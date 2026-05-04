মানুষই সব ঔদ্ধত্যের জবাব দিয়েছে, জয়ের পর ইটিভি ভারতকে বললেন অগ্নিমিত্রা

মানুষই সব ঔদ্ধত্যের জবাব দিয়েছে, জয়ের পর ইটিভি ভারতকে বললেন অগ্নিমিত্রা
বিপুল ভোটে জিতলেন আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ জয়ের পর তাঁর সঙ্গে কথা বললেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তারক চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : May 4, 2026 at 8:00 PM IST
আসানসোল, 4 মে: অপ্রত্যাশিত জয় । বিরাট ব্যবধানে জয় । পশ্চিম বর্ধমান জেলায় সবচেয়ে বেশি ভোটে জয়ী হলেন আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল । শুধু তাই নয়, বিজেপির সমস্ত প্রার্থীদের চেয়ে তাঁর জয়ের ব্যবধান বেশি । নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে 40,839 ভোটে পরাজিত করে জয়ী হয়েছেন অগ্নিমিত্রা পাল ।
জয়ের পরেই ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল ।
ইটিভি ভারত: এই যে জয়, এই এত মার্জিনে জয় এটা কীভাবে সম্ভব হল ?
অগ্নিমিত্রা পাল: সম্ভব হল কারণ মানুষ কিছু পায়নি । আসানসোল দক্ষিণের মানুষ কোনও পরিষেবা পায়নি । এত ঔদ্ধত্য, অশ্রাব্য ভাষায় কথা বলা, কোনও পরিষেবা না-দেওয়া, হুমকি, থ্রেটনিং, চুরি - এত জলের সমস্যা, বাড়ি নেই, রাস্তা নেই, নালি নেই । মানুষ তো জবাব দেবেই ।
ইটিভি ভারত: গতবার বলা হয়েছিল যে, ফ্লুকে কোনওভাবে জিতে গিয়েছিল, এবার আর নয় অগ্নিমিত্রা পাল, কিন্তু...
অগ্নিমিত্রা পাল: (হেসে) এবারও ফ্লুকেই হয়তো জিতে গেছি । হয়তো টুকেছি, হয়তো চিটিং করা হয়েছে, হয়তো রিগিং করেছি - এগুলোই তো বলবে । এখনই প্রেস কনফারেন্স করবেন, জানেন না ? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কীভাবে আমরা ইভিএম বদলে জিতেছি । ওটা আসছে, ওয়েট করুন ।
ইটিভি ভারত: জিতলে অভিষেক ডিজে বাজাবে বলছিলেন 12টার সময়, কী বলবেন ?
অগ্নিমিত্রা পাল: দেখুন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনারা ভেবেছেন আপনাদের এই ঔদ্ধত্য, আপনাদের এই চুরি, আপনাদের মানুষকে পরিষেবা না-দেওয়া, অশ্রাব্য ভাষায় কথা বলা এবং তার মধ্যে ভয় দেখানো, আপনারা ভেবেছিলেন বোধহয় ভয় দেখিয়ে এবারও জিতে যাবেন । কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, একটু নম্র হতে চেষ্টা করুন । গাড়ির বনেটে উঠে বড় বড় ডায়লগ পকেটে হাত দিয়ে বললেই তো আর হয়ে যায় না ।
ইটিভি ভারত: প্রথম কাজ কী হবে ?
অগ্নিমিত্রা পাল: জেতার পর প্রথম কাজ হবে আসানসোল দক্ষিণের মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের ধন্যবাদ দেওয়া । কারণ তাঁরা আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন, মোদিজির পাশে দাঁড়িয়েছেন । তাছাড়া ব্রিজ বানাব, বাড়ি দেব, জল দেব, রাস্তা, স্কুল, হাসপাতাল - সব কাজ করব । প্রচুর কাজ হবে আর ডবল ইঞ্জিনের সরকার কীভাবে হয় আমরা দেখিয়ে দেব ।
আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের জয়ী প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল বিজেপির আসনে তিনি প্রায় 40 হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন । স্বাভাবিকভাবেই জয়ের পর কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে । অগ্নিমিত্রার বারবারই দাবি যে, যেভাবে তৃণমূল তাঁকে কটাক্ষ করেছিল বা যেভাবে মানুষের ওপর অত্যাচার হয়েছে, কার্যত মানুষই তার জবাব দিয়েছে ।