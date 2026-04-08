কোটিতে আয় করেন বিকাশ, ডায়েট কনসালটেন্ট স্ত্রী উপার্জন কয়েক লাখ

কোটিতে আয় করেন বিকাশ, ডায়েট কনসালটেন্ট স্ত্রী উপার্জন কয়েক লাখ
যাদবপুরের সিপিআইএম প্রার্থী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য৷ তিনি মনোনয়ন পেশের সময় যে হলফনামা দিয়েছেন৷ সেখানে কী কী তথ্য রয়েছে?
Published : April 8, 2026 at 7:57 PM IST
কলকাতা, 7 এপ্রিল: রাজ্যসভার সাংসদ পদ শেষ হওয়ার পর ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে যাদবপুর কেন্দ্র থেকে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে প্রার্থী করেছে সিপিআইএম। দিন-রাত এক করে জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছেন তিনি। সোমবার হাজরা থেকে মিছিল করে মনোনয়নপত্র পেশ করেছেন। হলফনামায় তিনি জানিয়েছেন তাঁর আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত তথ্য।
কলকাতার প্রাক্তন মেয়র প্রাক্তন সংসদ তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য কয়েক কোটি টাকার মালিক। গত কয়েক বছর ধরে বছরে তিনি কোটি টাকার উপরে আয় করছেন। আর তাঁর স্ত্রী ইভা ভট্টাচার্য বছরে কয়েক লাখ টাকা করে উপার্জন করেছেন। উভয়ের বিরুদ্ধে কোনও মামলা নেই বলেই হলফনামায় জানিয়েছেন।
হলফনামায় পেশ করা তথ্য অনুযায়ী, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের হাতে নগদ আছে 67 হাজার 391 টাকা। তিনি গত পাঁচটি অর্থবর্ষের আয়ের যে হিসেব পেশ করেছেন, সেই অনুযায়ী -
2024-25: 2 কোটি 9 লাখ 93 হাজার 97 টাকা
2023-24: 1 কোটি 99 লক্ষ 91 হাজার 770 টাকা
2022-23: 1 কোটি 62 লক্ষ 33 হাজার 680 টাকা
2021-22: 1 কোটি 52 লক্ষ 39 হাজার 140 টাকা
2020-21: 1 কোটি 68 লক্ষ 13 হাজার 930 টাকা
দু’টি গাড়ি রয়েছে তাঁর নামে। সব মিলিয়ে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের অস্থাবর সম্পত্তি 14 কোটি 23 লক্ষ 46 হাজার 288 টাকা 17 পয়সা। তবে, সিপিআইএম প্রার্থীর নামে কোনও স্থাবর সম্পত্তি নেই। নেই কোনও ঋণ।
বরং, তাঁর স্ত্রী ইভা ভট্টাচার্যর নামে স্থাবর-অস্থাবর মিলিয়ে বহু সম্পত্তি আছে। তিনি একজন ডায়েট কনসালটেন্ট। তিনি বার্ষিক পাঁচ লাখ টাকা করে ইনকাম করেন। এই মুহূর্তে ইভা ভট্টাচার্যের হাতে নগদ আছে 22 হাজার 850 টাকা।
তাঁরও গত পাঁচটি অর্থবর্ষের আয়ের হিসেব হলফনামায় দিয়েছেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য৷ সেই তথ্য অনুযায়ী ইভা ভট্টাচার্যের আয় -
2024-25: 16 লাখ 96 হাজার 740 টাকা
2023-24: 10 লক্ষ 54 হাজার 250 টাকা
2022-23: 5 লক্ষ 83 হাজার 300 টাকা
2021-22: 6 লক্ষ 68 হাজার 480 টাকা
2020-21: 6 লক্ষ 51 হাজার 100 টাকা
সব মিলিয়ে বিভিন্ন ব্যাংক ও বিমায় ইভা ভট্টাচার্যর নামে অস্থাবর সম্পত্তি আছে 2 কোটি 57 লক্ষ 52 হাজার 649 টাকা 98 পয়সা। বাড়িঘর জমি-ফ্ল্যাট সব মিলিয়ে বিকাশের স্ত্রীর নামে স্থাবর সম্পত্তি আছে 5 কোটি 14 লক্ষ 86 হাজার 980 টাকা। 600 গ্রাম সোনা আছে।
বিকাশের নামে কোনোরকম ঋণ না থাকলেও তাঁর স্ত্রীর নামে ঋণ আছে বিপুল টাকা। হলফনামায় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 3 কোটি 17 লাখ 16 হাজার 641 টাকা 50 পয়সা।