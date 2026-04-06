'যাদবপুরে লড়াই দ্বিতীয়-তৃতীয় হওয়ার', জিতবেন তিনিই ! 100% আত্মবিশ্বাসী দেবব্রত

'যাদবপুরে লড়াই দ্বিতীয়-তৃতীয় হওয়ার', জিতবেন তিনিই ! 100% আত্মবিশ্বাসী দেবব্রত
পরিশ্রুত পানীয় জলের কাজটা ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করতে চান যাদবপুরের তৃণমূল প্রার্থী ৷ ইটিভি ভারতের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে সুরজিৎ দত্তের মুখোমুখি দেবব্রত মজুমদার ৷
Published : April 6, 2026 at 7:14 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 7:26 PM IST
কলকাতা, 6 এপ্রিল: একদা বাম দুর্গ বলে পরিচিত যাদবপুর, এখন তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি । পরপর কয়েক বছর ধরে যাদবপুরে তৃণমূলকে ভালো ফল করতে দেখা গিয়েছে । মাঝে সুজন চক্রবর্তী এই কেন্দ্রে জিতলেও, 2011 থেকে এই 2026 সালের বেশিরভাগ সময় যাদবপুর কেন্দ্র ঘাসফুল শিবিরের দখলেই থেকেছে ।
আসন্ন নির্বাচনে ফের এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের বাজি দেবব্রত মজুমদার । ভোটের আগে একান্ত সাক্ষাৎকারে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি যাদবপুরের বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী । খোলামেলা আড্ডায় উঠে এল যাদবপুরের জলজমা, পরিশ্রুত পানীয় জলের সমস্যা, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া এবং তাঁর আগামিদিনের রূপরেখার কথা ।
ইটিভি ভারত: শেষবার আপনি এই যাদবপুর কেন্দ্র থেকে জিতেছিলেন, আবার একই কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন । অনুভূতি কেমন?
দেবব্রত মজুমদার: আমরা তো রাজনীতি করি, আলাদা কোনও ফিলিংস নেই । রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে আমি যাদবপুরের এই 96 নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি, 2021 সাল থেকে আমি বিধায়ক । দল আমার উপর বিশ্বাস রেখেছে, ভরসা রেখেছে, দলের সেই বিশ্বাস এবং ভরসার মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা আমি করে যাব ।
ইটিভি ভারত: যাদবপুর একদা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কেন্দ্র, এখানে সুজন চক্রবর্তীও জিতেছেন । সেই কেন্দ্র থেকেই আপনার লড়াই । কতটা চ্যালেঞ্জিং?
দেবব্রত মজুমদার: যাদবপুর মুখ্যমন্ত্রীকে হারানো কেন্দ্র । বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই কেন্দ্র থেকেই হেরেছিলেন । 2016 সালে সারা কলকাতা জুড়েই বা বাংলার শহরগুলিতে কংগ্রেস-সিপিএম জোট তুলনামূলকভাবে ভালো ফলাফল করেছিল । তার ফলে যাদবপুরে সেই সময় আমরা একপ্রকার ব্যর্থ হয়েছিলাম । কিন্তু তারপরে 2019-এর লোকসভা, 21-এর বিধানসভা বা 24-এর লোকসভা ভোট, সবতেই তৃণমূল জিতেছে ।
আর একটা অদ্ভুত সাযুজ্য হল, 2019-এর লোকসভায় সিপিএম প্রথম যাদবপুর লোকসভায় তৃতীয় হল । 2021-এ যাদবপুর বিধানসভায় আমি সুজনবাবুকে হারিয়েছিলাম প্রায় 40 হাজার ভোটে, সিপিএম দ্বিতীয় ছিল । কিন্তু 2024 আসতে আসতে সেই যাদবপুর বিধানসভাতেও এখন সিপিএম তৃতীয় হয়ে গিয়েছে । কার কী দুর্গ বলতে পারব না, এখন লড়াই হচ্ছে কে দ্বিতীয়, আর কে তৃতীয় হবে তাদের মধ্যে ।
ইটিভি ভারত: ভোট মানেই রাস্তাঘাট উন্নয়নের ভোট । দীর্ঘদিন পুরপ্রতিনিধি ও বিধায়ক হিসেবে মানুষের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে কতটা সাফল্য এসেছে বলে মনে হয়?
দেবব্রত মজুমদার: আমি যখন প্রথম 2000 সালে এখানে কাউন্সিলর হয়েছিলাম, আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনেজ ব্যবস্থা ছিল না । টিমটিম করে লাইট জ্বলত, পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা ছিল না । আজ সারা যাদবপুরের চেহারাটাই পালটে গিয়েছে । সব রাস্তায় এলইডি লাইট জ্বলছে, হাই মাস্ট লাইট আছে মোড়ে মোড়ে । পার্ক ও জলাশয়গুলোকে সুন্দর করে নতুন রূপ দেওয়া হয়েছে । সবচেয়ে বড় পাওনা, যাদবপুরে একটা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট হচ্ছে । এই মুহূর্তে প্রায় 9টা আন্ডারগ্রাউন্ড ও সেমি-আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভারের কাজ চলছে, বেশ কয়েকটির কাজ শেষ । ডিসেম্বরের মধ্যে সারা যাদবপুরে আমরা সর্বত্র পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে পারব ।
ইটিভি ভারত: বর্ষায় জল জমাটা যাদবপুরের একটা ক্রনিক সমস্যা । এখনও কিছু কিছু জায়গায় জল জমে, এই বিষয়ে কী বলবেন?
দেবব্রত মজুমদার: আমি সেই বিখ্যাত মানুষদের উক্তি বলতে পারব না যে যাদবপুর কড়াইয়ের মতন, ঘণ্টায় 6 মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হলে জল জমবেই । আমি এসব বলে দায়িত্ব এড়াতে চাই না । 109 নম্বর ওয়ার্ডে কালকাপুর পাম্পিং স্টেশন হয়েছে । প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের উপরেও একটা পাম্পিং স্টেশনের কাজ চলছে । খালগুলোকে আমরা নতুন করে ড্রেজিং করিয়েছি । এবার পুজোর আগে যে বৃষ্টিটা হয়েছে সেটা ক্লাউড বার্স্ট, ছ'ঘণ্টায় প্রায় 384 মিলিমিটার বৃষ্টি । এত বৃষ্টি হলে জল জমার পরিকাঠামো এখনও নেই । কিন্তু এখন সাধারণ 100 বা 150 মিলিমিটার বৃষ্টিতে জল দাঁড়াচ্ছে না, দ্রুত নেমে যাচ্ছে ।
ইটিভি ভারত: সাম্প্রতিক সময়ে ধর্ম রাজনীতিতে একটা বড় অংশ হয়ে উঠছে । বিরোধীদের চ্যালেঞ্জকে কীভাবে দেখছেন?
দেবব্রত মজুমদার: ধার্মিক তো আমরাও । আমি একজন প্র্যাকটিসিং হিন্দু, বেদ, গীতা, উপনিষদ সাধ্যমতো পড়ার চেষ্টা করি । হিন্দু ধর্ম সবাইকে আপন করে নিতে শেখায় । গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। যে আমাকে যেভাবে ডাকবে আমি তার কাছে তেমনভাবেই দেখা দেব । তাই আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা । সুতরাং দুজন নতুন দেবতা এলে আমাদের কোনও অসুবিধা নেই । মানুষ বিচার করবে ।
ইটিভি ভারত: এসআইআর (SIR) বা ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার কারণে যাদবপুরের উদ্বাস্তু ও শহরঘেঁষা মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ, তা কি ভোটের সমীকরণ বদলাতে পারে?
দেবব্রত মজুমদার: যাদবপুরে প্রচুর মানুষের নাম সরাসরি বাদ গিয়েছে । আমরা পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু, স্বাধীনতার জন্য আমাদের চরম বলিদান দিতে হয়েছে । আমাদের রক্তে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এসেছে । আজ আমাদেরই লাইনে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করতে হচ্ছে আমরা ভারতীয় । যারা এসআইআর করে আমাদের আবার লাইনে দাঁড় করালো, মানুষ এবার তাদের বিরুদ্ধে ভোট দেবে ।
ইটিভি ভারত: আগামী পাঁচ বছর সুযোগ পেলে কোন দুটো কাজ সবার আগে করতে চান?
দেবব্রত মজুমদার: প্রথমত, পরিশ্রুত পানীয় জলের কাজটা ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করতে চাই । দ্বিতীয়ত, পরিবেশ রক্ষা । আমি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, আমি বুঝি যে পরিবেশের এই চরম পরিবর্তন আমাদের অর্থনীতির কতটা আর্থিক ক্ষতি করছে । আমাদের সংস্কৃতি প্রকৃতিকে শোষণ করতে শেখায়নি । আমরা প্রচুর জলাশয় পুনরূদ্ধার করেছি । এছাড়া বাঘাযতীন আর বিদ্যাসাগর হসপিটালে পরিকাঠামোগত উন্নতি করছি, বেড বাড়িয়েছি । স্কুল-কলেজগুলোতে স্মার্ট ক্লাসের জন্য বিধায়ক তহবিল থেকে টাকা দিচ্ছি, কারণ এখন এআই জেমিনি বা গুগলের যুগ । আজকের প্রজন্মকে ডিজিটালি লিটারেট হতেই হবে ।
ইটিভি ভারত: পাঁচ বছরে আপনার কাজকে দশে কত নম্বর দেবেন? জেতার বিষয়ে কতটা আত্মবিশ্বাসী?
দেবব্রত মজুমদার: আমি নিজেকে নিজে নম্বর দিই না । মানুষ আমার সততা আর নিষ্ঠায় ভরসা রাখলে তারাই আমাকে নম্বর দেবে । আর জেতার বিষয়ে আমি 100 শতাংশ আত্মবিশ্বাসী । পাঁচ বছর মানুষের জন্য কাজ করেছি, জিতব ।
সময় যায় তার নিজের পথে । ফের পাঁচ বছরের জন্য ভোটের দরজায় দরজায় ঘুরছেন দেবব্রত মজুমদার । মানুষ তাঁর কাজে কতটা বিশ্বাস রাখে, আগামিদিনে যাদবপুরের ইভিএম কী বলে, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা ।