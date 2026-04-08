মমতার 'তাজা নেতা' থেকে ISF মুখ ! ক্যানিং পূর্বে মনোনয়ন পেশে শক্তি প্রদর্শন আরাবুলের

মমতার 'তাজা নেতা' থেকে ISF মুখ ! ক্যানিং পূর্বে মনোনয়ন পেশে শক্তি প্রদর্শন আরাবুলের
ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার গণতন্ত্রকে হত্যার অভিযোগ করলেন আরাবুল ইসলাম ৷ নাম না-করেই শওকত মোল্লাকে নিশানা ৷
Published : April 8, 2026 at 2:32 PM IST
ক্যানিং, 8 এপ্রিল: একসময় ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের দাপুটে বিধায়ক হিসেবে পরিচিত ছিলেন আরাবুল ইসলাম ৷ রাজনীতিতে তাঁর উত্থান ছিল বিতর্কময় ৷ একদা আরাবুলকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'তাজা নেতা' বলেও উল্লেখ করেছিলেন ৷ কিন্তু, সময়ের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক ও সমীকরণ দুই বদলেছে ৷ আর সেই পরিবর্তনের ফল, আরাবুল ইসলামের বর্তমান রাজনৈতিক ঠিকানা ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ ৷ আইএসএফে যোগ দিয়েই ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন আরাবুল ৷ বুধবার তিনি মনোনয়নপত্র জমা করলেন রিটার্নিং অফিসারের কাছে ৷
এ দিন মনোনয়ন পেশ করতে যাওয়ার সময় ক্যানিংয়ে নিজের ও আইএসএফ-এর শক্তি প্রদর্শনে কোনও রকম খামতি রাখেননি আরাবুল ৷ কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে বিশাল মিছিল করে ক্যানিং মহকুমা শাসকের দফতরে পৌঁছান ৷ পথে আরাবুলের সমর্থনে স্লোগানও উঠল ৷ মনোনয়ন পেশের মিছিল যাওয়ার রাস্তা আইএসএফ-এর পতাকায় ঢেকে দেওয়া হয় ৷ আর সাধারণ মানুষের মধ্যেও আরাবুলের মিছিলকে ঘিরে উৎসাহ দেখা গিয়েছে ৷
মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর ক্যানিং পূর্বের আইএসএফ প্রার্থী শাসকদল তৃণমূল, বিশেষত বিদায়ী বিধায়ক শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা এলাকায় গণতন্ত্রকে 'হত্যা'র অভিযোগ তুলেছেন ৷ তিনি বলেন, "সাধারণ মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই, বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দমন করা হচ্ছে ৷ এই পরিস্থিতির পরিবর্তন দরকার ৷ সেই পরিবর্তনের জন্যই মানুষ এবার আইএসএফ-কে ভোট দেবে ৷"
আরাবুল ইসলাম আরও বলেন, "আমি যখন বিভিন্ন এলাকায় প্রচারে যাচ্ছি, তখন সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাশে দাঁড়াচ্ছে ৷ মানুষের এই সাড়া আমাকে আশাবাদী করে তুলেছে ৷ আমি ক্যানিং পূর্বের মানুষের জন্য কাজ করতে চাই ৷ উন্নয়ন ও মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করব ৷ মানুষ পরিবর্তন চাইছে, আর সেই পরিবর্তনের প্রতীক হবে আইএসএফ ৷"
তবে, মনোনয়ন জমার দিনেও অশান্তি পিছু ছাড়েনি আরাবুলের ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁর মিছিলকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ৷ বহু জায়গায় তাঁর কর্মী-সমর্থকদের গাড়ি আটকানো ও ভয় দেখানোর চেষ্টা হয়েছে তৃণমূলের তরফে ৷ যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে শাসকদল ৷
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র এবারের নির্বাচনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে উঠে এসেছে ৷ এখানে তৃণমূল কংগ্রেস, আইএসএফ এবং বিজেপির মধ্যে ত্রিমুখী লড়াই হবে ৷ সেই দিক থেকে আরাবুল ইসলামের প্রার্থী পদ এই কেন্দ্রের নির্বাচনী সমীকরণকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে ৷