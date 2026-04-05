স্থাবর সম্পত্তি শূন্য নওশাদের! গত 5 বছরে কমেছে আয়, বেড়েছে হিংসায় উস্কানির মামলা

স্থাবর সম্পত্তি শূন্য নওশাদের! গত 5 বছরে কমেছে আয়, বেড়েছে হিংসায় উস্কানির মামলা
একুশের প্রাক্কালে হলফনামায় স্থাবর সম্পত্তির উল্লেখ থাকলেও, ছাব্বিশের মনোনয়ন পেশের সময় তিনি যে হলফনামা দিয়েছেন, তাতে কোনও স্থাবর সম্পত্তির উল্লেখ নেই ৷
Published : April 5, 2026 at 6:03 PM IST
কলকাতা, 5 এপ্রিল: ফের ভোটের ময়দানে ফুরফুরার ছেলে নওশাদ সিদ্দিকী । একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর ছাব্বিশেও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙড় বিধানসভা থেকে বাম সমর্থিত আইএসএফ প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তিনি । শনিবার মনোনয়ন পত্র পেশ করার সময় তিনি যে হলফনামা দিয়েছেন, তার থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে ।
বেড়েছে মামলার সংখ্যা
দেখা যাচ্ছে, গত 5 বছরে আয় কমেছে নওশাদ সিদ্দিকীর । স্থাবর সম্পত্তি শূন্য । অথচ, সমাজসেবী হিসেবে তাঁর মাসিক আয় উল্লেখ করা হয়েছে আড়াই লক্ষ টাকা । এদিকে, উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে তাঁর বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা । হুগলি, জাঙ্গিপাড়া-সহ দক্ষিণ 24 পরগনার ভাঙড়, উত্তর কাশীপুর, কেএলসি থানা-সহ একাধিক জায়গায় 17টি মামলা রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে । অধিকাংশ মামলায় সাম্প্রদায়িক হিংসায় উস্কানি, অস্ত্র আইন ও অবৈধ জমায়েতের অভিযোগ রয়েছে । যে মামলাগুলি 2023 সাল থেকে বিভিন্ন থানায় দায়ের করা হয়েছে ।
নওশাদের অস্থাবর সম্পত্তি
গত পাঁচ বছরে ভাঙড় বিধানসভার বিধায়ক হিসেবে পরিষেবা দিয়ে থাকলেও তিনি আজও জাঙ্গিপাড়া 93 নম্বর বুথের ভোটার । 33 বছর বয়সি নওশাদ সিদ্দিকীর জাঙ্গিপাড়া, ভাঙড় এবং কলকাতা মিলিয়ে মোট ছ'টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে । তাতে, গত পাঁচ বছরের আর্থিক আয়-ব্যয়ের পরিসংখ্যানও তুলে ধরা হয়েছে । সব মিলিয়ে তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে মোট 33 লক্ষ 50 হাজার 72 টাকার । তাঁর একটি 17 লাখ টাকার গাড়ি রয়েছে বলেও হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে । যদিও কোনও বিমা বা আর্থিক ঋণের উল্লেখ নেই নওশাদের হলফনামায় ।
নওশাদের স্থাবর সম্পত্তি
বাড়িঘর, ফ্ল্যাট কিম্বা জমি অর্থাৎ স্থাবর কোনও সম্পত্তি আইএসএফ বিধায়কের নামে নেই বলে তিনি হলফনামায় দাবি করেছেন । অর্থাৎ, নওশাদ সিদ্দিকীর স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ শূন্য । বর্তমানে তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ 33,50,072 টাকা ৷ 2021 সালে তাঁর মোট সম্পত্তি ছিল 22,62,970 টাকার ৷ একুশের প্রাক্কালে তাঁর হলফনামায় স্থাবর সম্পত্তির উল্লেখ থাকলেও, ছাব্বিশের মনোনয়ন পেশের সময় তিনি যে হলফনামা দিয়েছেন, তাতে কোনও স্থাবর সম্পত্তির উল্লেখ নেই ৷
আয়ের হিসেব
হলফনামায় দেখা যাচ্ছে, 2020-21 আর্থিক বছরে তাঁর আয় ছিল 14 লক্ষ 9 হাজার 268 টাকা । 2021-22 অর্থবর্ষে মোট আয় 4,74,190 টাকা, 2022-23 অর্থবর্ষে মোট আয় 5,01,530 টাকা, 2023-24 অর্থবর্ষে মোট আয় 4,87,280 টাকা হয় ৷ আয় ক্রমে কমতে কমতে 2024-25 আর্থিক বছরে আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 6 লক্ষ 61 হাজার 470 টাকা । এই মুহূর্তে তাঁর হাতে নগদ হিসেবে 50 হাজার 600 টাকা আছে বলে জানিয়েছেন নওশাদ ।
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভায় তৃণমূল ও বিজেপির বাইরে একমাত্র বামফ্রন্ট সমর্থিত আইএসএফ বিধায়ক হিসেবেই তিনি পরিচিতি পেয়েছিলেন । নানা প্রলোভনের সুযোগও এসেছে বহুবার । অভিযোগ তোলা হয়েছিল যে, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের থেকে তিনি টাকা নিয়েছেন । এমনকী এ বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের তরফে নওশাদ সিদ্দিকীকে একাধিকবার প্রশ্ন করা হয়েছিল । তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আজ পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দলের থেকে তিনি একটি টাকাও নেননি । কিন্তু রাজনৈতিক দল পরিচালনার জন্য মারাত্মক আর্থিক সংকটে রয়েছেন তিনি । যদি তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের থেকে টাকা নেন, তবে তা প্রকাশ্য সভামঞ্চ করে সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরার সামনে নিতে রাজি রয়েছেন । যদিও সে চিত্র গত পাঁচ বছরে দেখা যায়নি ৷