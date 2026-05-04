ভাঙড়ে নওশাদ-ঝড়ে উড়ল তৃণমূল ! বড় ব্যবধানে হার শওকতের
2021 এর ভোটেও ভাঙড় থেকে জয়ী হয়েছিলেন নওশাদ ৷ তবে গতবারের চেয়ে এবারে জয়ের ব্য়বধান আরও বেড়েছে ৷
Published : May 4, 2026 at 7:50 PM IST
ভাঙড়, 4 মে: ভোট প্রচারে তৃণমূলের দাবি ছিল, এবারে ভাঙড় তারা পুনরুদ্ধার করবে ৷ এজন্য এবার শাসকদলের বাজি ছিল শওকত মোল্লা ৷ তবে সোমবার ফল প্রকাশ হতে দেখা গেল, গতবারের চেয়েও আরও বেশি ভোটের ব্যবধানে ভাঙড় থেকে জয়ী হলেন আইএসএফ প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকী ৷ শওকতকে প্রায় 29 হাজার ভোটে হারিয়ে জয়ের মুকুট ছিনিয়ে নিলেন নওশাদ । সেই সূত্রে ভাঙড়ে আইএসএফ নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখল বলেও মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ৷
গণনার শুরুটা অবশ্য অন্যরকম ছিল । প্রথম কয়েক দফায় এগিয়ে ছিলেন তৃণমূলের শওকত মোল্লা । সেই সময়েই অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, ভাঙড়ে 'পুরনো ছবি'ই বজায় থাকবে । কিন্তু রাউন্ড বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে থাকে হিসেব । ধীরে ধীরে ব্যবধান কমাতে শুরু করেন নওশাদ, তারপর একের পর এক রাউন্ডে লিড বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত নিরঙ্কুশ জয় নিশ্চিত করেন তিনি ।
ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙড়ের বিভিন্ন প্রান্তে আবিরে রঙিন হয়ে ওঠে এলাকা, মিছিল বেরোয় দলীয় পতাকা হাতে । কোথাও মিষ্টিমুখ, কোথাও ঢাকের তালে নাচ সব মিলিয়ে এক নতুন রাজনৈতিক উচ্ছ্বাস চোখে পড়ে । লক্ষণীয়, এই উদযাপনে প্রচলিত সবুজ-সাদা নয়, বরং আইএসএফের পতাকাই প্রাধান্য পায় ।
এই ফলাফলকে অনেকেই দেখছেন 'প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ভোটের প্রতিফলন' হিসেবে । স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়নের কিছু ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল । পাশাপাশি সংগঠনের ভিতরেও অসন্তোষ জমছিল । সেই ক্ষোভই ব্যালটে প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ।
অন্যদিকে, নওশাদ সিদ্দিকীর প্রচার কৌশলও এই জয়ের বড় কারণ বলে মনে করা হচ্ছে । মাটির মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ, লাগাতার জনসংযোগ এবং স্থানীয় ইস্যুতে সরব থাকা এই তিনকে হাতিয়ার করেই তিনি ভোটের লড়াইয়ে এগিয়ে গিয়েছেন বলে মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের ।
অন্যদিকে তৃণমূলের কাছে এই ফল নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা । শওকত মোল্লার পরাজয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে হতাশা তৈরি করেছে । যদিও দলীয় নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়েছে, ফলাফল খতিয়ে দেখে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার দিকে জোর দেওয়া হবে ।
আইএসএফের কাছে অবশ্য এই জয় অনেক বড় বার্তা বহন করছে । ভাঙড় দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর এলাকা হিসেবে পরিচিত । সেই কেন্দ্রে এত বড় ব্যবধানে জয় পাওয়া দলকে নতুন আত্মবিশ্বাস দেবে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা । জয়ের পর নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, "এটা আমার ব্যক্তিগত জয় নয়, মানুষের জয় । তারা পরিবর্তন চেয়েছেন, সেই পরিবর্তনের পক্ষেই ভোট দিয়েছেন ।"
