প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনা কি অন্যায় ? আত্মজীবনী নিয়ে সোনিয়াকে তোপ প্রণব-কন্যার

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনা কি অন্যায় ? আত্মজীবনী নিয়ে সোনিয়াকে তোপ প্রণব-কন্যার
Sonia Gandhi Autobiography: সোশাল মিডিয়ায় সরাসরি সোনিয়াকেই আক্রমণ করেছেন শর্মিষ্ঠা । অতীতে রাহুলের সমালোচনাতেও সরব হন প্রণব-তনয়া।
Published : November 11, 2026 at 12:41 AM IST
নয়াদিল্লি, 10 নভেম্বর: কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধির আত্মজীবনী 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ' নিয়ে তুমুল চর্চার মধ্যেই আবারও প্রকাশ্যে চলে এল কয়েক দশক আগের একটি রাজনৈতিক বিতর্ক-প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রধানমন্ত্রী না হতে পারে এবং তাতে সোনিয়ার ভূমিকা । আত্মজীবনীতে সোনিয়া লিখেছেন, 2010 সালে প্রণবের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনার কথা জানতে পেরে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন । এ নিয়েই তোপ দাগলেন প্রণব-তনয়া শর্মিষ্ঠা ।
প্রয়াত রাষ্ট্রপতির কন্যা সরাসরি নিশানা করেছেন সোনিয়াকে । সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন রাজনীতিবিদের উচ্চাঙ্খা থাকা কি অন্যায় ? তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে চান যেন সোনিয়া কেন বিস্মিত হয়েছিলেন তা বোঝা কঠিন । নাকি সোনিয়া এটা ভেবে বিস্মিত হয়েছিলেন যে গান্ধি-নেহরু পরিবারের বাইরে কেউ কীভাবে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতে পারেন !
শর্মিষ্ঠা নিজেও একসময় কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য় ছিলেন । নির্বাচনেও লড়েছেন । তবে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে কংগ্রেস যে আচরণ করেছেন তা নিয়ে বরাবরই সবর প্রয়াত নেতার প্রিয় কন্যা 'মুন্নি'। প্রণবের জীবনাবসান হয় করোনার সময় । দীর্ঘদিনের রীতি অনুযায়ী কংগ্রেসের দিকপাল কোনও নেতার মৃত্যুর পর এআইসিসি-র তরফে স্মরণসভার আয়োজন হয় । প্রণবের ক্ষেত্রে তা হয়নি ।
শর্মিষ্ঠাকে দলের তরফে কথা দেওয়ার পরেও সেই সভার আয়োজন না হওয়ায় কংগ্রেসের কার্যকলাপ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন তিনি । পরবর্তী সময়ে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের জীবনের একটি বড় সময় ধরে লেখা ডায়েরির নির্বাচিত অংশ নিয়ে শর্মিষ্ঠা নিজেও বই লিখেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করে নিজের হাতে সেই বই তুলে দিয়েছেন তিনি । এবার কংগ্রেসের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশিদিন সভাপতি থাকা সোনিয়াকে নিশানা করলেন শর্মিষ্ঠা ।
বইয়ের একটি অংশে প্রণবকে নিয়ে সোনিয়া লিখেছেন, প্রয়াত নেতার তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ ছিল না । এই অংশটির উল্লেখ করে প্রণব-কন্যা লেখেন, শুধু সোনিয়া নন, প্রণবের কারও বিরুদ্ধেই কোনও ব্যক্তিগত ক্ষোভ ছিল না । এদিনের পোস্টে প্রধানমন্ত্রী হতে চাওয়া প্রসঙ্গে বাবার সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথাও আলাদা করে উল্লেখ করেছেন শর্মিষ্ঠা । তিনি লিখেছেন, "আমি বাবার কাছে জানতে চেয়েছিলাম তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছেন কি না । জবাবে বাবা বলেছিলেন, ওই পদে যাওয়ার যোগ্যতা আছে এমন যে কোনও নেতাই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনা রাখেন ।"
এরপর শর্মিষ্ঠা লেখেন, তাঁর বাবা একেবারে শূন্য থেকে শুরু করে নিজের মেধা এবং পরিশ্রম দিয়ে সফল হয়েছেন । তাঁর এই রাজনৈতিক সাফল্য কারও দয়ার দান নয় । কেউ তাঁকে প্লেটে সাজিয়ে সফল হওয়ার পথ বাতলে দেননি । এই অংশেও তিনি ঘুরপথে গান্ধি পরিবার এবং বিশেষ করে রাহুল গান্ধিকে খোঁচা দিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে । অতীতে প্রকাশ্য়ে রাহুলের সমালোচনাও করেছেন প্রণব-কন্যা । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য়, প্রণব নিজেও নেতা হিসেবে রাহুলের গ্রহণযোগ্যতা এবং পরিপক্কতা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন বলেই মনে করে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ ।
অন্যদিকে, এদিন সীতারাম কেশরীর নাতি রাকেশ কেশরীও সোনিয়ার আত্মজীবনী নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন । সীতারামকে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরিয়েই ওই পদে আসেন সোনিয়া । তাঁর সভাপতি হওয়া নিয়ে তুমুল বিতর্ক আছে । কংগ্রেসের রাজনীতিতে 'চাচা কেশরী' নামে পরিচিত সীতারামের নাতি রাকেশ কেশরী জানিয়েছেন, সোনিয়া চাইলেই দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন । তাঁর কাছে সেই সুযোগ ছিল ।
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