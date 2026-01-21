SIR ইস্যুতে বিজেপি-তৃণমূলকে তোপ নওশাদ সিদ্দিকীর
বুধবার কলকাতায় আইএসএফ-এর কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভারতের সংবিধান প্রণেতা ভীমরাও আম্বেদকরের প্রপৌত্র প্রকাশ আম্বেদকর৷
Published : January 21, 2026 at 9:43 PM IST
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: কর্মীদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়ে হইহই করে বিধানসভা নির্বাচনের ময়দানে নেমে পড়লেন আইএসএফ প্রধান তথা ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী৷ বুধবার ধর্মতলায় শহিদ মিনারের পাদদেশে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে এই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি৷ ওই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন প্রাক্তন সাংসদ, বঞ্চিত বহুজন আজাদি দলের সভাপতি তথা ভারতের সংবিধান প্রণেতা ভীমরাও আম্বেদকরের প্রপৌত্র প্রকাশ আম্বেদকর, পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকি-সহ আরও অনেকে৷ প্রত্যেকের বক্তব্যের নিশানায় ছিল তৃণমূল এবং বিজেপি৷
নওশাদ এদিন তৃণমূল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করেছেন৷ তিনি বলেন, “বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর করে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার গল্প শোনাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী৷ আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, তিনি থাকতে এসআইআর হতে দেবেন না৷ কিন্তু ইতিমধ্যে আপনাকে, আমাকে কাগজ নিয়ে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে৷’’
ভাঙড়ের বিধায়ক আরও বলেন, ‘‘নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন, দেশের অন্যতম আইকনিক ব্যক্তিত্ব, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পরিবারকেও এসআইআর-এর নোটিশ পাঠানো হয়েছে৷ আসলে 2026 সালের নির্বাচনী বৈতরণী পার করতে তৃণমূল আর বিজেপি এসআইআর-এর অবতরণ করেছে৷ আগেও বলেছিলাম, এখনও বলছি, ভোটার লিস্টে সত্য উঠে আসুক৷ মৃত এবং একাধিক জায়গায় ভোটার তালিকায় থাকা নাম বাদ দেওয়া হোক৷ প্রয়োজনে আমরা সহযোগিতা করব৷ কিন্তু স্বচ্ছতার নামে নির্বাচন কমিশন যেভাবে মানুষকে হয়রানি করছে, এর জবাব কমিশনকে দিতে হবে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমাদের তরফে এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা হয়েছে৷ এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচিত সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা৷ আলোচনা করে এই সমস্যার সমাধান করা হোক৷ কিন্তু বাংলার মানুষ ভয়মুক্ত হোক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান না৷ অথবা মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় নিন্দা প্রস্তাব পাশ করান৷ তার কপি নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হোক৷ তারপর সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা হোক৷ কমিশন পিছু হটতে বাধ্য হবে৷”
নওশাদের অভিযোগ, “সংখ্যালঘুদের ওরা মানুষ মনে করে না৷ শুধু ভোটার মনে করে৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সবসময় তাঁদের ভোট ব্যাংক হিসাবে ব্যবহার করে এসেছেন৷ সেভাবেই তাদের রাখতে চান৷’’ সঙ্গে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, ‘‘2026 সালের নির্বাচনে আমরা এলে আমরা চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে সবার নাগালের মধ্যে এনে দেব৷ কোনও গরিব মানুষকে চিকিৎসার জন্য বাইরে যেতে হবে না৷ তিনি এই রাজ্যে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন৷ আমরা এখানে এইমসের আদলে হাসপাতাল তৈরি করব৷ সেখানে ন্যূনতম খরচে গরিব মানুষজন চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন৷’’
তাঁর আরও প্রতিশ্রুতি, ‘‘মানুষের চাকরি হবে৷ এর ব্যবস্থা আমরা করব৷ এখন মালদা, মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুরের মানুষদের ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজে যেতে হয়৷ তাঁদের কাজের জন্য আর বাইরে যেতে হবে না৷ আইএসএফ রাজ্যে সুস্থ সমাজব্যবস্থা নিয়ে আসবে৷ মানুষের শ্রমের সঠিক মূল্যায়ন হবে৷ উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও নির্মাণ করা হবে৷ নারীশক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে৷ এখানে কোনও দিক থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনও ভেদাভেদ থাকবে না৷”
বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রকাশ আম্বেদকর বলেন, “এবারের নির্বাচন আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ৷ কিন্তু আমাদের বিরোধী কে? সবাই আগে বিজেপির নাম করবে৷ কিন্তু আমাদের প্রধান বিরোধী আরএসএস৷ তাদের বিচারধারা৷ বিজেপিকে শিখণ্ডী করে তারা দেশ চালাচ্ছে৷ তারা 14 অগস্ট হোলি খেলেছিল, 15 অগস্ট কালাদিবস পালন করেছিল৷ এতেই বোঝা যায়, এরা কতটা ভারতপ্রেমী৷ বাবাসাহেব বলেছিলেন, দেশের অগ্রগতির জন্য আদিবাসীদের সামনের সারিতে নিয়ে আসতে হবে৷ কিন্তু স্বাধীনতার 70 বছর পরেও আদিবাসীরা পিছনের সারিতেই থেকে গিয়েছে৷ আদিবাসীদের যদি নিজেদের পৃথক পরিচিতি তৈরি করতে হয়, তবে তাদের জন্য আইন তৈরি করতে হবে৷” এদিন নিজের বক্তব্যে বাম ও তৃণমূলকেও তীক্ষ্ণ মন্তব্যে বিদ্ধ করেন প্রকাশ৷