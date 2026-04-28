মুকুল নেই, তবু কৃষ্ণনগর উত্তরে ভোটের ময়দানে 'চাণক্য'ই যেন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী

মুকুল নেই, তবু কৃষ্ণনগর উত্তরে ভোটের ময়দানে 'চাণক্য'ই যেন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী
ভোটের সমীকরণে এক অদ্ভুত 'ছায়াযুদ্ধ' । তিন জন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলেও লড়াইটা যেন 'অদৃশ্য' রায়সাহেব কে ঘিরেই ! সৌমিতা ভট্টাচার্য্য ও সাহাজান পুরকাইতের প্রতিবেদন ৷
Published : April 28, 2026 at 7:29 PM IST
কৃষ্ণনগর: তিনি আর নেই । তবু যেন আছেন সর্বত্র ! কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে এবারের ভোটে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী তিনজন হলেও লড়াইটা যেন চতুর্থ এক অদৃশ্য মুখকে ঘিরেই, তিনি মুকুল রায় !
প্রচারের মঞ্চে, পাড়ার আড্ডায়, চায়ের দোকানে সব জায়গাতেই ঘুরেফিরে একটাই নাম । যেন মৃত্যুর পরেও ভোটের ময়দানে 'ফ্যাক্টর' হয়ে উঠেছেন রাজনীতির সেই চাণক্য !
2021 সালে বিজেপির প্রার্থী হয়ে 35,089 ভোটে জয়, তারপর মাত্র 36 দিনের মধ্যে ফের তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন । এই নাটকীয় অধ্যায়ই আজ কৃষ্ণনগরের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু । চলতি বছরের 23 ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন তিনি । কিন্তু তাঁর দলবদল, তাঁর মন্তব্য, তাঁর 'অদৃশ্যতা'-সব মিলিয়ে ভোটের আগে যেন ফের জীবন্ত হয়ে উঠেছেন 'রায়সাহেব'!
প্রচারে বেরিয়ে অভিযোগের তির ছুড়েছেন সব পক্ষই । বিজেপির সমর্থক সুদীপ্ত বিশ্বাসের কথায়, "মুকুল রায় বিজেপির টিকিটে জিতেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তারপরই অদৃশ্য কারণে তৃণমূলে চলে যান । ফলে কৃষ্ণনগর উত্তর সব সময় তাঁর পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থেকেছে । এখন বলা হচ্ছে উনি বিজেপি বিধায়ক হিসেবে কিছু করেননি, কিন্তু মানুষ জানে, এর দায় তৃণমূলের ।" তাঁর সাফ দাবি, এবারে 'ভূমিপুত্র' প্রার্থী তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়কে জিতিয়ে সেই 'বঞ্চনার জবাব' দেবে মানুষ ।
অন্যদিকে তৃণমূল সমর্থক অরূপ সরকারের গলায় অন্য সুর । "আমরা মুকুল রায়কে তৃণমূলের মানুষ হিসেবেই চিনি । পরে তিনি বিজেপিতে গিয়েছিলেন, আবার ফিরে এসেছিলেন । কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি এলাকার কাজ করতে পারেননি, এটাই বাস্তব", জোর গলায় বলছেন তিনি । তাঁর দাবি, এবার তৃণমূলও ভূমিপুত্র সোমনাথ দত্তকে প্রার্থী করেছে, যাতে এলাকার মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ তৈরি হয় ।
কিন্তু সবচেয়ে কড়া আক্রমণ শোনা যাচ্ছে বাম শিবির থেকে । সিপিএম সমর্থক শিবসুন্দর সান্যালের কথায়, "মুকুল রায়ের সেই ঐতিহাসিক উক্তি, 'বিজেপি মানেই তৃণমূল', আজও সত্যি ! আমরা দেখছি দুই দল একে অপরকে আড়াল করছে । আসল লক্ষ্য, বামেদের যেন উঠে দাঁড়াতে না দেওয়া ।" তাঁর দাবি, এবারের নির্বাচনে মানুষ এই 'গোপন আঁতাত' এর জবাব দেবে ।
একই সুর শোনা গেল সিপিএম সমর্থক পরেশ দত্তের গলাতেও । "মুকুল রায় জেতার পর বলেছিলেন, তৃণমূল আর বিজেপি আলাদা কিছু নয় । কৃষ্ণনগরের মানুষ সেই প্রতারণা ভোলেনি । 15 বছর ধরে এখানে কোনও উন্নয়ন হয়নি । স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, হাসপাতালে নিলে দ্রুত রেফার করে দেওয়া হয়, ওষুধ পাওয়া যায় না । এবার মানুষ জবাব দেবে " বলছেন তিনি ।
স্থানীয়দের একাংশ আবার বলছেন, শুধু মুকুল রায় নয়, এই কেন্দ্র বহুদিন ধরেই 'অভিভাবকশূন্য' । ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি মিললেও পরে দেখা মেলে না কারও । ফলে ক্ষোভ জমেছে ভিতরে ভিতরে ।
এই আবহে এবারের ভোট বাজারে লড়াইয়ে রয়েছেন তৃণমূলের সোমনাথ দত্ত, বিজেপির তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বামের অদ্বৈত বিশ্বাস । কিন্তু প্রচারের আলো যেন বারবার সরে যাচ্ছে তাঁদের দিক থেকে, গিয়ে পড়ছে মুকুল রায়ের অতীতের দিকে ! তাঁর দলবদল, তাঁর বিতর্কিত উক্তি, তাঁর অনুপস্থিতি ! সব মিলিয়ে ভোটের সমীকরণে এক অদ্ভুত 'ছায়াযুদ্ধ' ।
29 এপ্রিল ভোট ! মুকুলহীন কৃষ্ণনগরে মানুষ এবার কাকে বেছে নেবে ? 'চাণক্য'র স্মৃতি কি কোনও দলের পক্ষে হাওয়া ঘোরাবে, নাকি ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটবে ব্যালটে, উত্তরের অপেক্ষায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মুলুকের বাসিন্দারা ৷
