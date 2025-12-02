সংখ্যালঘু ভোটকে নিশানা করতেই কি মালদায় মমতার রাজনৈতিক সভা

সংখ্যালঘু ভোটকে নিশানা করতেই কি মালদায় মমতার রাজনৈতিক সভা
সংখ্যালঘুরা মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পাশে নেই, দাবি বিরোধীদের৷ বাম-কংগ্রেস-বিজেপিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল৷
Published : December 2, 2025 at 9:22 PM IST
মালদা, 2 ডিসেম্বর: তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন মালদায়৷ বুধবার মালদার গাজোলে তিনি সভা করবেন৷ আর এই সভার স্থান নির্বাচন ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা৷ প্রশ্ন উঠেছে, শুধু মালদা নয়, পাশ্বর্বর্তী দুই দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদের মানুষও কি সেখানে থাকবেন? নিশানায় কি সংখ্যালঘু ভোট? সেই কারণেই কি গৌড়বঙ্গের তিন জেলা এবং মুর্শিদাবাদের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়?
তৃণমূল অবশ্য ভোটের অঙ্কে এখনও যেতে নারাজ৷ বরং ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই গাজোলকে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে তাদের মত৷ তৃণমূলের মালদা জেলা সহ-সভাপতি শুভময় বসুর বক্তব্য, “মালদা জেলার প্রায় কেন্দ্রস্থলে গাজোলের অবস্থান৷ বিশেষত উত্তর মালদার মানুষজন খুব সহজেই গাজোলে চলে আসতে পারেন৷ জেলার বাকি অংশ থেকেও গাজোলের দূরত্ব খুব বেশি নয়৷ তাই মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য গাজোলকে বেছে নেওয়া হয়েছে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘ওই সভায় পাশাপাশি জেলার মানুষও নিজেদের উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে, তাঁর কথা শুনতে আসতে পারেন৷ আগামিকাল মুখ্যমন্ত্রী সেখানে প্রথমে প্রশাসনিক সভা করবেন৷ অনেক প্রকল্পের শিলান্যাস হবে৷ অনেক প্রকল্পের উদ্বোধন হবে৷ তারপর তিনি মানুষের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন৷’’
উল্লেখ্য়, গত কয়েকটি নির্বাচনেই দেখা গিয়েছে, তৃণমূল নেত্রী জনসভা করার জন্য গাজোলকে প্রাধান্য দিয়েছেন৷ জেলার রাজনৈতিক মহল বলছে, এর মূল কারণ গাজোলের ভৌগোলিক অবস্থান৷ পুরো দক্ষিণ দিনাজপুর এবং উত্তর দিনাজপুরের দক্ষিণাংশের লোকজন খুব সহজে এখানে চলে আসতে পারেন৷ মুর্শিদাবাদ লাগোয়া ফরাক্কা, সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ান, জিয়াগঞ্জ এলাকার মানুষজনও ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই গাজোলে চলে আসতে পারেন৷
মালদা জেলার 12টি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় কেন্দ্রে গাজোলের অবস্থান৷ একুশের ভোটে এখান থেকে নির্বাচনী সভা করে ভালো ফল পেয়েছেন মমতা৷ তাই তারপর থেকে তিনি গৌড়বঙ্গে নির্বাচনী প্রচার শুরু করার জন্য গাজোলকেই বেছে নিয়েছেন একাধিকবার৷ এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না৷
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনুমান, এসআইআর আবহে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত তৃণমূলের অবস্থান বেশ ভালো৷ বরং এনিয়ে কিছুটা হলেও বিপাকে বিজেপি৷ গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে এনআরসি-র হাওয়া তুলে পশ্চিমবঙ্গে সংকটে পড়ে যায় গেরুয়া শিবির৷ সেই এনআরসি-কে হাতিয়ার করেই সংখ্যালঘু ভোটের সিংহভাগ নিজের দিকে টেনে এনেছিলেন পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ এবার তাঁর হাতিয়ার এসআইআর৷ তার পিছনে নিশ্চিতভাবে চলে আসবে সিএএ এবং এনআরসি৷
এই নিয়ে শুভময় বসু বলেন, ‘‘এসআইআর নিয়ে গ্রামীণ মানুষজনের মনে ভীষণ ভয় রয়েছে৷ শুভেন্দু অধিকারীর বিভিন্ন মন্তব্যে তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন৷ বিশেষত সংখ্যালঘু এবং তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষ বেশি অতঙ্কিত ছিলেন৷ মুখ্যমন্ত্রী মালদার আম, আমসত্ত্ব, রসকদম্ব পেয়েছেন৷ আবার তিনি আগামী এপ্রিলের জন্য এসব উপহার দিতে আসছেন৷’’
একই সঙ্গে তাঁর দাবি, এসআইআর-এর কাজ উত্তর প্রদেশের তুলনায় বাংলায় অনেক ভালো হচ্ছে৷ সরকারি কর্মীরা অনেক চাপ নিয়ে সেই কাজ কার্যত শেষ করে দিয়েছেন৷ কিন্তু এত চাপের কারণেই অনেক বিএলও-র ভুল হচ্ছে৷ তার থেকেই কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটছে৷ এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে 28 জন মারা গিয়েছেন বলেও জানিয়েছেন তৃণমূলের এই নেতা৷
কিন্তু এসআইআর-কে হাতিয়ার করে সংখ্যালঘু ভোটের উপর নিজের কর্তৃত্ব কি বজায় রাখতে পারবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এই মুহূর্তে গৌড়বঙ্গের তিন জেলা এবং মুর্শিদাবাদের সংখ্যালঘু মহলের একাংশে তৃণমূল নেত্রীর গ্রহণযোগ্যতা কিছুটা প্রশ্নের মুখে পড়েছে৷ কারণ, তাঁর ঘোষণা এবং তাকে বাস্তবায়িত না-করতে পারা৷
এই বিষয়টিকে সামনে এনেই এই সংখ্যালঘু বৃত্তে মাথা গলাতে চাইছে আসাদুদ্দিন ওয়াইসি-র এআইএমআইএম (মিম)৷ যদিও মিম এখানে সেভাবে কিছুই করতে পারবে না-বলে মনে করা হচ্ছে৷ কিন্তু তাদের অবস্থান কিছুটা হলেও জানান দিচ্ছে, সংখ্যালঘু বেল্টে তণমূল নেত্রীর ধার কমছে৷
সেই সুযোগ কাজে লাগাতে চাইছে বিরোধীরা৷ কংগ্রেসের মালদা জেলার সহ-সভাপতি মোত্তাকিন আলম সরাসরি ওয়াকফ বিল নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছেন৷ তিনি বলেন, ‘‘ওয়াকফ বিল নিয়ে তাঁর অবস্থান এই এলাকার সংখ্যালঘু মানুষের মধ্যে প্রশ্ন তুলেছে৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ‘বাংলায় ওয়াকফ বিল লাগু হবে না’৷ তিনি তাঁর সেই কথা রাখতে পারেননি৷ একই কথা এনআরসি, সিএএ আর এসআইআর নিয়ে বলেছিলেন৷ এসব কারণে সংখ্যালঘুরা এখন আর তাঁর উপর ভরসা রাখতে পারছেন না৷’’
তাঁর দাবি, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এর আগে গাজোলে সভা করতে এসে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক কথা বলেছিলেন৷ সেই বক্তব্যকে হাতিয়ার করেই সেবার সংখ্যালঘুদের মন জয় করেছিলেন মমতা৷ এবারও একই কৌশল নিতে চাইছেন তৃণমূল সুপ্রিমো৷ তবে তা আর হবে না৷
কেন হবে না? সেই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কংগ্রেসের এই নেতা বলেন, ‘‘কিন্তু বাংলার মানুষ জেনে ফেলেছেন, যোগী আদিত্যনাথ এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একই স্কুলে পড়াশোনা করেছেন৷ সেটা হল আরএসএস৷ সংখ্যালঘু ভোটই তাঁর নিশানা৷ তবে বাংলার সংখ্যালঘুরা বুঝে ফেলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা তৃণমূল কী জিনিস৷ এখন তাঁরা তৃণমূল আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পছন্দ করছেন না৷”
একই বক্তব্য, সিপিআইএম-এর মালদা জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্রেরও৷ তাঁর মতে, গত বিধানসভা নির্বাচনে এনআরসি আর সিএএ জুজু দেখিয়ে তৃণমূল কিছু আসন পেয়েছিল৷ এবার এসআইআর নিয়ে একই কৌশল তাদের৷ তবে তা সফল হবে না৷ গৌড়বঙ্গ থেকে আগের মতোই শূন্য হাতে ফিরতে হবে তৃণমূল নেত্রীকে৷
তিনি বলেন, ‘‘এবারও তাঁর কোনও লাভ হবে না৷ মালদা, দুই দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদে তাঁর বেশি কিছু করা মুশকিল৷ আর মুসলিমরা তাঁকে কেন ভোট দেবে? তিনি মুসলিমদের সঙ্গে দ্বিচারিতা করছেন৷ ওয়াকফ নিয়ে বলছেন, এখানে কিছু হবে না৷ দিল্লি গিয়ে আন্দোলন কর৷ পরে তিনিই বিজেপির কাছে নতিস্বীকার করে ওয়াকফ আইন মেনে নিলেন৷ রাজ্যের সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি তিনি কেন্দ্রীয় পোর্টালে যুক্ত করতে বলেছেন৷ মুসলিম সমাজ বিষয়টি কীভাবে নিচ্ছে, সেটা নির্বাচনী ফলে বোঝা যাবে৷’’
সিপিআইএম-এর এই নেতা আরও বলেন, ‘‘তিনি এতদিন এনআরসি, সিএএ বাংলায় হতে দেবেন না বলেছেন৷ শুধু তাই নয়, এসআইআর-এর বিরোধিতায় মিছিল করেছেন৷ অথচ পরবর্তীতে সবটাই বাংলায় লাগু হয়েছে৷ তাঁর কথার সঙ্গে কাজের কোনও মিল নেই৷ মুসলিমরা সবটাই বুঝতে পারছেন৷ শুধুমাত্র বিজেপি জুজু দেখিয়ে কতবার সংখ্যালঘু মানুষের সমর্থন আদায় করা যাবে?’’ বরং তিনি আবার বামেদের দিকে ভোটারদের স্রোত ফিরবে বলে আশা করছেন৷
তৃণমূল অবশ্য বিরোধীদের দাবিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ৷ বরং কেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এসআইআর মেনে নিল, সেই ব্যাখ্যা দিচ্ছে শাসকপক্ষ৷ তৃণমূলের মালদা জেলা সহ-সভাপতি শুভময় বসুর দাবি, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, এ’রাজ্যে তিনি এসআইআর করতে দেবেন না৷ কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুযায়ী দেশে কোনও আইন তৈরি হয়ে গেলে সব রাজ্য সেই আইন মেনে চলতে বাধ্য৷ এই বাধ্যবাধকতার জন্য আমাদের অনেক অন্যায় সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হচ্ছে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এসআইআর মানে কি মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করা? আর সংখ্যালঘু ভোট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিল, আছে এবং থাকবে৷ ঘটনাচক্রে গত লোকসভা নির্বাচনে আমরা মালদা জেলায় কোনও আসন পাইনি৷ কিন্তু তার মানে এই নয় যে বাংলায় সংখ্যালঘু ভোট তৃণমূলের পাশ থেকে সরে গিয়েছে৷ এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল৷ সংখ্যালঘুরা জানেন, আস্থার প্রতীক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তিনি সব সম্প্রদায়ের মানুষেরই ত্রাতা৷’’
শুভময় বসুর আরও বক্তব্য, ‘‘তবে এই জেলায় বিজেপি আমাদের কোনও প্রতিপক্ষই নয়৷ কংগ্রেস গোটা দেশে ব্রাত্য হয়ে পড়লেও মালদা জেলায় কংগ্রেসই আমাদের প্রধান বিপক্ষ৷ সিপিআইএম আলোচনাতেই আসে না৷ আসন্ন নির্বাচনে তাদের প্রতিটি প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে৷”
তৃণমূল বিজেপিকে গুরুত্ব না-দিলেও গত কয়েকটি নির্বাচনে গৌড়বঙ্গে বিজেপির পারফরম্যান্স নেহাত মন্দ নয়৷ তাই সামগ্রিক বিষয়ে তারা কী বলছে? বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় এই নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাননি৷ তাঁর সাফ কথা, “তৃণমূলের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে৷ শুধু গৌড়বঙ্গ কিংবা মুর্শিদাবাদে নয়, গোটা রাজ্যেই ওরা ব্যাকফুটে৷ সংখ্যালঘু আর তফশিলি ভোটে নজর দিতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গাজোলে সভা করছেন৷ মুখে বলা হচ্ছে, শুধু মালদা জেলা নিয়ে সভা৷ কিন্তু এর আগেও দেখা গিয়েছে, তাঁর সভায় পাশাপাশি জেলা থেকে লোক এনে সভাস্থল ভরানো হচ্ছে৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘গত লোকসভা নির্বাচনে মালদা ও দুই দিনাজপুরে মুখ থুবড়ে পড়েছিল তাঁর দল৷ কোনও জুজু কাজ করেনি৷ মুর্শিদাবাদে তাঁরা বাইরে থেকে প্রার্থী ভাড়া করে আনতে হয়েছে৷ সেই নির্বাচনে দেখা গিয়েছে, সংখ্যালঘুরাও বিজেপিকে সমর্থন করতে শুরু করেছেন৷ বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের মিথ্যে প্রচার তাঁরা ধরে ফেলেছেন৷ ছাব্বিশের নির্বাচনেও তার ব্যতিক্রম হবে না৷ তাছাড়া তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা যেভাবে সাধারণ মানুষের কাছে নানা আছিলায় কাটমানি নিতে শুরু করেছেন, মানুষ তার জবাব নির্বাচনেই দেবে৷ আসন্ন নির্বাচনে শুধু গৌড়বঙ্গ কিংবা মুর্শিদাবাদ নয়, গোটা রাজ্যেই তৃণমূলের ভরাডুবি হবে৷”