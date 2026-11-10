Explainer: 13 বছর পুরনো মামলার ফাইল খুলে কি তৃণমূল-সিপিএম রসায়নে ধাক্কা দিতে চায় বিজেপি ?

Explainer: 13 বছর পুরনো মামলার ফাইল খুলে কি তৃণমূল-সিপিএম রসায়নে ধাক্কা দিতে চায় বিজেপি ?
Delhi Police Notice to Mamata: 2013-র মামলায় সাক্ষ্যদানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিশ দিয়েছে দিল্লি পুলিশ ৷ নেপথ্যে রয়েছে কোন রাজনৈতিক অঙ্ক ? সুরজিৎ দত্তের প্রতিবেদন ৷
Published : November 10, 2026 at 10:22 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: জাতীয় রাজনীতির বৃত্তে যখন ‘ইন্ডিয়া’ মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সিপিএম সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির যুগলবন্দি নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে, ঠিক তখনই রাজধানী থেকে এল এক অতীব তাৎপর্যপূর্ণ আইনি চাল । 2013 সালের বহুল বিতর্কিত যোজনা ভবন-কাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাক্ষী হিসেবে তলব করেছে দিল্লি পুলিশ ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বড় অংশের মতে, 13 বছর পর এই পুরনো ফাইল ধুলো ঝেড়ে বের করা নিছক কোনও আইনি রুটিন কাজ নয় ৷ বরং জাতীয়স্তরে তৃণমূল ও বামেদের মধ্যে গড়ে ওঠা সাম্প্রতিক বোঝাপড়ায় জল ঢালতে বিজেপির এটি একটি অত্যন্ত পরিকল্পিত এবং মোক্ষম রাজনৈতিক চাল ।
কেন হঠাৎ এই তলব এবং এর নেপথ্যে কোন রাজনৈতিক সমীকরণ রয়েছে ?
সম্প্রতি দিল্লির মঞ্চে নানা জাতীয় ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও এমএ বেবিকে একযোগে আন্দোলন-সাংবাদিক সম্মেলনে দেখা যাচ্ছিল । আঞ্চলিক রাজনৈতিক বিরোধকে একপাশে রেখে 'জাতীয় স্বার্থে' বিজেপি-বিরোধী ঐক্যের বার্তা দিচ্ছিলেন দু’জনেই । ঠিক এই আবহেই শুভেন্দু অধিকারী বারবার আক্রমণ শানিয়ে দাবি করে আসছেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল রক্তক্ষয়ী সিপিএম-বিরোধিতার গর্ভে, সেই দলই আজ নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সিপিএমের সঙ্গে আপস করছে, হাত মেলাচ্ছে ।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই পরিস্থিতিতে 13 বছর আগের যোজনা ভবন মামলার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে থাকা দিল্লি পুলিশ কার্যত নিচুতলার কর্মীদের সেই পুরনো আবেগ ও তিক্ততাকেই উসকে দিতে চাইল ।
ঘটনার প্রেক্ষাপটের দিকে ফিরে তাকালে স্পষ্ট হয় এর সংবেদনশীলতা । 2013 সালের 9 এপ্রিল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র দিল্লির যোজনা ভবনে গিয়েছিলেন । ঠিক তার আগেই কলকাতায় পুলিশ হেফাজতে এসএফআই নেতা সুদীপ্ত গুপ্তের মৃত্যু ঘিরে অগ্নিগর্ভ ছিল রাজ্য । দিল্লিতে মমতা পৌঁছতেই যোজনা ভবনের বাইরে তীব্র বিক্ষোভ দেখান এসএফআই এবং সিপিএম কর্মীরা । অমিত মিত্রের উপর চড়াও হওয়া, তাঁর জামা ছেঁড়া এবং শারীরিক হেনস্তার অভিযোগ ওঠে । সেই ঘটনায় সংসদ মার্গ থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা হয় এবং তৎকালীন এসএফআই সাধারণ সম্পাদক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক বাম ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হয় ।
আজ যখন মমতাকে সেই একই মামলায় সাক্ষী হিসেবে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর নোটিশ পাঠানো হল, তখন বিষয়টি সরাসরি আঘাত করছে তৃণমূল ও সিপিআইএম উভয় শিবিরেরই অভ্যন্তরীণ ভাবাবেগে । রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক রাজু রায়ের বিশ্লেষণ, ‘‘বিষয়টি কাকতালীয় মনে হলেও মোটেও তা নয় । শুভেন্দু অধিকারী যে ‘আন্টি-বেবি জয়েন্ট ভেঞ্চার’ বলে লাগাতার খোঁচা দিচ্ছেন, তা অত্যন্ত ভেবেচিন্তেই করা ৷ কারণ, তৃণমূল কংগ্রেসের বুনিয়াদ ছিল সিপিএমের বিরোধিতা । দিল্লির মঞ্চে দুই শীর্ষ নেতার নৈকট্য নিচুতলার সাধারণ তৃণমূল কর্মীরা কোনওদিনই মেনে নিতে পারবেন না । সেই নিচুতলার ক্ষোভ ও বিরক্তিকে জাগিয়ে তুলতেই এই নোটিশ ।’’
একই সঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন, ‘‘এই মামলায় অভিযুক্ত পক্ষ ছিল স্বয়ং এসএফআই । সুদীপ্ত গুপ্তের মৃত্যুর ক্ষত আজও বাম কর্মীদের মনে টাটকা । ফলে মমতাকে সাক্ষী হিসেবে নোটিশ পাঠানোর অর্থ হল, নিচুতলার বামকর্মীদেরও মনে করিয়ে দেওয়া যে তাঁদের লড়াইটা কার বিরুদ্ধে ছিল । সামনে পুরভোটের আগে এই ক্ষত উসকে দিয়ে রাজ্যস্তরে যে কোনও বোঝাপড়ার সম্ভাবনা গোড়াতেই বিনষ্ট করে দেওয়া বিজেপির অন্যতম বড় রাজনৈতিক লক্ষ্য ।’’
এদিকে তৃণমূল শিবির এটিকে সরাসরি রাজনৈতিক চক্রান্ত হিসেবে দেখছে । প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় এই প্রসঙ্গে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ‘‘যে ঘটনা 2013 সালে ঘটেছে, একজন মুখ্যমন্ত্রীর উপর আক্রমণ, তা নিয়ে চিঠি দিতে তাদের 13 বছর লাগল ! এর মধ্যে ঋতব্রত গিয়ে নিশ্চয় তদ্বির করেছেন, যাতে তাঁকে কোনও শাস্তি না দেওয়া হয়, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মামলা না করা হয় । এখন শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ । কিন্তু আমরা চাইব, মামলাটি এগোক ।’’
অন্যদিকে, এই নোটিশের প্রেক্ষিতে তৃণমূলের পাশে দাঁড়ানোর কোনও সদিচ্ছাই দেখাচ্ছে না রাজ্য সিপিএম । এসএফআইয়ের প্রাক্তন সর্বভারতীয় নেতা ময়ূখ বিশ্বাসের বক্তব্যে সেই দূরত্বের প্রাচীর আরও স্পষ্ট । তিনি সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজেপি বিরোধিতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে । অতএব তাঁকে কেন দিল্লি পুলিশ ডাকল, তা নিয়ে আমরা ভাবিত নই । বরং আমরা এটা জানতে চাই সুদীপ্ত গুপ্তের মৃত্যুর 13 বছর হয়ে গেল, কবে তাঁর মৃত্যুর বিচার পাব ? জাতীয় ক্ষেত্রে অনেকগুলো দল একত্র হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করছে । সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও থেকেছেন, কখনও দূরে থেকেছেন । বিজেপি বিরোধিতায় তাঁর অংশগ্রহণ নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে । ফলে তাঁকে কেন দিল্লি পুলিশ নোটিশষ দিচ্ছে, এই নিয়ে মন্তব্য করতে আমরা রাজি নই ।’’
তবে বিরোধী বিজেপি শিবির পুরো বিষয়টিকে আইনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবেই তুলে ধরছে । বিজেপি নেতা দেবজিৎ সরকারের কথায়, ‘‘নোটিশটা এত় দিন পরে কেন দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে কথা উঠতে পারে । কিন্তু নোটিশটা কেন দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে কোনওদিন কোনও কথা উঠবে না । কারণ, একটি মামলা হয়েছে । দিল্লি পুলিশ সেই মামলা বোধ হয় দেখাশোনা করছে এবং সেখান থেকে তারা নোটিশ পাঠিয়েছে ।’’
এর সঙ্গে তাঁর দাবি, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা যিনিই হোন না কেন, ভারতের আইনের চোখে তো সবার সমান হওয়া উচিত । সব নাগরিকের সমান অধিকার । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত দিন যে পলিটিক্যাল ইমিউনিটি পেয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে, সেটা তাঁর আর নেই । স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, সেটা তাঁকে মানতে হবে । তার অন্যথা করলে অন্য রকম ব্যবস্থা হবে, সেটা আইনে লেখা আছে । বাকিটা মমতা জানেন ।
ফলে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, যোজনা ভবনের ঘটনায় এই নোটিশ শুধুমাত্র দিল্লি পুলিশের একটি আইনি সমন নয় । জাতীয় ক্ষেত্রে মমতা-বেবির বোঝাপড়া এবং তার হাত ধরে ভবিষ্যতে বাংলায় বাম-তৃণমূল সমীকরণের সম্ভাব্য দরজা খুলে যাওয়ার যে চর্চা শুরু হয়েছিল, এক নোটিশেই সেই দরজায় কড়া নাড়ল অতীতের রক্তক্ষয়ী বিরোধের ইতিহাস । নিচুতলার কর্মীদের পুরনো ক্ষতে নতুন করে ঘা দিয়ে জাতীয় স্তরের সেই বোঝাপড়াকে মাঝপথেই ভেস্তে দেওয়ার এটি এক নিখুঁত রাজনৈতিক কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয় ।
আরও পড়ুন -