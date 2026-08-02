স্থগিত 4 মাস পরে ডাকা ইসি বৈঠক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে চিঠি

স্থগিত 4 মাস পরে ডাকা ইসি বৈঠক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে চিঠি
অজ্ঞাত কারণে চারমাস পর ডাকা বৈঠক স্থগিত হল ৷ উষ্মাপ্রকাশ শিক্ষক সংগঠন জুটার ৷ থমকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও শিক্ষাগত বিভিন্ন বিষয়ের নিষ্পত্তি ৷
Published : August 2, 2026 at 6:49 PM IST
কলকাতা, 2 অগস্ট: দীর্ঘ চার মাস পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এগজিকিউটিভ কাউন্সিল বা কর্মসমিতির বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও, শেষ মুহূর্তে তা স্থগিত করে দিল কর্তৃপক্ষ ৷ এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মহল ও ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে ৷ একদিকে শিক্ষক সংগঠন জুটা আন্দোলন ও কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি দিয়েছে, অন্যদিকে বৈঠক দ্রুত ডাকার দাবিতে উপাচার্য অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের কাছে ই-মেল পাঠিয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি) ইউনিট ৷
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, শেষবার ইসি বৈঠক হয়েছিল গত 4 এপ্রিল ৷ এরপর শিক্ষক সংগঠন জুটা এবং কর্মসমিতির দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সদস্য উপাচার্যের কাছে বৈঠক ডাকার আবেদন জানালেও দীর্ঘদিন কোনও বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি ৷ সম্প্রতি রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে উচ্চশিক্ষা দফতরের যুগ্মসচিব আজার জিয়ার নাম মনোনীত হওয়ার পর আগামী 6 অগস্ট বিকেল চারটেয় ইসি বৈঠক ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ৷ বৈঠকের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল অধ্যাপকদের পদোন্নতি ৷ গত 15 জুলাই রাজ্য সরকারের জারি করা পদোন্নতি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল সেখানে ৷
কিন্তু বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের একদিনের মধ্যেই 1 অগস্ট নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করে বৈঠক স্থগিত করে দেয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ ই-মেলের মাধ্যমে সদস্যদের জানানো হয়, "বিশেষ পরিস্থিতির কারণে বৈঠক আপাতত স্থগিত করা হচ্ছে ৷" নতুন করে কবে বৈঠক হবে, সে বিষয়ে কোনও দিনক্ষণ জানানো হয়নি ৷ এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে শিক্ষক সংগঠন জুটা ৷ সংগঠনের সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ শিক্ষক-স্বার্থবিরোধী ৷ এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার পাশাপাশি প্রয়োজনে আগামী সপ্তাহ থেকেই কর্মবিরতির পথেও হাঁটার কথা ভাবছে সংগঠন ৷"
এদিকে, ইসি বৈঠক স্থগিত হওয়ার প্রতিবাদে শনিবার গভীর রাতে উপাচার্যের কাছে ই-মেল পাঠায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিট ৷ ই-মেলে সংগঠনের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও শিক্ষাগত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য কাউন্সিলের বৈঠক অত্যন্ত জরুরি ৷ স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার ঐতিহ্য বজায় রাখার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে সেই ই-মেলে ৷
টিএমসিপি-র অভিযোগ, বৈঠক স্থগিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷ বৈঠক পিছিয়ে যাওয়ার পিছনে কোনও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও ই-মেলে তোলা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, দীর্ঘদিন ধরে না-হওয়া ইসি বৈঠক দ্রুত আয়োজন করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও শিক্ষাগত বিভিন্ন বিষয়ের নিষ্পত্তির দাবি জানানো হয়েছে ৷ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে অবশ্য বৈঠক স্থগিতের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি ৷