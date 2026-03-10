SIR ঝড়ে 'ভূত' কি সত্যিই উড়ল ? ভোটার তালিকার ডালে রইল কারা
ভোটার তালিকায় নাকি এখনও 'তেনারা' আছেন ! পাড়ার যে ঠাকুমা এক যুগ আগে প্রয়াত, ভোটের দিন তিনিও নাকি বুথে গিয়ে 'দায়িত্ব' পালন করেন !
Published : March 10, 2026 at 8:07 PM IST
সুমন বটব্যাল
কলকাতা, 10 মার্চ : পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন মানেই কেবল দেওয়াল জুড়ে রংচঙে স্লোগান বা মাইকে ঝড় তোলা প্রতিশ্রুতি নয় । তার আড়ালে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর ফিরে আসে এক অদ্ভুত উপাখ্যান—ভোটার তালিকায় নাকি এখনও 'তেনারা' আছেন ! পাড়ার যে ঠাকুমা এক যুগ আগে প্রয়াত, ভোটের দিন তিনিও নাকি বুথে গিয়ে 'দায়িত্ব' পালন করেন ! স্বভাবতই, বাংলার ভোটের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে ভূতুড়ে ভোটারের প্রসঙ্গ !
এমন আবহে নির্বাচনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ফুল বেঞ্চ নিয়ে বঙ্গ সফরে এসেছিলেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ কোনও রাখ ঢাক না রেখেই তিনি স্পষ্ট করেছেন, বাংলার ভোটার তালিকা থেকে 'ভূতুড়ে ভোটার' তাড়াতেই SIR-এর উদ্যোগ ৷ আশ্বাসের সুরে বলেছেন, "কোনও বৈধ ভোটার যেন বাদ না যায়, কোনও অবৈধ ভোটার যেন ভোট দিতে না পারে—এটাই এসআইআরের একমাত্র লক্ষ্য"৷ কিন্তু SIR-ঝড়ে ‘ভূত’ কি সত্যিই উড়ল ? ভোটার তালিকার ডালে কারা রইল, কারা পগারপার ?
'ভূতুড়ে ভোটার'—বাংলার ভোটের চির চেনা চরিত্র
এই অভিযোগ নতুন নয় । বাম আমল থেকে পালাবদলের পর তৃণমূল জমানা—সরকার বদলেছে, কিন্তু 'ভূতুড়ে ভোটার'-এর গল্প বদলায়নি । হার-জিতের ব্যবধান যখন কয়েক হাজারে আটকে যায়, তখন এই 'অদৃশ্য' নামগুলিই হয়ে ওঠে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু । বিরোধীরা বারবার বলেছে, ভোটার তালিকার ফাঁকফোকরই নাকি ক্ষমতার পাল্লা ভারী করে । অভিযোগের তীর কখনও গিয়েছে শাসকের দিকে, কখনও কমিশনের 'গাফিলতি'র দিকে । কিন্তু তালিকার পাতায় 'অমর' হয়ে থাকা ভূতুড়ে নামগুলো যেন বারবার ফিরে আসে—নতুন বিতর্ক, নতুন রাজনৈতিক ঝড় নিয়ে ৷
এসআইআরের ঝাপটায় ভূত কি সত্যিই উধাও ?
নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি—টানা চার মাস ধরে বাড়ি-বাড়ি সমীক্ষা, মৃত ভোটারের নাম বাদ, নথি যাচাই—দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর প্রকাশিত সংশোধিত চূড়ান্ত তালিকা । কমিশনের পরিসংখ্যান বলছে, মোট ভোটার সংখ্যা 7 কোটি 66 লক্ষ 37 হাজার 529 থেকে কমে দাঁড়িয়েছে 7 কোটি 4 লক্ষ 59 হাজার 284 । অর্থাৎ প্রায় 62 লক্ষ নাম বাদ ! সংখ্যাটা চমকপ্রদ । কিন্তু এখানেই শেষ নয় । আরও 60 লক্ষ 6 হাজার 675 জনের নাম রয়েছে 'বিবেচনাধীন' তালিকায় । আদালত-নিযুক্ত কমিটির অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত । ফলে প্রশ্ন উঠছে, SIR ঝড় বয়ে গেলেও ভূতেদের সব ডাল কি ফাঁকা হয়েছে ? নাকি কোথাও এখনও রয়ে গেছে তেনাদের ছায়া !
বিরোধীদের সুর—'ভূত' ছিল, আছে, থাকবে
সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী দাবি করেছেন, বহু বছর ধরেই ভোটার তালিকায় অসঙ্গতি ছিল । তাঁর কথায়, 2002 সালের এসআইআরের পর কিছুটা 'স্বচ্ছতা' এলেও 2013 সালের পর থেকে নাকি তালিকায় ভয়াবহ গরমিল বেড়েছে । যদিও একই সঙ্গে তাঁর সতর্কবার্তা—তাড়াহুড়ো করে প্রক্রিয়া শেষ করতে গিয়ে জীবিত নাগরিকের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না । বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের অভিযোগ, "ভূতেদের কাঁধে ভর করেই সরকার টিকে রয়েছে ।" তবে তিনিও মানছেন, শতভাগ ভূতমুক্ত তালিকার দাবি এখনই করা কঠিন । অর্থাৎ বিরোধী শিবিরের সুরে স্পষ্ট—ভূত ছিল, আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকতে পারে !
শাসকদলের পালটা—‘ভূতের গল্পে জীবিতের অধিকার খর্ব’
তৃণমূলের বক্তব্য সম্পূর্ণ উলটো । দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের দাবি, ভূতের অজুহাতে বহু যোগ্য ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে । তাঁর কথায়, "ভূতের গল্প তুলে জীবিত মানুষকেই মৃত দেখানোর চেষ্টা হয়েছে।" শাসকদলের দাবি, এই বিতর্ক আসলে রাজনৈতিক কৌশল—ভোটের আগে সংশয় ছড়ানোর প্রচেষ্টা । প্রতিবাদে ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে টানা ধরনায় বসেছেন স্বয়ং দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
বিশ্লেষকদের চোখে—এ এক অনন্ত চক্র
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটার তালিকা কোনও স্থির দলিল নয়; এটি চলমান প্রক্রিয়া । প্রতি বছর কেউ মারা যান, কেউ বাসস্থান বদলান, কারও নামের বানান ভুল হয়, কারও নথি আপডেট হয় না । এই ফাঁকফোকর থেকেই জন্ম নেয় 'ভূতুড়ে ভোটার'-এর ধারণা । একবারের ঝাড়াই-বাছাইয়ে তাই স্থায়ী সমাধান প্রায় অসম্ভব । তার উপর রয়েছে 60 লক্ষের বেশি বিবেচনাধীন নাম । মনোনয়ন জমার শেষ দিন পর্যন্ত সংযোজন-বিয়োজন চলতে পারে । ফলে আজ যে নাম বাদ, কাল সে ফিরতেও পারে । আবার আজ যে রয়েছে, আগামী সংশোধনে সে উধাও হতে পারে !
ভূত উড়ল, না ছায়া রইল?
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, প্রশ্নটা কেবল রাজনৈতিক তরজার নয়; গণতন্ত্রের বিশ্বাসযোগ্যতারও । প্রতিটি নামের পিছনে একজন নাগরিকের অধিকার জড়িয়ে । ভুল মানেই গণতন্ত্রের শরীরে আঁচড় । পর্যবেক্ষকদের মতে, এসআইআর ঝড়ে হয়তো অনেক 'ভূত' উড়েছে । কিন্তু বাংলার নির্বাচনী ইতিহাস বলছে, এই চরিত্র বারবার ফিরে আসে । সরকার বদলায়, স্লোগান বদলায়, তবু ভোটার তালিকার পাতায় 'অদৃশ্য উপস্থিতি' নিয়ে সন্দেহের ছায়া থেকেই যায় ! সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, 'ভূতুড়ে ভোটার' যেন বাংলার ভোট-উপাখ্যানের স্থায়ী পার্শ্বচরিত্র- আগেও ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকবে !
এখন দেখার, কেন্দ্রীয় বাহিনী, প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং এজেন্ট, 'নিরীহ' ভোটার সকলের নজর এড়িয়ে অতীতের মতো ছাব্বিশের ভোটযুদ্ধেও ‘তেনারা’ বুথমুখী হন কি না!
আরও পড়ুন: