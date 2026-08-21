5 মাসেই আইএসএফে ইতি, ফের কি তৃণমূলে আরাবুল ইসলাম
ভাঙড়ের রাজনীতিতে আরাবুল অবশ্য বহু দিনের পরিচিত মুখ । এক সময় তৃণমূলের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসাবে এলাকায় তাঁর যথেষ্ট দাপট ছিল ।
Published : August 21, 2026 at 4:45 PM IST
ভাঙড়, 21 অগস্ট: ভাঙড়ের প্রাক্তন তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ঘিরে নতুন জল্পনা ! ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্টে (আইএসএফ) যোগ দিয়েছিলেন তিনি । আর শুক্রবার সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে আইএসএফ ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন আরাবুল । দল ছাড়ার কারণ হিসাবে আইএসএফের বিরুদ্ধে 'স্বৈরাচারী' ও 'একনায়কতান্ত্রিক' আচরণের অভিযোগও তুলেছেন তিনি । স্বাভাবিক ভাবেই সব মহলে কৌতূহল, তবে কি আবার পুরনো দলেই ফিরতে চলেছেন ভাঙড়ের এই দাপুটে নেতা ?
আইএসএফ ছাড়ার ঘোষণায় দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ শানিয়েছেন আরাবুল । তাঁর অভিযোগ, দলের 'স্বৈরাচারী এবং একনায়কতান্ত্রিক' মনোভাবের প্রতিবাদেই তিনি পদত্যাগ করছেন । ভাঙড়ে আইএসএফের 'লুম্পেন বাহিনী'র হাতে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার-অনাচার চলছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি । সেই প্রতিবাদেই দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন আরাবুল । তাঁর এই অভিযোগ নিয়ে এখনও পর্যন্ত আইএসএফের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীও এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ।
আরাবুলের এই সিদ্ধান্তের পরেই নজর ঘুরেছে তৃণমূলের দিকে । কারণ, আইএসএফে যোগ দেওয়ার সময়ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন তিনি । দলের ভিতরে তাঁকে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছিলেন । দলীয় কর্মসূচি এবং আন্দোলন থেকেও তাঁকে দূরে রাখা হয়েছিল বলে দাবি করেছিলেন আরাবুল । সেই ক্ষোভ থেকেই তৃণমূল ছেড়ে নওশাদ সিদ্দিকীর দলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ।
কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই আইএসএফের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন । ফলে এখন প্রশ্ন, রাজনৈতিক ভাবে ফের কি তৃণমূলের কাছেই ফিরবেন আরাবুল ? আপাতত নিজে তেমন কোনও ইঙ্গিত দেননি । তৃণমূলের তরফেও তাঁকে দলে ফেরানো বা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়ে কোনও ঘোষণা করা হয়নি । ফলে প্রত্যাবর্তনের জল্পনা এখনও জল্পনাই ।
ভাঙড়ের রাজনীতিতে আরাবুল অবশ্য বহু দিনের পরিচিত মুখ । এক সময় তৃণমূলের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসাবে এলাকায় তাঁর যথেষ্ট দাপট ছিল । সংগঠন বিস্তার থেকে স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মসূচি, ভাঙড়ে দলের রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ । সেই সঙ্গে বিতর্কও পিছু ছাড়েনি ।
এক কলেজ শিক্ষিকার দিকে জগ ছোড়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে এক সময় দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন আরাবুল । পরে তৃণমূল তাঁর সাসপেনশন প্রত্যাহার করে নেয় । দলে ফেরার পর ফের ভাঙড়ের রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি । তবে সেই সময় থেকেই দলের অন্দরে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে ।
বিশেষ করে তৃণমূলের আর এক প্রভাবশালী নেতা শওকত মোল্লার সঙ্গে আরাবুলের বিরোধ ভাঙড়ের রাজনীতিতে আলাদা মাত্রা পায় । সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ এবং স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবকে ঘিরে দুই শিবিরের টানাপোড়েন একাধিক বার প্রকাশ্যে এসেছে ।
পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক অশান্তির অভিযোগেও গ্রেফতার হয়েছিলেন আরাবুল । পরে জামিনে মুক্তি পেয়ে সমর্থকদের নিয়ে ভাঙড়ে ফেরার সময়ও তাঁকে ঘিরে যথেষ্ট রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল । জেল থেকে বেরিয়েও শওকত-আরাবুল দ্বন্দ্বের সমীকরণ বদলায়নি ।
এর পরেই ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত । দীর্ঘদিনের তৃণমূল সম্পর্ক ছিন্ন করে আইএসএফে যোগ দেন আরাবুল । নওশাদ সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন দলে যোগ দিয়ে নতুন রাজনৈতিক ইনিংস শুরু করার কথা বলেছিলেন তিনি । সেই সময় তাঁর বক্তব্যে ছিল পুরনো দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ । কিন্তু সেই নতুন ইনিংসও স্থায়ী হল না ।
এ বার আইএসএফের বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ তুলে সরে দাঁড়ালেন আরাবুল । রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার কোনও কথা অবশ্য তিনি বলেননি । ফলে তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়েই এখন ভাঙড়ের রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তুঙ্গে ।
তৃণমূলে ফিরলে পুরনো দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী ভাবে পুনর্গঠিত হবে, সেটিও বড় প্রশ্ন । বিশেষ করে শওকত মোল্লার সঙ্গে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক দূরত্বের কী হবে, তা নিয়ে জল্পনা আরও তীব্র । অন্য দিকে, তৃণমূল তাঁকে আদৌ ফিরিয়ে নেবে কি না, সেটিও এখনই স্পষ্ট নয় ।