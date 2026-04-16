যাদবপুরে তৃণমূলের পতন অনিবার্য, অকপট বিজেপি প্রার্থী শর্বরী
দীর্ঘদিন টেলিভিশন থেকে সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি ৷ এবার সেই শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের লড়াই ভোটের ময়দানে ৷ যাদবপুরের বিজেপি প্রার্থীর একান্ত সাক্ষাৎকার নিলেন সুরজিৎ দত্ত ৷
Published : April 16, 2026 at 9:31 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 9:37 PM IST
কলকাতা, 16 এপ্রিল: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে যাদবপুর কেন্দ্র রাজ্যের অন্যতম চর্চিত বিষয়। এই কেন্দ্রে একদিকে যেমন রয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস, অন্যদিকে রয়েছেন বামেদের হেভিওয়েট প্রার্থী । আর এই কঠিন লড়াইয়ের ময়দানে পদ্ম শিবিরের হয়ে জোরদার প্রচারে নেমেছেন বিজেপি প্রার্থী শর্বরী মুখোপাধ্যায় ।
ভোটের আবহে মানুষের কেমন সাড়া পাচ্ছেন? শাসকদল ও বিরোধীদেরই বা কীভাবে মোকাবিলা করবেন? প্রচারের ফাঁকে ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি হয়ে এই সমস্ত প্রশ্নেরই খোলামেলা উত্তর দিলেন তিনি ।
ইটিভি ভারত: যাদবপুর কেন্দ্রে এই লড়াইটা কি একটু কঠিন?
শর্বরী মুখোপাধ্যায়: না, একেবারেই না ।
ইটিভি ভারত: কেন কঠিন নয় বলে মনে করছেন?
শর্বরী মুখোপাধ্যায়: তার কারণ উলটোদিকে তৃণমূল রয়েছে । প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির আকর হল এই তৃণমূল । তার মানে যারা আজকের পরেও তৃণমূলকে সমর্থন করেন, তাঁরা আরজি করের নির্যাতিতার খুনিকে সমর্থন করেন । যারা ঠান্ডা ঘরে বসে 26 হাজার চাকরি চুরি করেছে, তাঁরা সেই চোরেদের সমর্থন করেন । যারা এরপরেও তৃণমূলকে সমর্থন করেন, তাঁরা নিজেদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছেন । সুতরাং, উলটোদিকে যখন তৃণমূল, তখন কোনও দুশ্চিন্তা নেই, কোনও কাঠিন্য নেই । লড়াই একদম স্মুথ । মানুষ আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ৷
ইটিভি ভারত: প্রচারে বেরিয়ে মানুষের কেমন সাড়া পাচ্ছেন?
শর্বরী মুখোপাধ্যায়: মানুষের আবেগ ও সাড়া অতুলনীয় । যেভাবে মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে আসছেন, হাত নাড়ছেন, বড়রা যেভাবে আদর করে আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিচ্ছেন, তা সত্যিই অভাবনীয় । যাদবপুরের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক । এখানে আমার থিয়েটার দল, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং সামাজিক কাজ করার অতীত রয়েছে । কোভিডের সময় এই দশটা ওয়ার্ড জুড়ে আমরা বিনা রাজনৈতিক পতাকায় কমিউনিটি কিচেন চালিয়েছিলাম বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াবো বলে । এমনকি সেই সব পুরনো তৃণমূলের মানুষ, যারা একসময় সিপিএমের মার খেয়েও দল করতেন, তাঁরাও আজ এই দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূলকে মেনে নিতে পারছেন না । তাঁরাও ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে বলছেন, 'দিদিভাই তুমি আমাদের আলো ।'
ইটিভি ভারত: যাদবপুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কেন্দ্র । এখানে প্রায় 13 বার সিপিএম এবং দু'বার তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে । সেদিক থেকে দেখলে এখানে বিজেপির তো কোনও ইতিহাস নেই । সেই জায়গা থেকে কী মনে হচ্ছে না যে একটু বেশি কঠিন কেন্দ্র আপনাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে?
শর্বরী মুখোপাধ্যায়: না, না, একদম না । আমি দলের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ যে যাদবপুরের মতো একটি সম্মানীয় কেন্দ্র থেকে আমাকে প্রার্থী হিসেবে ভাবা হয়েছে । ইতিহাস দেখলে বুঝবেন, যাদবপুরের মানুষ বারবার প্রতারিত হয়েছে এবং বারবার তারা শাসকের বিরুদ্ধে গিয়ে বিরোধীদের পাশে দাঁড়িয়েছে । এই যাদবপুরেই কিন্তু বুদ্ধবাবু, সুজনবাবু এবং স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও হেরেছেন । এখানকার মানুষ পরিবর্তনের হাত ধরতে জানেন ।
ইটিভি ভারত: আপনি বলছেন যাদবপুর নতুন কাউকে চাইছে বা খুঁজছে?
শর্বরী মুখোপাধ্যায়: একদম তাই ।
ইটিভি ভারত: আপনার কী মনে হয়, ভোটের ফল বেরোলে যাদবপুর বিজেপির হবে?
শর্বরী মুখোপাধ্যায়: 100 বার হবে । এটা আমি বলছি না, যাদবপুরের মানুষই বলছেন । আমি শুধু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি ভয়মুক্ত, সিন্ডিকেটমুক্ত এবং সন্ত্রাসমুক্ত যাদবপুর গড়ে তুলব । এখানকার প্রাক্তন বিধায়ক বলছেন যাদবপুরে নাকি সন্ত্রাস নেই ! অথচ কিছুদিন আগেই 109 নম্বর ওয়ার্ডে একটা গাড়ি রাখাকে কেন্দ্র করে চারজনের ওপর নির্মমভাবে চপার ও গুলি চলেছে । পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে ! 2011 সালে যেমন মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার কারণে বামেদের পতন হয়েছিল, ঠিক তেমনই 2026 সালেও যাদবপুরে তৃণমূলের পতন অনিবার্য ।
ইটিভি ভারত: সিপিএমের বিকাশ ভট্টাচার্য কি কোনও দাগ কাটতে পারবেন না?
শর্বরী মুখোপাধ্যায়: কেন দাগ কাটবেন বলুন তো? 2016 থেকে 2021 সাল পর্যন্ত যাদবপুরে বামেদের বিধায়ক ছিলেন । আজ তাদেরই দেওয়ালে লিখতে হচ্ছে 'যাদবপুরে বিকাশ নাই'! বিকাশবাবু যখন মেয়র ছিলেন, তখন তিনি পূর্বালোক অঞ্চলের মতো সম্ভ্রান্ত এলাকায় নিজের বাড়িতে গার্ডেনরিচের জলের লাইন টেনে নিয়েছিলেন, যখন গোটা এলাকায় পানীয় জলের তীব্র হাহাকার । পরে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদে, তা কাটতে বাধ্য হন । এটা এলাকার মানুষই বলছেন ।
ইটিভি ভারত: শেষ প্রশ্ন, যাদবপুরের মানুষ আপনাকে নির্বাচিত করলে আগামী পাঁচ বছরে প্রথম কাজ কী করবেন?
শর্বরী মুখোপাধ্যায়: আমার কাছে 'যদি' বা 'কিন্তু' বলে কোনো শব্দ নেই । মানুষ পরিবর্তন চাইছেই । আমরা বাঘাযতীন হাসপাতালকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রূপান্তরিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ, কারণ বর্তমানে সেখানে গেলে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়বেন । কালিকাপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে সরকারি হাসপাতালের রূপ দেব । বাজারগুলির বেহাল পরিকাঠামো সংস্কার করা হবে ।
অন্যদিকে, সাধারণ মানুষ পানীয় জল ও জমা জলের নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি চাইছেন, আমরা সেই কাজগুলো করব । আমি শুধু বলতে চাই, আদর্শের রাজনীতি সরিয়ে রেখে এবার সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভাবুন । আমাদের ছেলেমেয়েরা কি শুধু ভাতার লাইনে দাঁড়াবে, নাকি চাকরি ও শিল্প পাবে? যাদবপুরের সচেতন মানুষ জানেন, তাই তাঁরা পরিবর্তনের পক্ষেই রায় দেবেন ।