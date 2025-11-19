আদর্শ নওশাদ ! দুর্গাপুরের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামে ISF-এর পতাকা নিয়ে প্রচার একদল যুবকের

আদর্শ নওশাদ ! দুর্গাপুরের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামে ISF-এর পতাকা নিয়ে প্রচার একদল যুবকের
নিজেদের ওয়ার্ডে রাস্তার পাশে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আইএসএফের পতাকা বাঁধেন যুবকরা । যদিও এতে বেশি গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল ৷
Published : November 19, 2025 at 8:41 PM IST
দুর্গাপুর, 19 নভেম্বর: কয়েকজন যুবকের হাত ধরে এই প্রথম শহর দুর্গাপুরে উড়ল আইএসএফের পতাকা । ভাইজান নওশাদ সিদ্দিকী তাঁদের আদর্শ ৷ সেই আদর্শকে মেনে দুর্গাপুর নগর নিগমের 12 নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু যুবক বুধবার নিজেদের এলাকায় আইএসএফের পতাকা হাতে দলের প্রচার শুরু করলেন ।
এক অন্য রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হচ্ছে দুর্গাপুর মহকুমায় । 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে নওশাদ সিদ্দিকীর দলের কোনও পতাকা দুর্গাপুর মহকুমা জুড়ে দেখা যায়নি । 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনেও কোথাও কাউকে আইএসএফের হয়ে গলা ফাটাতে দেখা যায়নি । কিন্তু এবার এক অন্য রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হচ্ছে দুর্গাপুর মহকুমার বিভিন্ন বিধানসভা এলাকার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে ।
কয়েকদিন আগে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার জেমুয়া, আরতি গ্রামে আইএসএফের পতাকা হাতে নিয়ে কয়েকশো যুবক নিজ নিজ এলাকায় প্রচারে নামেন । এবার নজিরবিহীনভাবে দুর্গাপুর নগর নিগমের মোট 43টি ওয়ার্ডের মধ্যে সর্বপ্রথম 12 নম্বর ওয়ার্ডের আমরাই গ্রামের শ'খানেক যুবক বুধবার সকাল থেকেই নিজেদের ওয়ার্ডে আইএসএফের পতাকা রাস্তার পাশে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে বাঁধেন ।
আমরাই গ্রামের যুবক শেখ মহসিন আলি বলেন, "এ রাজ্যে 294 জন বিধায়কের মধ্যে নওশাদ সিদ্দিকীকেই দেখা যাচ্ছে প্রতিবাদ করতে । আমরা তাঁকে আদর্শ মনে করছি ৷ তাই এই রাজ্য এবং দেশকে বাঁচাতে ও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে একসঙ্গে নিয়ে আমাদের রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভাইজানের দেখানো পথে কাজ করে যেতে চাই ।"
তৃণমূল কংগ্রেসের 2 নম্বর ব্লকের সভাপতি তথা অন্যতম মুখপাত্র উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় বলেন, "আরতি গ্রাম থেকে কিছু যুবক উস্কানি দিয়ে আইএসএফ করানোর চেষ্টা চালাচ্ছে । কিন্তু তারা ব্যর্থ হবেন । কারণ, 12 নম্বর ওয়ার্ডের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন তৃণমূল কংগ্রেসকেই ভরসা করেন বিশ্বাস করেন । আর দু-চারজন কী করল আমাদের তা নিয়ে কোনও মাথা ব্যথা নেই । আমরা জানতাম যে আরতি গ্রাম থেকে একটা আইএসএফ করার নামে একটা অশুভ চক্র তৈরি হয়েছে । যেকোনও রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম যে কেউ করতেই পারেন । কিন্তু এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হোক, এমন কোনও কাজ যেন কেউ না-করেন ।"
পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিজেপির সহ-সভাপতি অভিজিৎ দত্ত বলেন, "সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা এতদিনে বুঝতে পারছেন যে শাসকদল তাদের মাথায় টুপি পরিয়েছে । তাদেরকে বিজেপির ভয় দেখিয়ে নিজেদের সঙ্গে রেখেছিল শাসকদল । আইএসএফের পক্ষ থেকেও প্রচার করা হয়েছে যে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে সংখ্যালঘুরা অনেক বেশি এগিয়ে যাচ্ছে । সুতরাং আইএসএফের সঙ্গে মতাদর্শ মেলার কারণে তারা আইএসএফের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন । এর প্রভাব নির্বাচনে পড়বেই ।"
যদিও শাসকদলের নেতারা এই বিষয়টিকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে নারাজ । কারণ তারা আবার অভিযোগ করছেন, নির্বাচনের আগে শাসকদলের ভোট ব্যাংকে থাবা বসাতে এই সমস্ত কিছুই বিজেপির কৌশল । কিন্তু ভোটের সময় এরাই শাসকদলের সঙ্গ দেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তৃণমূলের উচ্চ নেতৃত্ব ।