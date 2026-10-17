সিপিএমের বুক স্টল ভাঙতে বুলডোজার ! মানববন্ধনে কর্মী-সমর্থকরা
CPIM bookstall row: যাদবপুর থেকে পার্কসার্কাস, ঢাকুরিয়া থেকে নাগেরবাজার- বিভিন্ন জায়গায় স্টল নিয়ে বাধার মুখে পড়েছে সিপিএম । সাজাহান পুরকাইতের প্রতিবেদন ।
Published : October 17, 2026 at 9:26 PM IST
কলকাতা,17 অক্টোবর: বইয়ের স্টল ঘিরে ফের উত্তপ্ত কলকাতা-সহ রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। শনিবার সন্ধ্যায় যাদবপুরের 8বি বাসস্ট্যান্ডে সিপিএমের বুকস্টল সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ ঘিরে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়লেন বাম কর্মী-সমর্থকরা। স্টল ঘিরে মানববন্ধন গড়ে তোলেন বামপন্থীরা।
ঘটনাস্থলে পৌঁছন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী। মোতায়েন করা হয় বিশাল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানও। বুকস্টল সরানোর নির্দেশকে কেন্দ্র করে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাম নেতৃত্ব। সিপিএম রাজ্য কমিটির সদস্য সুদীপ সেনগুপ্ত বলেন, "গত 13 অক্টোবর বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এই বুক স্টলের উদ্বোধন করেন। এরপর চার দিন ধরে স্টল চললেও পুলিশ কোনও আপত্তি জানায়নি। বুক স্টল বসানোর আগে পুলিশকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছিল, কলকাতা পুরসভায় কর জমা দেওয়া হয়েছে এবং বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য CESC-র অনুমতিও রয়েছে। তা সত্ত্বেও হঠাৎ স্টল সরানোর নির্দেশ কেন ?"
পুলিশ ও পুরসভার আধিকারিকদের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ সুদীপের বক্তব্য, বুক স্টল ভাঙতে হলে আমাদের বুকের উপর দিয়ে বুলডোজার চালাতে হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া এবং এলাকার সাধারণ মানুষের একাংশও প্রতিবাদে অংশ নেন। পুলিশের এক আধিকারিককে উদ্দেশ করে সুদীপ সেনগুপ্ত প্রশ্ন তোলেন, এত দিন ধরে স্টল চলার পর কেন এখন তা সরানোর নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ? তাঁর অভিযোগ, আদালত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে পুলিশ !
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নন্দিনী মুখার্জি অভিযোগ করেন, রাজ্যের শাসকদলের নির্দেশেই পুলিশ এই পদক্ষেপ করেছে। তাঁর দাবি, রাজ্যে বামপন্থীদের বুক স্টল করতে বাধা দেওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ঢাকুরিয়ায় বুক স্টল ভাঙার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, রাজনৈতিক প্রতিবাদের আবহে বামেদের কর্মসূচি ও প্রকাশনার উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, যাদবপুরের ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন বলে মানতে নারাজ বাম নেতৃত্ব। তাঁদের অভিযোগ, কোথাও বিজেপি-আরএসএসের কর্মীদের মাধ্যমে, আবার কোথাও পুলিশ ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে বামপন্থীদের বুকস্টলে বাধা দেওয়া হচ্ছে।
সিপিএমের যুবনেতা ময়ূখ বিশ্বাসের আবার অভিযোগ, দমদমের নাগেরবাজারে দলের পুস্তক বিপণিতে ভাঙচুর চালিয়েছে বিজেপি। তাঁর দাবি, গতকাল রাতেও দমদমের নতুন বাজারে একই ধরনের ঘটনা ঘটে। তবে আজ সেখানে ফের স্টল বসানো হয়েছে বলে জানান তিনি। অন্যদিকে, সিপিআই কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক প্রবীর দেবের অভিযোগ, লেক থানার ওসি গৌরাঙ্গ হালদারের নেতৃত্বে গত রাতে তাঁদের বুকস্টল ভেঙে দেওয়া হয়। তাঁর আরও দাবি, আজ সকালে সিপিএম এবং সিপিএম (এল) লিবারেশনের বুকস্টলও বন্ধ করে দেওয়া হয়। একই অবস্থা পার্ক সার্কাস এলাকায় । সিপিএম নেত্রী আফরিন বেগম অভিযোগ করেন,"পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টে সিপিএমের বুক স্টল বসাতে পুলিশ বাধা দিয়েছে । বিজেপি নিজে না-পারলে পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করছে স্টল বন্ধ করছে।