দুর্গাপুর পশ্চিমে সিপিএমের মিছিলে আইএসএফ ! তীব্র কটাক্ষ তৃণমূল-বিজেপির
সমঝোতা এখনও ঝুলে, তবু রাস্তায় একসঙ্গে পা ! দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে রবিবার দেখা গেল বিরল ছবি ৷
Published : April 5, 2026 at 8:21 PM IST
দুর্গাপুর, 5 এপ্রিল: সমঝোতা এখনও ঝুলে, তবু রাস্তায় একসঙ্গে পা ! দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে রবিবার দেখা গেল এক বিরল ছবি ৷ সিপিএম প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত মিছিলে উপস্থিত থাকলেন আইএসএফ কর্মী-সমর্থকরা । আর সেই দৃশ্য প্রকাশ্যে আসতেই একযোগে পালটা আক্রমণের পথে হাঁটল জোড়াফুল থেকে শুরু করে পদ্ম শিবিরের নেতারা ।
রবিবার সকালে দুর্গাপুরের 12 নম্বর ওয়ার্ডের আমরাই গ্রামে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিএম প্রার্থী প্রভাস সাঁইয়ের সমর্থনে রোড-শো করেন কর্মীরা । সেই মিছিলে আইএসএফের পতাকা হাতে বেশ কয়েকজন কর্মী-সমর্থকের অংশগ্রহণ নজর কাড়ে । দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রে এই প্রথম এমন দৃশ্য সামনে এল বলেই দাবি স্থানীয়দের একাংশের ।
এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই সিপিএম প্রার্থী প্রভাস সাঁইয়ের সাফ জবাব, "জেলা নেতৃত্ব থেকে স্পষ্ট বার্তা রয়েছে, যে বা যাঁরা আমাদের সমর্থনে প্রচারে আসতে চান, তাঁদের সবাইকে স্বাগত । আমরা সকলকে নিয়েই এগোতে চাই ।" প্রসঙ্গত, কয়েকটি আসনে জটিলতা ঘিরে বামেদের সঙ্গে আইএসএফের সার্বিক জোট এখনও হয়নি ৷ তারই মধ্যে মিছিলে এই 'অপ্রত্যাশিত' সমীকরণ ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক কটাক্ষ ।
তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্তের অভিযোগ, "ভাড়া করে লোক আনা হয়েছে । এরা বহুরূপী- কখন হাত ধরছে, কখন ছেড়ে দিচ্ছে ! এটা আসলে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা ! দুর্গাপুরের মানুষ এসব বুঝতে পারছেন । মুখোশ পরে নাটক করছে ওরা ।" এ ব্যাপারে বামেদের খোঁচা দিতে ছাড়েননি বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ ঘোড়ুইও । বরং বাম-তৃণমূলের আঁতাতের অভিযোগ এনে তাঁর দাবি, "এ সব তৃণমূলের ভোট কাটার নতুন খেলা । আমরা এ সব নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি না ।" যদিও তৃণমূল-বিজেপির আনা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন সিপিএম প্রার্থী প্রভাস সাঁই ৷
দুর্গাপুর পুরসভার 12 নম্বর ওয়ার্ড দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত । প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে এই ওয়ার্ডে শাসকদলের এগিয়ে থাকার রেকর্ড রয়েছে । সেই জায়গাতেই হঠাৎ আইএসএফ কর্মীদের সক্রিয়তা এবং বাম প্রার্থীর পাশে তাঁদের উপস্থিতি নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ ।
বামেদের সঙ্গে আইএসএফের সমঝোতা আনুষ্ঠানিকভাবে স্পষ্ট না হলেও, মাটির রাজনীতিতে কি তবে 'নতুন রসায়ন' দেখা যাবে ? দুর্গাপুর পশ্চিমে রবিবার সিপিএম প্রার্থীর সমর্থনে মিছিল আইএসএফ কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতির ছবি সেই প্রশ্নকেই আরও জোরালো করল বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ৷
আরও পড়ুন: