়াম বাজানোর হুঁশিয়ারি দিতেন, সেই সাংসদ নিজের বাড়ি ফিরবেন কবে । এমনকি তাঁর সঙ্গে থাকা সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সঙ্গীতা রায়ের এসসি সার্টিফিকেটের বৈধতা নিয়ে যে অভিযোগ জমা পড়েছে, তার শুনানিতেও সিতাই বিডিও অফিসে অংশ নিতে পারেননি খোদ বিধায়ক । তাহলে কবে নিজের গড় সিতাইতে ফিরবেন জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ও সঙ্গীতা রায় ।
এই প্রশ্নের উত্তরে সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, "আমি এর মধ্যে একাধিকবার কোচবিহারে গিয়েছি । জেলা প্রশাসনের ডাকা মিটিংয়ে হাজির হয়েছি । আর সিতাই তো কোচবিহার জেলার বাইরে নয় । তাছাড়া এখন দিল্লিতে আছি । আমরা এনডিএ-র গুরুত্বপূর্ণ শরিক । প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়েছিলাম । বাংলার উন্নয়ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে । প্রধানমন্ত্রী বেশকিছু পরামর্শ দিয়েছেন । এদিকে কাজ শেষ হলেই সিতাই ফিরব । বিক্ষোভের বিষয়টি জানা নেই । মানুষের কাজ করেছি । মানুষ বিক্ষোভ দেখাবে কেন?"
গত 2010 সালে ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া । 2016 সালে সিতাই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে বিধায়ক হন । এরপর 2021 সালে সিতাই থেকে বিধায়ক এবং 2024 সালে নিশীথ প্রামাণিককে হারিয়ে কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ নির্বাচিত হন । এতে সিতাই বিধানসভা ফাঁকা হলে তাঁর জায়গায় বিধানসভা উপনির্বাচনে সঙ্গীতা রায় বিধায়ক নির্বাচিত হন ।
তৃণমূল ক্ষমতায় থাকাকালীন বিজেপি নেতা কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ওপর বিভিন্নরকম অত্যাচার করতেন বলে অভিযোগ । বিরোধীদের বাড়ি ঘর ভাঙচুর থেকে মারধর সবই চলত । এও অভিযোগ, জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার কারণে বহু বিজেপি কর্মী দিনের পর দিন বাড়ি ছাড়া ছিলেন । এছাড়া বিরোধীদের পুলিশের সহযোগিতায় মিথ্যে মামলা দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে রাখতেন বলেও অভিযোগ ।
আর এসব কারণে সাংসদ জগদীশ ও বিধায়ক সঙ্গীতার ওপর ব্যাপক ক্ষুব্ধ বিজেপি-সহ সাধারণ বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ । ভোটের ফল গণনার আগে সোশাল মিডিয়ায় বিজেপি কর্মীদের চড়াম চড়াম বাজানো নিয়ে তাঁর বিতর্কিত পোস্ট হইচই ফেলে দিয়েছিল । 4 মে ফল গণনার দিন তাঁকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছিল । তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে জুতো ও ঢিল ছোড়া হয়েছিল । তারপর থেকেই সাংসদ জগদীশ ও বিধায়ক সঙ্গীতা, পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি নিয়ে এলাকা ছাড়া ।
পরবর্তীতে বিদ্রোহী শিবিরে নাম লেখান দু'জনেই । জগদীশ NCPI দলে যোগ দেন । সঙ্গীতা রায়ও তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবিরে নাম লেখান । ইতিমধ্যে তাঁর বাড়িতে একাধিকবার কাটমানি ফেরতের দাবিতে বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখান । এরই মধ্যে মাসখানেক আগে চুপিসারে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেন সাংসদ । ডিম ছোঁড়া থেকে বাঁচতে নাতিকে কোলে নিয়ে কড়া পুলিশি পাহারায় নিউ কোচবিহার রেল স্টেশনে নামেন । এরপর সিতাই যাওয়ার কথা থাকলেও কয়েকশো বিজেপি কর্মী ও সাধারণ বাসিন্দা বিক্ষোভ দেখানোর জন্য তৈরি, পুলিশের কাছে এই খবর পেয়ে কোচবিহার শহরের ফ্ল্যাটে ঘরবন্দি ছিলেন । কিন্তু পরিস্থিতি অনুকূল না হওয়ায় দু'দিন পর দিল্লি ফিরে যান ৷
বিক্ষোভের আশঙ্কায় নিউ কোচবিহার রেল স্টেশনের বদলে আলিপুরদুয়ার রেল স্টেশন থেকে ট্রেন ধরেন তিনি । সপ্তাহ দুয়েক আগে জেলাপ্রশাসনের ডাকা মিটিংয়ে হঠাৎই হাজির হন সাংসদ । ঘন্টাখানেক থেকে আবার কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন । আর এই কয়েকমাসে একাধিবার তাঁর বাড়ির বাইরে কাটমানি ফেরতের দাবিতে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন । আর এসব দেখে সিতাইয়ের বাড়ি ফেরা আপাতত বিশবাঁও জলে, এমনটাই ধারণা রাজনৈতিক মহলের ।
তবে বাসিন্দাদের মনে প্রশ্ন, কোচবিহার জেলার দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহ জেলে । সংশোধনাগারে কোচবিহার জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকও । আদালতে তোলার সময় প্রত্যেককেই বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে । ডিম খেয়েছেন তাঁরা । তাহলে কি এই বিক্ষোভ ও ডিম খাওয়ার ভয়ে জগদীশ পরিবার নিয়ে বাড়ি ফিরছেন না ? কবে ফিরবেন তাঁরা ?
এপ্রসঙ্গে সিতাইয়ের তৃণমূল বিধায়ক সঙ্গীতা রায় বলেন, "বিধানসভার কাজে কলকাতায় আছি । অবশ্যই বাড়ি ফিরব । আমরা তো কাউকে মারধর করিনি যে মানুষ বিক্ষোভ দেখাবে ।" যদিও বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, "সাংসদ ও বিধায়ক দু'জনেই বাড়ি ফিরুক । বিজেপি কর্মীরা সহযোগিতা করবে । তবে সাধারণ বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখালে তার দায় বিজেপি কর্মীরা নেবে না ।"