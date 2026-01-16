আসন্ন নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটকে নিশানা করতেই কি মালদায় সভা মোদির

আসন্ন নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটকে নিশানা করতেই কি মালদায় সভা মোদির
মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ৷ দক্ষিণ দিনাজপুরেও সংখ্যালঘুদের ভালো ভোট রয়েছে ৷ এই আসনগুলিকেই এবার টার্গেট করেছে বিজেপি ৷
Published : January 16, 2026 at 7:57 PM IST
মালদা, 16 জানুয়ারি: বীজটা সম্প্রতি পুঁতে গিয়েছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ৷ চাঁচলের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় পরিবর্তন সংকল্প সভা করে ঘোষণা করেছিলেন, সংখ্যালঘু মানুষজনও বিজেপির কাছে ব্রাত্য নয় ৷ তাই সংখ্যালঘুরা এখন বিজেপিকে সমর্থন করছেন ৷ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেও বিজেপিকে সমর্থন করবেন তাঁরা ৷ শনিবারের বারবেলায় শুভেন্দুর পুঁতে যাওয়া সেই বীজেই সিঞ্চন করতে আসছেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি ৷ পুরাতন মালদায় সভা করবেন তিনি ৷ গৌড়বঙ্গের তিন জেলার প্রায় কেন্দ্রস্থলে প্রধানমন্ত্রীর এই সভা ঘিরেই এখন আলোচনা রাজনৈতিক মহলে ৷ তবে কি এবার সংখ্যালঘুদের ভোটও নিশানা করছে পদ্ম শিবির ?
আগামিকাল মালদা থেকে দেশের প্রথম স্লিপার ক্লাস বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সঙ্গে ন’টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ একইসঙ্গে একাধিক রেল প্রকল্পের ঘোষণা করবেন তিনি ৷ আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজ্যবাসীকে এটা তাঁর উপহার ৷ কারণ, এই মুহূর্তে রেল ছাড়া অন্য কোনও উপহার তাঁর ঝোলায় নেই ৷ 100 দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত-সহ প্রায় সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গে কার্যত রুদ্ধ ৷ তার জন্য মমতা, অভিষেক-সহ তৃণমূলের সমস্ত স্তরের নেতা-নেত্রীরা সকাল-সন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাপ-বাপান্ত করছেন ৷ নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, তাঁদের সুর তত চড়ছে ৷ বিশেষত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ঘাসফুলের এই প্রচার এখন থেকেই সপ্তমে ৷
এই পরিস্থিতিতে মালদায় সভা করতে আসছেন নমো ৷ মালদাকেই বাছলেন কেন তিনি ? উদ্দেশ্য একটিই ৷ মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ৷ দক্ষিণ দিনাজপুরেও সংখ্যালঘুদের ভালো ভোট রয়েছে ৷ এর সঙ্গে রয়েছে মালদা ও মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক রাজনীতি ৷ কয়েকদিন আগে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে ফিরে গিয়েছেন মৌসম নুর ৷ তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে মুর্শিদাবাদে নতুন দল গড়েছেন হুমায়ুন কবীর ৷ এই দু’জন দুই জেলায় ঘাসফুলের ভোট ব্যাংকে কিছুটা হলেও ধস নামাতে পারেন বলে ধারণা পদ্ম শিবিরের ৷
তার সঙ্গে আইএসএফ, এআইএমআইএম-এর মতো দলগুলিও এই দুই জেলায় মাথা গলানোর চেষ্টা করছে ৷ উত্তর দিনাজপুরেও তারা সক্রিয় ৷ এই চারটি জেলায় মোট আসনের সংখ্যা 49 ৷ এই আসনগুলিকেই এবার টার্গেট করেছে বিজেপি ৷ মালদা ও দুই দিনাজপুরে তাদের একজন করে সাংসদ রয়েছেন ৷ বিধায়কও রয়েছেন ৷ তাই এই তিন জেলার সঙ্গে এবার মুর্শিদাবাদেও নির্বাচনী লাভের জন্য ঝাঁপাতে চাইছে পদ্ম শিবির ৷
জেলা বিজেপির এক প্রথম সারির নেতা জানাচ্ছেন, "মালদার সংখ্যালঘু মানুষজন বুঝে ফেলেছেন, তৃণমূল এত বছর ধরে তাঁদের শুধু ভোটের স্বার্থে ব্যবহার করেছে ৷ তাঁদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কিছু করেনি ৷ তাই তাঁরা এখন তৃণমূল ছেড়ে আমাদের সমর্থন করছেন ৷ কালিয়াচক, হরিশ্চন্দ্রপুর, রতুয়া, এমনকি মালতিপুরের মতো এলাকায় আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি ৷ গত লোকসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোট আমাদের প্রার্থীদের সমর্থনে গিয়েছে ৷ আগামিকাল প্রধানমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে কী বার্তা দেন, তা জানতে আমরাও মুখিয়ে রয়েছি ৷"
প্রশ্ন উঠছে অন্য জায়গায় ৷ সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষত বিজেপি নিয়ন্ত্রিত রাজ্যগুলিতে কাজ করতে গিয়ে নানাবিধ হেনস্তার শিকার হয়েছেন মালদার পরিযায়ী শ্রমিকরা ৷ তাঁদের অধিকাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ৷ বাংলা ভাষায় কথা বলায় তাঁদের অনেকের গায়ে বাংলাদেশি তকমা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এমনকি বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছে ৷ খুনের ঘটনাও ঘটেছে ৷ অনেক কষ্টে ঘরে ফিরে আসা এই মানুষগুলো কি কখনও বিজেপিকে সমর্থন করবে ? তার সঙ্গে এসআইআর নিয়ে তৃণমূল যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করেছে তাতে সংখ্যালঘুদের অনেকেও এনিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন ৷ পদ্ম শিবির কি সেই মানুষগুলোকে পাশে পাবে ? এসব প্রশ্ন এখন জেলা বিজেপির অন্দরেও ৷ উত্তরের খোঁজে দলের নেতা-কর্মীরাও তাকিয়ে আগামিকালের দিকে ৷
লক্ষ্য অনেক বড় ৷ উত্তরবঙ্গ এখন এই রাজ্যে কার্যত গেরুয়া শিবিরের ইঞ্জিন ৷ তাই তাদের ভাবনার শুরুটা উত্তরবঙ্গ থেকেই করতে হবে ৷ সেই ট্র্যাক ঠিক রেখেই পৌঁছতে হবে গঙ্গার দক্ষিণে ৷ আগামিকাল যার শুরু হচ্ছে মুর্শিদাবাদ দিয়ে ৷ আগামী পরশু হুগলির সিঙ্গুরে সভা করবেন নমো ৷ ওই সভায় যে তাঁর গলায় শিল্পনামা শোনা যাবে সেটা কার্যত নিশ্চিত ৷ নমোর এই দুই সভাই আসন্ন নির্বাচনে বিজেপির নকশা নির্ধারণ করে দেবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷
যদিও এসব নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ দলের দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তিনি শুধু বলেন, "আগামিকাল আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মালদায় আসছেন ৷ রেলের অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরিবর্তন সংকল্প সভায় বক্তব্য রাখবেন তিনি ৷ তাঁর কথা শোনার জন্য আমরা মুখিয়ে রয়েছি ৷ তাঁর মালদা সফরে উজ্জীবিত দলের প্রত্যেক কর্মী ৷"