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তিন-তিনটি চিঠিরও জবাব নেই ! বামেদের অপেক্ষা ছেড়ে পঞ্চায়েতের প্রস্তুতিতে 'একলা' ISF

তবে আইএসএফ জানিয়েছে, বিজেপি-বিরোধী বৃহত্তর রাজনৈতিক সমীকরণের প্রশ্নে বামফ্রন্ট-সহ অন্য বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলোচনার দরজা এখনও খোলা রয়েছে ।

ISF
নওশাদ সিদ্দিকী, মহম্মদ সেলিম (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 1, 2026 at 5:11 PM IST

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কলকাতা, 1 অগস্ট: বামফ্রন্টের উদ্দেশে একবার নয়, তিন-তিনটি চিঠি পাঠিয়েও মেলেনি কোনও উত্তর । সেই অভিজ্ঞতার পর আপাতত জোটের অঙ্ক সরিয়ে রেখে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানোর পথেই হাঁটছে অল ইন্ডিয়া সেক্যুলার ফ্রন্ট (ISF) । তবে, বিজেপি-বিরোধী বৃহত্তর রাজনৈতিক সমীকরণের প্রশ্নে বামফ্রন্ট-সহ অন্য বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলোচনার দরজা এখনও খোলা রয়েছে বলেই জানিয়েছে দল ।

গত 26 জুলাই ISF-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বৈঠকে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ আলোচনা হয় । সূত্রের খবর, বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, বুথস্তর থেকেই সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে । আগামী দু'বছরের মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনাকে সামনে রেখে প্রতিটি বুথ, পঞ্চায়েত এবং ব্লক স্তরে সাংগঠনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নেতৃত্বের তরফে ।

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বিমান বসু (নিজস্ব চিত্র)

দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ মাইতি জানান, চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসুকে তিনবার চিঠি পাঠিয়েছিলেন । উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমন্বয়ের পথ খোঁজা । কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই চিঠির কোনও উত্তর আসেনি ।

বিশ্বজিৎ বলেন, "তিনটি চিঠিরও কোনও ইতিবাচক জবাব পাইনি । তাই আপাতত কারও অপেক্ষা না করে নিজেদের সংগঠনকে শক্তিশালী করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য । রাজনৈতিক লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে শক্ত ভিত তৈরি করতেই হবে ।"

বৈঠকে কর্মীদের দ্রুত বুথ কমিটি গঠন, গ্রামস্তরে সংগঠন বিস্তার এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে । দলের নেতৃত্বের মতে, শক্তিশালী সাংগঠনিক ভিত্তি তৈরি করতে পারলেই আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে কার্যকর লড়াই সম্ভব হবে ।

তবে, জোট রাজনীতির সম্ভাবনা পুরোপুরি নস্যাৎ করছে না ISF । বিশ্বজিৎ মাইতির বক্তব্য, "বিজেপি ও তাদের সহযোগী শক্তির বিরুদ্ধে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনে ভবিষ্যতে যদি বামফ্রন্ট বা অন্য কোনও বিরোধী দল আলোচনায় আগ্রহ দেখায়, ISF অবশ্যই সেই আলোচনায় বসতে প্রস্তুত ।"

রাজনৈতিক মহলের মতে, বামফ্রন্টের নীরবতার মধ্যেই ISF জোটের সম্ভাবনা উড়িয়ে না দিলেও তারা এই বার্তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করল যে আগামী পঞ্চায়েত ভোটের লড়াইয়ের জন্য আর অপেক্ষা নয়, অর্থাৎ নিজেদের শক্তিতেই মাঠে নামার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে নওশাদ সিদ্দিকীর দল ৷

TAGGED:

ISF
PANCHAYAT ELECTION
LEFT FRONT
আইএসএফ
ISF

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